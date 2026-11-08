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“Muchos hablan de que ayudamos a la ‘U’ o Alianza”: el mensaje de Horacio Benincasa tras agónico empate de ADT ante Sporting Cristal

El defensa peruano se refirió a la anotación que hizo en los minutos finales para el ‘vendaval celeste’, y que movilizó la parte alta del Torneo Clausura

El zaguero peruano habló del agónico triunfo del conjunto tarmeño ante los 'rimenses' por el Torneo Clausura. (Video: Jax Latin Media)
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ADT empató en los descuentos ante Sporting Cristal en Tarma, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, y dejó un resultado con impacto en ambos extremos de la tabla. El 1-1 complicó a los ‘rimenses’ en la pelea por el campeonato y mantuvo con vida al ‘vendaval celeste’ en la lucha por evitar el descenso.

Justamente, Horacio Benincasa, autor del agónico gol de la igualdad, remarcó que este resultado tuvo como objetivo central la permanencia, más allá de las consecuencias que generó para Universitario de Deportes, Alianza Lima y otros clubes.

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“¿No bajaron los brazos nunca? Sí, obviamente. Partido muy difícil. El plan de viaje para nosotros de ir a Cutervo es una locura”, afirmó para Jax Latin Media. El futbolista detalló que el recorrido incluyó los tramos Tarma-Jauja, Jauja-Lima, Lima-Chiclayo y Chiclayo-Cutervo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 previo a Los Chankas vs Alianza Lima.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 previo a Los Chankas vs Alianza Lima.

El defensor también señaló que el plantel es reducido y que la lesión del portero colombiano Juan Valencia afectó las alternativas del equipo. “Eso nos pesó, pero el corazón de este grupo la verdad es gigante y estamos felices por el resultado”, sostuvo.

Ahora, los tres puntos que Sporting Cristal dejó escapar abrieron una oportunidad para sus perseguidores, aunque el futbolista de ADT descartó que esa haya sido la motivación principal del cuadro local. “Era un partido vital para nosotros. Muchos hablan de que ayudamos a la ‘U’, Alianza, pero esto es para ayudarnos a nosotros mismos. Necesitábamos sumar. Estamos en una situación bastante complicada y espero que se puedan dar los resultados para poder salvar ya el descenso”, indicó.

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“Muchos hablan de que ayudamos a la ‘U’ o Alianza, pero fue por ADT”: el firme mensaje de Horacio Benincasa tras agónico gol ante Sporting Cristal. - créditos: Liga 1
“Muchos hablan de que ayudamos a la ‘U’ o Alianza”: el mensaje de Horacio Benincasa tras agónico empate de ADT ante Sporting Cristal. - créditos: Liga 1

Horacio Benincasa admitió que su anotación pudo ser celebrada por clubes con intereses en la definición del Torneo Clausura. “¿La ‘U’ también gritó su gol? Sí, obviamente. Lo gritó la ‘U’, lo gritó Sport Huancayo, lo gritó Deportivo Garcilaso, que todavía son mis compañeros, lo gritó Alianza Atlético. Pero esto es por nosotros y por nadie más", precisó.

Horacio Benincasa habló de un 2026 difícil a nivel personal

El empate también tuvo un significado personal para Horacio Benincasa, quien reconoció que atravesó un año complejo antes de incorporarse a ADT. El defensor había iniciado la temporada en Deportivo Garcilaso y explicó que su salida se produjo cuando tenía continuidad en el equipo cusqueño.

“Me encontré con una salida pronta del ‘garci’ cuando venía jugando, es otro tema. La verdad que Tarma me abrió los brazos y yo estoy bastante agradecido con esta gente”, explicó.

El ‘Che’ sostuvo que el vínculo entre el club y la población trasciende el resultado deportivo. “Es una ciudad chiquita que, la verdad, a esta misma gente la encuentro todos los días caminando”, comentó, para confesar que “esta gente vive de esto también, el turismo del fútbol le da mucho trabajo a esta gente, entonces tenemos un compromiso bastante grande”.

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Las opciones de ADT para salvar el descenso

La clasificación de la tabla acumulada ubica a ADT en el puesto 15 con 31 unidades, seguido por FC Cajamarca y CD Moquegua, ambos con 29. UTC permanece en el último lugar y ya tiene confirmado su descenso, por lo que la definición se concentraba en evitar el otro cupo hacia la Liga 2.

El punto frente a Sporting Cristal mejoró el panorama del elenco tarmeño, aunque no resolvió su situación de forma matemática. FC Cajamarca venció a Alianza Atlético en la misma jornada y redujo el margen de ADT, mientras CD Moquegua aún debía completar su partido de la fecha 16 ante Universitario.

El cuadro dirigido por Víctor Rivera cerrará el campeonato como visitante frente a Cusco FC. Una victoria le permitirá llegar a 34 puntos y asegurar su continuidad sin depender de los resultados de sus rivales directos. Un empate dejaría al club con 32 unidades y obligaría a seguir de cerca los desenlaces de FC Cajamarca y CD Moquegua. Una derrota también abriría la posibilidad de que los equipos que están por debajo lo alcancen o superen en la tabla acumulada.

La diferencia de goles puede adquirir peso si dos clubes terminan igualados en puntos. ADT contaba con un saldo de -12, mejor que los registros de los cajamarquinos y moqueguanos al término de los partidos disputados el sábado 7 de noviembre.

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