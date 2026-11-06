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Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ necesitan remontar el 3-0 que les endosó el ‘dominó’ en Arequipa. En el estadio Monumental, las de Carlos Véliz buscarán darle vuelta a la serie, pero el equipo de Germán Rodríguez presenta presenta argumentos para defender la ventaja

Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Femenina 2026.
Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Femenina 2026. Crédito: Liga Femenina.
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Universitario afrontará ante Melgar la semifinal de vuelta del Torneo Clausura luego de una primera presentación adversa tras su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026. Las dirigidas por Carlos Véliz cayeron 3-0 ante el cuadro ‘rojinegro’ en Arequipa, en el duelo de ida, y ahora deberán revertir esa diferencia para mantenerse en carrera por el título.

Universitario vs Melgar: programación

Universitario recibirá a FBC Melgar el lunes 9 de noviembre en el estadio Monumental de Ate. El compromiso por la semifinal de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 comenzará a las 15:00 horas de Perú, en una jornada que definirá al rival de Alianza Lima o Sporting Cristal.

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El duelo empezará a las 15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y Miami, ciudad que mantiene el mismo huso horario peruano en noviembre. En Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial será a las 16:00 horas. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil lo seguirán desde las 17:00 horas.

Los hinchas ubicados en España podrán ver el encuentro desde las 21:00 horas. El escenario será distinto al de la ida, disputada en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde las rojinegras consiguieron una ventaja que obliga a las cremas a buscar un resultado de alto impacto.

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Universitario necesita remontar un 3-0 para instalarse en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.
Universitario necesita remontar un 3-0 para instalarse en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Crédito: X Universitario.

La llave tendrá un peso adicional para el equipo de Véliz. Una remontada permitiría a las locales sostener sus opciones de disputar la definición del Clausura y ser campeón directo; Melgar, en cambio, buscará administrar la ventaja y confirmar su pase a la siguiente instancia del campeonato.

¿Dónde ver semifinal vuelta entre Universitario y Melgar?

La organización de la Liga Femenina todavía no difundió una comunicación específica sobre la transmisión del partido entre Universitario y Melgar. En los encuentros de semifinales, la señal estuvo disponible mediante Bicolor+ Premium, el contenido deportivo de la plataforma TV360 by Bitel.

La posibilidad de que el duelo se emita bajo el mismo sistema genera cuestionamientos entre los seguidores del fútbol femenino. Durante varios pasajes de la temporada, los partidos pudieron verse a través de YouTube o de televisión de señal abierta, modalidades que facilitaron un mayor acceso al certamen.

El acceso a Bicolor+ Premium tiene un costo de S/ 6,99. De acuerdo con las indicaciones de TV360 by Bitel, los usuarios que deseen registrarse deben enviar la palabra BICOLOR al número 6363 desde sus teléfonos móviles.

Universitario chocará con Melgar por las semifinales de la Liga Femenina 2026. (futbol_para_ellas_pe)
Universitario chocará con Melgar por las semifinales de la Liga Femenina 2026. (futbol_para_ellas_pe)

Así se desarrolló la primera semifinal entre Universitario y Melgar

FBC Melgar impuso condiciones en Arequipa y derrotó 3-0 a Universitario en el primer capítulo de la serie. Sara Vargas abrió el marcador a los 30 minutos y permitió que el conjunto local llegara al descanso con una diferencia mínima.

En el complemento, Alba Soto amplió la cuenta a los 56 minutos. El tanto aumentó la presión sobre las visitantes, que no encontraron respuesta para descontar ni para frenar las transiciones ofensivas del cuadro rojinegro.

Vargas apareció otra vez a los 71 minutos y firmó su doblete para establecer el 3-0 definitivo. La atacante fue una de las figuras de Melgar en un partido que dejó a Universitario ante el desafío de modificar la serie en Lima.

La victoria también ratificó el momento ofensivo de las arequipeñas, que habían superado 8-0 a Carlos A. Mannucci en los playoffs previos. En el Monumental, el equipo rojinegro intentará proteger la diferencia conseguida en casa.

Melgar goleó a Universitario en la semifinal ida del Torneo Clausura 2026.
Melgar goleó a Universitario en la semifinal ida del Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima y Sporting Cristal definen al primer finalista

La otra semifinal tendrá su desenlace el domingo 8 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal desde las 13:00 horas, luego del empate 1-1 que ambos equipos protagonizaron en el estadio Alberto Gallardo.

Las ‘celestes’ tomaron la ventaja a los cinco minutos por intermedio de Tamara Alves, máxima goleadora del campeonato con 25 tantos. La brasileña se anticipó dentro del área después de un centro rasante y venció a la arquera blanquiazul.

Alianza encontró el empate a los 49 minutos con Jackelin Saavedra, quien marcó su primer gol con la camiseta ‘íntima’. El resultado dejó la serie abierta y convirtió el partido de Matute en la antesala directa de la final del Clausura.

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