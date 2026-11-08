Monique Pardo pide ayuda para reponer el techo de su casa que se desplomó: “Necesito su apoyo”

Monique Pardo solicita apoyo público para reparar el desprendimiento de una sección del techo en el interior de su vivienda.

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Monique Pardo pidió apoyo económico para reparar el techo de su vivienda, luego de que una parte de la estructura se desplomara durante la madrugada mientras ella descansaba en su habitación. La artista afirmó que se encuentra fuera de peligro, aunque afronta las consecuencias materiales del incidente ocurrido en su casa de Lince.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de ‘Caramelo’ reapareció para dirigirse a sus seguidores y despejar las dudas que surgieron tras conocerse el accidente. Su mensaje estuvo enfocado en las reparaciones que requiere el inmueble.

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“Amores, estoy bien, pero necesito su apoyo para poner el techo de mi casa”, manifestó la artista en la publicación que compartió en redes sociales.

Monique Pardo solicita donaciones a través de sus redes sociales para reconstruir el techo de su vivienda tras el colapso de la estructura.

Pardo adelantó que difundirá un número telefónico para recibir aportes de quienes quieran colaborar con ella. “Vamos a compartir mi número para donaciones”, agregó, sin precisar aún el monto que necesita para rehabilitar la zona afectada de su vivienda.

El pedido de la cantante se produjo después de que fuera trasladada a un centro médico por precaución. El desplome generó preocupación entre sus seguidores, sobre todo por los antecedentes de salud que mantiene la artista.

La caída de parte de la estructura ocurrió mientras Pardo dormía. Dos maderas de gran tamaño se desprendieron del techo y cayeron a pocos metros de su cama, según relató tras la emergencia.

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El desprendimiento parcial del techo y de la pared expone la estructura interna de una habitación que conserva un cartel de Monique Pardo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ruido la despertó de madrugada y la obligó a salir del lugar. La cercanía entre los materiales caídos y el espacio donde descansaba llevó a que se solicitara atención médica para evaluar su condición luego del susto.

Dos maderas cayeron cerca de la cama donde dormía Monique Pardo

La artista fue llevada al hospital Edgardo Rebagliati después del incidente registrado entre las 4:30 y las 5 de la mañana. El traslado tuvo carácter preventivo ante el impacto emocional que le provocó el derrumbe dentro de su propia casa.

En declaraciones a RPP, Monique Pardo explicó que el desprendimiento se produjo cuando se encontraba dormida. “Dos maderas grandes cayeron mientras dormía y esto fue muy cerca a mi cama”, contó.

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La cantante sostuvo que el episodio pudo haber tenido un desenlace más grave. “Sin duda Dios existe porque no sé cómo estoy viva de milagro”, expresó a la emisora, aún afectada por lo ocurrido.

La artista Monique Pardo fue ingresada al hospital Edgardo Rebagliati después de la caída de vigas del techo en su vivienda ubicada en el distrito de Lince.

Aunque la artista aseguró en Instagram que está bien, su entorno optó por trasladarla al centro de salud debido a sus antecedentes de insuficiencia cardiaca. La evaluación médica buscó descartar complicaciones posteriores al accidente.

El derrumbe dejó daños en la vivienda y abrió una nueva preocupación para Pardo, quien ahora busca reunir recursos para colocar un nuevo techo. Hasta el momento, no ha detallado cuándo empezarán los trabajos ni si la zona afectada podrá ser utilizada mientras se realicen las reparaciones.

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La artista utilizó sus redes sociales como principal vía para comunicarse con el público tras la emergencia. En ese espacio, remarcó que su estado físico no corre riesgo, aunque pidió colaboración ante los gastos que implicará recuperar las condiciones de seguridad de su hogar.

El caso generó reacciones entre sus seguidores, quienes siguieron sus publicaciones luego de conocerse que la estructura cayó cerca de la cama donde dormía. Pardo anunció que difundirá los datos necesarios para quienes decidan sumarse a la colecta destinada a reparar su vivienda.