Perú

Visita del papa León XIV: Conoce cómo serán los desvíos, cierres y traslados para las actividades en el Estadio Nacional de Lima

La capital peruana aplicará cortes de calles, restricciones para autos particulares y controles de entradas ante la vigilia prevista para el jueves 12 de noviembre

El comandante Mario Casaretto, representante de la Municipalidad de Lima, detalla en una transmisión en vivo el plan de seguridad, horarios y desvíos viales en los alrededores del Estadio Nacional. Durante la cobertura informativa se presentan mapas de accesos peatonales y vehiculares, restricciones de estacionamiento y protocolos coordinados con bomberos y serenazgo para el evento programado.
Guardar

El papa León XIV se reunirá con jóvenes el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, en una jornada que prevé la asistencia de hasta 52.000 personas y un esquema de seguridad con cortes de calles, accesos diferenciados y restricciones al tránsito de vehículos particulares en los alrededores del recinto.

La concentración religiosa tendrá lugar desde la tarde, aunque las puertas del estadio abrirán a las 11:00. El público podrá ingresar hasta las 17:00 y la vigilia de oración comenzará a las 18:00. La actividad está prevista hasta las 19:30, según la planificación informada por las autoridades municipales.

PUBLICIDAD

El aforo incluirá las tribunas y el campo de juego. Las gradas habituales tienen capacidad para 43.000 asistentes, mientras que los sectores denominados campo A, B, C y D permitirán completar el cupo estimado para el encuentro con el pontífice.

Plano impreso del Estadio Nacional de Lima con sectores y calles aledañas junto a una persona con chaleco de la Municipalidad de Lima
Un plano de la Municipalidad de Lima detalla los accesos peatonales y las restricciones viales en el Estadio Nacional ante la reunión del papa León XIV con jóvenes.

Los cierres de calles comenzarán a las 10:00 en los alrededores del estadio

El comandante Mario Casareto, representante de la Municipalidad de Lima, indicó que las restricciones viales comenzarán a las 10:00, una vez que se complete el ingreso de los proveedores responsables de la logística. Los cortes abarcarán el tramo entre la avenida 28 de Julio y Petit Thouars, además de Enrique Palacios y José Gálvez, en la zona posterior a la tribuna sur.

PUBLICIDAD

El papa León XIV (c) oficia una vigilia de oración este sábado, en el estadio Centenario de Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez
El papa León XIV (c) oficia una vigilia de oración este sábado, en el estadio Centenario de Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez

El dispositivo también contemplará un perímetro de aproximadamente tres cuadras sin estacionamientos. La zona de control para los asistentes estará delimitada por Paseo de la República, Madre de Dios y José Díaz. En esos puntos, el personal verificará los boletos obtenidos a través de las plataformas oficiales antes de habilitar el paso hacia los accesos del estadio.

La llegada de León XIV requerirá una liberación especial del recorrido previsto. El papa se desplazará por la avenida 28 de Julio y Paseo de la República antes de ingresar por la puerta nueve del Estadio Nacional. Mientras ese sector quede reservado para la comitiva pontificia, los asistentes accederán por las puertas 34, 27 y 18, de acuerdo con la distribución dispuesta para la jornada.

Una mano señala la intersección de calles en un plano que detalla el acceso a un estadio deportivo y lleva el escudo de la Municipalidad de Lima
Un representante de la Municipalidad de Lima explica el plan de restricciones viales alrededor del Estadio Nacional mediante un mapa informativo.

Los asistentes tendrán accesos distribuidos y no podrán estacionar cerca del recinto

Las calles Manuel Corpancho, Saco Oliveros y Madre de Dios figuran entre los puntos habilitados para la entrada del público. También habrá accesos por José Díaz, el sector de la tribuna sur, Paseo de la República y la avenida 28 de Julio. La organización busca repartir el flujo de personas para evitar aglomeraciones en los ingresos principales.

Las autoridades recomendaron que quienes asistan no utilicen vehículos particulares, ya que no habrá estacionamientos disponibles en el perímetro de seguridad. La medida apunta a facilitar la circulación de ambulancias, unidades policiales y vehículos vinculados a la organización, además de mantener despejadas las vías de evacuación ante cualquier emergencia.

También se sugirió evitar la asistencia de niños debido a la dimensión de la convocatoria. Casareto pidió que los participantes no acampen en las inmediaciones del estadio y respeten las indicaciones del personal desplegado. “No estamos yendo a un concierto de música ni a un partido de fútbol”, afirmó al pedir una conducta ordenada durante el encuentro de oración.

Plano del Estadio Nacional con divisiones de tribunas y campo, rodeado por calles y flechas numeradas que indican los puntos de entrada
Un mapa infográfico del Estadio Nacional de Lima detalla las vías de acceso del público por las calles José Díaz, Madre de Dios y Paseo de la República.

