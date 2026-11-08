Visita del papa León XIV: Conoce cómo serán los desvíos, cierres y traslados para las actividades en el Estadio Nacional de Lima

El comandante Mario Casaretto, representante de la Municipalidad de Lima, detalla en una transmisión en vivo el plan de seguridad, horarios y desvíos viales en los alrededores del Estadio Nacional. Durante la cobertura informativa se presentan mapas de accesos peatonales y vehiculares, restricciones de estacionamiento y protocolos coordinados con bomberos y serenazgo para el evento programado.

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El papa León XIV se reunirá con jóvenes el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, en una jornada que prevé la asistencia de hasta 52.000 personas y un esquema de seguridad con cortes de calles, accesos diferenciados y restricciones al tránsito de vehículos particulares en los alrededores del recinto.

La concentración religiosa tendrá lugar desde la tarde, aunque las puertas del estadio abrirán a las 11:00. El público podrá ingresar hasta las 17:00 y la vigilia de oración comenzará a las 18:00. La actividad está prevista hasta las 19:30, según la planificación informada por las autoridades municipales.

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El aforo incluirá las tribunas y el campo de juego. Las gradas habituales tienen capacidad para 43.000 asistentes, mientras que los sectores denominados campo A, B, C y D permitirán completar el cupo estimado para el encuentro con el pontífice.

Un plano de la Municipalidad de Lima detalla los accesos peatonales y las restricciones viales en el Estadio Nacional ante la reunión del papa León XIV con jóvenes.

Los cierres de calles comenzarán a las 10:00 en los alrededores del estadio

El comandante Mario Casareto, representante de la Municipalidad de Lima, indicó que las restricciones viales comenzarán a las 10:00, una vez que se complete el ingreso de los proveedores responsables de la logística. Los cortes abarcarán el tramo entre la avenida 28 de Julio y Petit Thouars, además de Enrique Palacios y José Gálvez, en la zona posterior a la tribuna sur.

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El papa León XIV (c) oficia una vigilia de oración este sábado, en el estadio Centenario de Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez

El dispositivo también contemplará un perímetro de aproximadamente tres cuadras sin estacionamientos. La zona de control para los asistentes estará delimitada por Paseo de la República, Madre de Dios y José Díaz. En esos puntos, el personal verificará los boletos obtenidos a través de las plataformas oficiales antes de habilitar el paso hacia los accesos del estadio.

La llegada de León XIV requerirá una liberación especial del recorrido previsto. El papa se desplazará por la avenida 28 de Julio y Paseo de la República antes de ingresar por la puerta nueve del Estadio Nacional. Mientras ese sector quede reservado para la comitiva pontificia, los asistentes accederán por las puertas 34, 27 y 18, de acuerdo con la distribución dispuesta para la jornada.

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Un representante de la Municipalidad de Lima explica el plan de restricciones viales alrededor del Estadio Nacional mediante un mapa informativo.

Los asistentes tendrán accesos distribuidos y no podrán estacionar cerca del recinto

Las calles Manuel Corpancho, Saco Oliveros y Madre de Dios figuran entre los puntos habilitados para la entrada del público. También habrá accesos por José Díaz, el sector de la tribuna sur, Paseo de la República y la avenida 28 de Julio. La organización busca repartir el flujo de personas para evitar aglomeraciones en los ingresos principales.

Las autoridades recomendaron que quienes asistan no utilicen vehículos particulares, ya que no habrá estacionamientos disponibles en el perímetro de seguridad. La medida apunta a facilitar la circulación de ambulancias, unidades policiales y vehículos vinculados a la organización, además de mantener despejadas las vías de evacuación ante cualquier emergencia.

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También se sugirió evitar la asistencia de niños debido a la dimensión de la convocatoria. Casareto pidió que los participantes no acampen en las inmediaciones del estadio y respeten las indicaciones del personal desplegado. “No estamos yendo a un concierto de música ni a un partido de fútbol”, afirmó al pedir una conducta ordenada durante el encuentro de oración.

Un mapa infográfico del Estadio Nacional de Lima detalla las vías de acceso del público por las calles José Díaz, Madre de Dios y Paseo de la República.

Bomberos, Policía y servicios de salud participarán del operativo

El operativo reunirá a integrantes de los bomberos, la Policía, el Sistema de Atención Móvil de Urgencia, el serenazgo y equipos de fiscalización. Cada organismo tendrá tareas asignadas en los accesos, los alrededores del estadio y las rutas de desplazamiento previstas para la llegada y salida de la autoridad religiosa.

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Las instituciones involucradas mantuvieron reuniones durante un mes y medio para definir los protocolos de seguridad, tránsito, atención médica y control de ingreso. El objetivo es responder a la concentración prevista, ordenar los desplazamientos peatonales y garantizar que los servicios de emergencia puedan intervenir sin obstáculos en caso de ser necesario.

Un panel informativo detalla los horarios de acceso y de la vigilia de oración programada para el 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

Según lo informado por Casareto, el arzobispado, la nunciatura y la Cancillería cumplieron con los requisitos requeridos para realizar la actividad. La vigilia del jueves 12 de noviembre reunirá a miles de jóvenes en el principal recinto deportivo de la capital peruana, bajo un plan que combinará controles de entradas, cierres de vías y presencia de equipos de seguridad y salud.

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