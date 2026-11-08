Relámpagos y truenos sorprendieron a Chincha: qué explica el inusual fenómeno meteorológico

Los residentes de Chincha reportaron descargas eléctricas, relámpagos y truenos hacia el este de la ciudad el sábado 7 de noviembre. (Composición: Infobae Perú / Facebook)

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Los habitantes de Chincha observaron el sábado 7 de noviembre, pasadas las 18:00, descargas eléctricas, relámpagos y truenos que iluminaron el cielo de la provincia de Ica. Los avisos de vecinos de El Carmen y Alto Larán se multiplicaron a través de videos y fotografías publicados en Facebook, Instagram y TikTok. La información disponible sitúa el fenómeno hacia el este de la ciudad y no precisa si estuvo acompañado de lluvias, ni si hubo daños materiales o afectaciones a la población local.

ASISMET indicó en una publicación en X que el episodio ocurrió después de las 18:00 y tuvo relación con el traslado de nubosidad desde las zonas altas de la provincia de Chincha. Esa explicación ubica el origen de las condiciones que dieron lugar a los destellos y estruendos fuera del área urbana. La plataforma señaló que se trató de un hecho poco recurrente en esta parte del territorio nacional. Los registros difundidos muestran el resplandor sobre la ciudad esa tarde del sábado.

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El traslado de nubosidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había advertido la activación de este tipo de eventos ante las precipitaciones intensas previstas en la sierra y en la costa norte. Su aviso de corto plazo contempló precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, con descargas eléctricas y ráfagas de viento. También señaló la posibilidad de nieve y granizo en localidades situadas por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar en la sierra central y sur.

Según la explicación atribuida al Senamhi, los relámpagos y las descargas eléctricas aparecen cuando una combinación de factores atmosféricos forma nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbos, con una elevada carga eléctrica. Esta referencia permite vincular el episodio observado en Chincha con la presencia de nubosidad procedente de las partes altas de la provincia. Los truenos corresponden a la manifestación sonora asociada a esas descargas, que fueron percibidas de forma continua por los vecinos locales de El Carmen y Alto Larán.

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Avisos en varias regiones

El aviso del Senamhi incluyó además lluvias y chubascos de ligera a moderada intensidad en la selva alta del norte y en la selva alta y baja del centro y sur. Para esas áreas, el organismo previó descargas eléctricas y ráfagas de viento. En la costa, el pronóstico consideró lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y Piura, además de lloviznas ligeras en los sectores central y sur. Las previsiones abarcaron, por tanto, escenarios atmosféricos distintos en diversas zonas del país.

El mismo sábado, el Senamhi emitió un aviso de muy corto plazo para zonas de Tumbes y Piura, con vigencia entre las 21:00 y las 23:00. Ese reporte se concentró en las lluvias previstas para el norte, mientras en Chincha la atención se dirigió a los rayos y truenos vistos desde distintos puntos de la ciudad. Las imágenes compartidas en redes sociales documentaron la iluminación del cielo. La información disponible no detalló la presencia de precipitaciones en la provincia ni consecuencias para sus residentes.

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El Niño altera ciclos

Abraham Levy, representante del Comando del Sector Privado frente al fenómeno El Niño, relacionó lo ocurrido con un periodo de cambios meteorológicos. “vamos a presenciar muchos fenómenos inusuales”, afirmó en sus redes sociales al referirse a Chincha. Levy sostuvo que lo más “impresionante” es la “supresión de la estacionalidad” y añadió: “No hubo invierno en la costa y ya estamos con clima de verano”. Sus declaraciones plantearon ese contexto para un episodio que sorprendió a los residentes de la provincia esa tarde de sábado.