Bomberos, Policía y servicios de salud participarán del operativo

El operativo reunirá a integrantes de los bomberos, la Policía, el Sistema de Atención Móvil de Urgencia, el serenazgo y equipos de fiscalización. Cada organismo tendrá tareas asignadas en los accesos, los alrededores del estadio y las rutas de desplazamiento previstas para la llegada y salida de la autoridad religiosa.

Las instituciones involucradas mantuvieron reuniones durante un mes y medio para definir los protocolos de seguridad, tránsito, atención médica y control de ingreso. El objetivo es responder a la concentración prevista, ordenar los desplazamientos peatonales y garantizar que los servicios de emergencia puedan intervenir sin obstáculos en caso de ser necesario.

Una persona con chaleco reflectante señala un cartel con horarios de apertura y cierre para un evento en el Estadio Nacional
Un panel informativo detalla los horarios de acceso y de la vigilia de oración programada para el 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

Según lo informado por Casareto, el arzobispado, la nunciatura y la Cancillería cumplieron con los requisitos requeridos para realizar la actividad. La vigilia del jueves 12 de noviembre reunirá a miles de jóvenes en el principal recinto deportivo de la capital peruana, bajo un plan que combinará controles de entradas, cierres de vías y presencia de equipos de seguridad y salud.

Temas Relacionados

Papa León XIVPapa León XIV en PerúRobert PrevostEstadio Nacionalperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alerta en Comas: Bomberos combatieron un fuego de gran intensidad cuyas llamas alcanzaron la terraza de un inmueble

Agentes policiales retiraron a los residentes concentrados frente a la estructura ante el riesgo de caída de brasas y restos calcinados mientras continuaba el operativo

Alerta en Comas: Bomberos combatieron un fuego de gran intensidad cuyas llamas alcanzaron la terraza de un inmueble

Papa León XIV vuelve al Perú: Conoce por qué el papa León XIV mantiene a Chiclayo como dirección en su DNI peruano

El documento 3.0 del pontífice fue emitido tras un trámite realizado en Roma y permanece bajo custodia hasta que se coordine su entrega durante una visita al país

Papa León XIV vuelve al Perú: Conoce por qué el papa León XIV mantiene a Chiclayo como dirección en su DNI peruano

Efemérides hoy 8 de noviembre: ¿Qué hallazgo en Perú catapultó a la fama mundial una cultura precolombina?

La fecha reúne la memoria de creadores vinculados con la canción peruana, el aniversario de la institución de Lambayeque que exhibe hallazgos de Huaca Rajada y la conmemoración dedicada a la floricultura

Efemérides hoy 8 de noviembre: ¿Qué hallazgo en Perú catapultó a la fama mundial una cultura precolombina?

Entre el ajedrez y las matemáticas: la historia de Gael, el niño peruano que conquistó el oro en Canadá y ahora busca ganar en Francia

El estudiante peruano, de 11 años, se prepara para una nueva prueba internacional después de imponerse en el certamen Spirit of Math

Entre el ajedrez y las matemáticas: la historia de Gael, el niño peruano que conquistó el oro en Canadá y ahora busca ganar en Francia

A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo de Fabián Bustos medirá fuerzas ante los dirigidos por José Soto en un partido decisivo para ambas escuadras. Los de Odriozola cuentan con una chance inmejorable para hacerse con la punta; mientras que los moqueguanos buscarán dar el golpe para mantenerse en la Liga 1

A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Qué pasará con los exalcaldes reelectos que postularon como primeros regidores?

¿Qué pasará con los exalcaldes reelectos que postularon como primeros regidores?

Margiori Mejia Alva, de tan solo 28 años, se convertiría en la primera alcaldesa de San Juan de Lurigancho tras exclusión de Jesús Maldonado

López Aliaga anuncia que “saldrá a las calles” tras decisión del JNE de no proclamarlo alcalde de Lima, pero primero optará por la vía penal

Francis Allison celebra fallo del JNE que deja sin alcaldía a Rafael López Aliaga y felicita a Jeanette Alonzo

¿Cuándo se sabrá quién es el alcalde de Lima 2027-2030? JNE ya tiene fecha para definir al ganador de las Elecciones Municipales 2026

ENTRETENIMIENTO

Techo de la casa de Monique Pardo se desploma en Lince y ella es llevada al hospital por la impresión: “No sé cómo estoy viva”

Techo de la casa de Monique Pardo se desploma en Lince y ella es llevada al hospital por la impresión: “No sé cómo estoy viva”

Lucas Mamani, el niño arequipeño que encarna a Coquito en una película sobre el legado de Everardo Zapata

Alcalde de Comas interrumpió concierto de La Bella Luz para entregar flores a Mackeily Luján y generó críticas en redes

Ke Personajes vuelve a Lima en 2027: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su concierto

Carla Campos Salazar habla sobre Curwen y Suemi Chang en medio de versiones sobre un romance: “Que triunfe el amor verdadero”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del partido por LaLiga 2026-27

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido en el Metropolitano por LaLiga 2026-27

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Clausura de Liga 1 2026