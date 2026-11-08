Perú

Áncash registra su tercera muerte por dengue en menos de una semana tras el fallecimiento de una mujer

El director regional de Salud confirmó que la paciente de 42 años arribó sin signos vitales durante la madrugada al Hospital de Apoyo de Casma, tras sufrir un paro cardíaco

Dengue
Una mujer de 42 años falleció por dengue en el Hospital de Apoyo de Casma y se convirtió en la tercera víctima mortal de la enfermedad en Áncash en menos de una semana.
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Áncash registró su tercera víctima mortal por dengue en menos de una semana, luego de que una mujer de 42 años llegara sin vida durante la madrugada al Hospital de Apoyo de Casma. El director regional de Salud, Ricardo Natividad Collas, confirmó el fallecimiento.

El caso ocurrió después de que la paciente acudiera el viernes al establecimiento por dengue. Según sus familiares, recibió atención y fue enviada a su vivienda cuando la fiebre bajó. Horas después presentó dolor de pecho y dificultad para respirar. Con apoyo del serenazgo, sus allegados la llevaron otra vez al hospital, donde sufrió un paro y murió.

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Una hija de la mujer cuestionó la decisión del personal médico en declaraciones a Prensa Objetiva. “¿Porque ya no tenía fiebre le mandaron a casa? ¿(Entonces), por qué le dieron de alta si tenía dengue?”, afirmó. La familia sostuvo que la paciente había sido diagnosticada con la enfermedad.

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Este deceso se suma a los registrados en un niño de 11 años de Casma y en un adulto mayor de Santa. Con estos casos, la región acumuló tres muertes por dengue en menos de una semana, de acuerdo con la información confirmada por el titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa).

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Dos gestantes

La situación también incluye a dos embarazadas con cuadros delicados. Una de ellas fue trasladada el viernes desde una clínica de Chimbote al Hospital Regional de Nuevo Chimbote. La segunda paciente fue referida desde el Hospital La Caleta de Chimbote. Natividad Collas indicó que ambas reciben atención en el Hospital Regional.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del zancudo Aedes aegypti. Los síntomas pueden aparecer entre cuatro y 10 días después de la picadura. Entre las manifestaciones frecuentes figuran la fiebre alta, que puede alcanzar los 40 °C, cefalea, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y sarpullido.

dengue
- crédito Andina

Signos de alarma

La información difundida advierte que la baja de la fiebre no implica que haya pasado la etapa de mayor riesgo. En ese momento pueden aparecer dolor abdominal intenso y persistente, vómitos frecuentes, sangrado de encías, nariz, orina, heces o vómito con sangre, decaimiento extremo, somnolencia, inquietud, irritabilidad y respiración acelerada.

La dificultad para respirar requiere el traslado inmediato al establecimiento de salud más cercano, según las recomendaciones incluidas en el reporte. Esa indicación abarca los demás signos de alarma. El texto señala que los pacientes con dengue deben recibir evaluación ante esas manifestaciones, en especial después de la reducción de la fiebre.

Las recomendaciones

El reporte recomienda no automedicarse y prohíbe el uso de aspirina, ibuprofeno, naproxeno u otros antiinflamatorios, debido a que elevan el riesgo de hemorragias. También aconseja que el paracetamol se administre según la indicación médica para controlar la fiebre. Los pacientes deben consumir agua, sueros orales o caldos para prevenir la deshidratación, sobre todo si tienen fiebre o vómitos.

Un reporte de Panamericana muestra la atención de una recién nacida de 13 días diagnosticada con dengue en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, en Nuevo Chimbote. Personal de salud atiende a la bebé en una cuna cubierta con mosquitero y autoridades visitan el área hospitalaria.

Además, se indica reposo absoluto en cama y se solicita a la población que permita el ingreso del personal de salud a las viviendas para efectuar control larvario o fumigación. La recomendación forma parte de las medidas difundidas tras los tres fallecimientos y las referencias de las dos gestantes al Hospital Regional.

La segunda embarazada llegó desde el Hospital La Caleta de Chimbote. Ambas reciben atención en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote.

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