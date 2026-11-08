Rodrigo González se quiebra al recordar la muerte de su abuelo tomado de la mano: “Respiraba, miraba, lo veía cómo se iba yendo”

El presentador de televisión Rodrigo González conversa en un set de estudio frente a un entrevistador sobre sus vivencias de la infancia. Durante la entrevista, González relata el momento en que presenció el fallecimiento de su abuelo a consecuencia de un infarto cuando tenía ocho años. El diálogo se desarrolla en un espacio con asientos individuales y una estantería de fondo decorada con piezas de cerámica y luces tenues.

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Rodrigo González recordó entre lágrimas la muerte de su abuelo, a quien acompañó durante sus últimos minutos de vida cuando tenía ocho años. El conductor de ‘Amor y Fuego’ relató que aquella escena, ocurrida en la vivienda de su familiar, fue su primer encuentro directo con la muerte y marcó su manera de entender las pérdidas.

El presentador compartió el episodio durante una entrevista con Carlos Carlín para el programa de YouTube ‘Efecto Kintsugi’. Allí repasó momentos de su niñez y la cercanía que mantenía con sus abuelos, quienes vivían en el mismo edificio que su familia.

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González llamaba “Yoyo” a su abuelo. Lo describió como una figura cercana y protectora, con quien compartía conversaciones, ocurrencias y tardes frente al televisor. Una de esas jornadas, el 12 de junio de 1989, quedó grabada en su memoria.

El presentador Rodrigo González comparte recuerdos sobre el fallecimiento de su abuelo durante una entrevista televisiva.

Ese día, ambos veían una pelea de box en el departamento de su abuelo. La abuela de Rodrigo entró a la sala porque notó que su esposo estaba alterado y le preguntó si ya había tomado sus medicamentos.

“Mi abuela entró hace un rato a la sala y dijo: ‘Pablo, te veo como que estás un poco alterado, como que te veo un poco emocionado. ¿Ya te tomaste tu pastilla?’. Él le dijo: ‘No, pero ahora me la voy a tomar. ¡Ya voy!’”, contó Rodrigo González en diálogo con Carlos Carlín.

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El niño interpretó la escena como una discusión cotidiana. Su abuelo le dio una palmada en la pierna, le anunció que iría por la pastilla y se retiró de la habitación. Instantes después, escuchó los gritos de su abuela, quien pedía ayuda.

“Me dijo: ‘Oye, cholo. Ya vengo, me voy a tomar la pastilla’. Me hace así en la pierna, se para, se va y lo siguiente que escucho es a mi abuela: ‘¡Pablo! ¿Qué tienes, Pablo? ¡Por favor, reacciona, responde!’”, relató el conductor de Willax Televisión.

El presentador Rodrigo González aborda recuerdos de su vida familiar durante una entrevista en un estudio.

El conductor vio a su abuelo tendido en el suelo y salió a buscar al resto de su familia. Aunque llegaron el médico y una ambulancia, ya no había nada por hacer. La situación lo dejó paralizado frente a una experiencia que no esperaba atravesar a esa edad.

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“Se murió ahí conmigo. Respiraba, miraba, lo veía cómo iba… cómo se iba yendo, ¿no?”, expresó con la voz quebrada. La conversación se detuvo por unos segundos ante la emoción del comunicador.

Rodrigo González conserva una Virgen que perteneció a su abuelo

Para Rodrigo González, haber presenciado la muerte de “Yoyo” implicó enfrentarse a una experiencia que no imaginaba a esa edad. Hasta ese momento, su idea sobre el final de la vida estaba asociada a una noción religiosa, pero no al dolor previo que puede atravesar una familia.

“Mi referencia de la muerte era: en algún momento nos toca irnos al cielo. Nadie me avisó del infierno que se podía desatar antes de ir al cielo. Entonces, sí, para mí fue enfrentarme a la realidad desde muy corta edad”, señaló durante la conversación en ‘Efecto Kintsugi’.

Tras la muerte de su abuelo, su abuela le ofreció escoger un objeto que le perteneciera. En la casa había prendas de vestir, como camisas y corbatas, pero el conductor eligió una imagen religiosa que tenía un significado especial para el fallecido.

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González contó que su abuelo era creyente y rezaba frente a una Virgen cada mañana antes de iniciar sus actividades. La imagen religiosa continúa en poder del conductor y forma parte de un ritual que mantiene hasta hoy.

El presentador Rodrigo González rememora el fallecimiento de su abuelo durante una entrevista grabada en un estudio.

“Tengo una Virgen a la que él siempre le rezaba y se persignaba en las mañanas antes de empezar su día, porque él era muy creyente. Entonces, cuando él muere, mi abuela me dice: ‘¿Qué quieres de tu abuelo?’. Ahí en la casa habían corbatas, habían camisas y yo le dije: ‘Eso’. Y lo tengo ahí. Entonces, cada vez que empiezo mi día… hago eso”, afirmó.

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Al final de la entrevista, el presentador volvió a referirse a las características de “Yoyo”. Lo recordó como un hombre que recurría al humor incluso en los momentos complejos y que lograba transmitir afecto a quienes estaban cerca.

“Era un hombre sabio, era un hombre con un sentido del humor increíble y una gran persona. Siempre te hacía sentir querido, protegido. Le daba la vuelta a todo para transformarlo en algo con humor”, sostuvo el conductor de ‘Amor y Fuego’, quien consideró que heredó de su abuelo esa forma de afrontar las dificultades.