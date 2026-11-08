Perú

Luiggi Yarasca rompe su silencio después de la denuncia de Florcita Polo: “Nunca ha habido un caso de agresión”

La pareja de la hija de Susy Díaz se pronunció por primera vez luego de ser acusado de violencia física

El programa Magaly TV La Firme presenta el expediente y las diligencias en torno a la denuncia por violencia física y psicológica presentada contra Luigi Yarazca Martínez, expareja de Flor Polo Díaz. El reporte periodístico detalla las declaraciones testimoniales, los registros fotográficos de lesiones y las evaluaciones del Ministerio de la Mujer incorporadas en la carpeta fiscal por presuntas agresiones contra las mujeres.
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Luiggi Yarasca negó haber agredido a Florcita Polo después de que la empresaria presentara una denuncia por presunta violencia física y psicológica. El empresario habló en un avance de América Hoy, donde anticipó su versión antes de la edición prevista para el lunes 9 de noviembre.

La aparición de Yarasca representa su primera respuesta pública desde que se conoció el caso. El empresario sostuvo que durante su relación con Florcita Polo no ocurrieron episodios de violencia ni agresiones.

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Nunca ha habido un acto de violencia ni agresión, en el tiempo en el que yo he estado con Flor, ella lo sabe perfectamente”, afirmó Yarasca en las imágenes difundidas por el programa de América Televisión.

Avance promocional del programa América Hoy sobre el caso de Florcita Polo y su expareja Luiggi Yarasca. El video presenta extractos de documentos de una denuncia por violencia, imágenes de archivo y declaraciones en audio atribuidas a Yarasca, en las que niega haber cometido agresiones o infidelidades durante su relación. Se anuncia la emisión completa del informe en el horario habitual del espacio televisivo.

El avance no mostró mayores detalles de su descargo ni precisó si se referirá de forma directa al hecho denunciado por la hija de Susy Díaz. El magazine anunció que la entrevista completa se emitirá en su próxima edición.

Sus declaraciones se conocen pocos días después de que Florcita Polo denunciara un presunto ataque ocurrido en el hotel Rústica de Pachacámac. La empresaria acudió a las autoridades para dejar constancia de lo sucedido y pasó por una evaluación médico legal.

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De acuerdo con la información presentada por Magaly TV, La Firme, el incidente ocurrió el 4 de noviembre y se habría originado en medio de una discusión por celos y una presunta infidelidad.

Gráfico con texto y onda sonora junto a la fotografía de un hombre con gafas de sol en una reposera al aire libre
Un segmento televisivo difunde declaraciones de Luiggi Yarasca en las que niega haber cometido actos de agresión contra Flor Polo.

La versión expuesta por Polo señala que Yarasca la habría sujetado del cuello y la habría arrojado sobre una cama durante el enfrentamiento. Después, cuando ella intentó impedir que él se retirara del lugar, el empresario presuntamente la tomó de una mano y la empujó contra una pared.

Florcita Polo denunció un presunto ataque en un hotel de Pachacámac

El altercado habría continuado fuera de la habitación, en una zona común del establecimiento ubicado en Pachacámac. Según el relato difundido por el programa de espectáculos, Florcita cayó por las escaleras durante el incidente.

La evaluación médico legal registró lesiones en varias partes de su cuerpo. El certificado consignó marcas en la cabeza, el cuello y las extremidades, de acuerdo con la documentación mostrada por el espacio televisivo.

Tras la denuncia, el abogado Ysrael Castillo, representante legal de Flor Polo, confirmó que un juzgado dictó medidas de protección a favor de su patrocinada. Entre las disposiciones figura que Yarasca no puede acercarse a menos de 200 metros de la empresaria.

Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.
Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

La resolución también establece que el empresario debe asistir a terapia psicológica. Si incumple las restricciones ordenadas por el juzgado, podría afrontar una denuncia por desobediencia y resistencia a la autoridad.

La defensa de Flor Polo señaló, además, que pretende que las autoridades investiguen el caso bajo la hipótesis de tentativa de feminicidio. Esa solicitud forma parte de las acciones legales anunciadas luego de la denuncia.

Mientras tanto, Yarasca rechazó las acusaciones en el adelanto de América Hoy e insistió en que no hubo violencia durante el vínculo que mantuvo con Florcita Polo.

Composición de tres fotos con una conductora en un set de televisión y una mujer descalza que llora y camina detrás de un hombre entre plantas.
El programa de televisión de Magaly Medina expone imágenes de Florcita Polo mientras sigue a Luigi Yarasca en un centro de esparcimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición del lunes 9 de noviembre mostrará si el empresario ofrece mayores detalles sobre la denuncia, las medidas de protección y la versión de la empresaria sobre lo que ocurrió en el hotel de Pachacámac.

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