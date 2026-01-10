Perú Deportes

José Letelier envía mensaje a los organizadores de la Liga Femenina: “Espero que mantengan la voluntad de seguir impulsando el desarrollo”

El DT bicampeón del fútbol peruano fue galardonado como el mejor estratega del año 2025. En su discurso, agradeció a las autoridades, pero realizó un llamado por la evolución del fútbol femenino en el país

La ceremonia de la Liga de Fútbol Profesional premió a los mejores del 2025. En la categoría de DT del Año Femenino, el trofeo fue para José Letelier, quien subió al escenario para recibir el premio y agradecer a su club, Alianza Lima.

José Letelier ha guiado a Alianza Lima hacia un bicampeonato memorable. El adiestrador chileno se ha mantenido a cargo del equipo femenino y ha respondido con éxitos a la confianza de la dirigencia. Quien también defendió los colores del cuadro masculino durante su etapa como portero profesional, ha sido reconocido por la Liga 1 y la Federación Peruana de Fútbol como el mejor entrenador de la temporada pasada.

El nacido en Santiago de Chile hace 49 años agradeció el galardón a Dios y a las autoridades en Videna que lo erigen como la referencia máxima en los banquillos del último curso. Su discurso estuvo orientado a la capacidad de la Liga Femenina de trabajar en un momento de constantes cambios.

”Gracias por la consideración de reconocer el trabajo del esfuerzo, que no solamente uno hace como entrenador, sino el esfuerzo del club, las jugadoras, la liga, las aperturas que han tenido con los nuevos tiempos, los cambios culturales, de la sociedad”, compartió en la gala, con premio en mano.

José Letelier, bicampeón del fútbol
José Letelier, bicampeón del fútbol femenino peruano con Alianza Lima. Crédito: Alianza Lima.

Letelier no desaprovechó la oportunidad para exaltar el crecimiento que ha tenido la figura femenina en el último tiempo. ”Lo que genera la mujer en la sociedad es importante reconocerlo”, sumó. En esa línea, se dirigió directamente a las autoridades y organizadores de la Liga Femenina Peruana.

”Espero que sigan teniendo la voluntad de seguir desarrollando el fútbol femenino en este hermoso país y gracias a Alianza por considerarme y respetar mi trabajo”, concluyó.

José Letelier, el arquitecto

La llegada de José Letelier al banquillo de Alianza Lima marcó un antes y un después en el fútbol femenino peruano. Gracias a su experiencia internacional, el estratega chileno consolidó una estructura táctica envidiable que llevó al cuadro blanquiazul hacia la gloria nacional.

Bajo su dirección, el equipo alcanzó un bicampeonato impecable, producto de una disciplina férrea y una identidad de juego clara. Esta estabilidad deportiva permite que la institución apunte hoy con total convicción hacia el ansiado tricampeonato, una meta que parece cada vez más cercana.

La emoción a flor de piel. Así celebraron las jugadoras de Alianza Lima el título de la Liga Femenina 2025. El pitazo final desató una marea de sentimientos, desde el llanto de felicidad hasta los festejos en el campo de juego.

Más allá del éxito local, Letelier impulsó la competitividad de sus dirigidas en la Copa Libertadores, donde el club midió fuerzas con las potencias del continente. Estos resultados no son fruto del azar, sino de una gestión administrativa y deportiva que posiciona a Alianza Lima como una institución modelo en la región.

El éxito es rotundo: el club registra cuatro títulos en los últimos cinco años, un dominio casi absoluto que refleja profesionalismo en todas sus áreas. La era de Letelier no solo suma trofeos a las vitrinas, sino que ratifica la superioridad de un proyecto que prioriza la excelencia y el liderazgo en el deporte femenino.

El once ideal del 2025

La Liga Femenina reveló oficialmente la alineación ideal de la temporada 2025. Alianza Lima, actual bicampeón del certamen, ratificó su dominio con la inclusión de cinco integrantes en este equipo de élite: la guardameta Maryory Sánchez, junto a Tifani Molina, Yomira Tacilla, Rafaela Marques y Heidy Padilla.

Por su parte, Universitario de Deportes sumó tres futbolistas a esta distinción: Catalina Usme, Sandra Arévalo y Karen Páez. Sporting Cristal figuró con la representación de Olenka Gutiérrez y Gabriela García, mientras que Melgar completó la nómina a través de la destacada aparición de Raquel Bilcape, considerada la revelación del torneo.

El once ideal de la
El once ideal de la Liga Femenina 2025, con cinco jugadoras de Alianza Lima y cuatro de Universitario.

Los clubes que jugarán la Liga Femenina 2026

En la nueva temporada de la Liga Femenina, 12 clubes pelearán por el tan ansiado trofeo. Los nuevos inquilinos del torneo son: Yanapuma, el cual se consagró campeón del torneo y obtuvo el ascenso directo, coronando una campaña sólida y regular. Y Atlético Andahuaylas, que finalizó como escolta, también logró su objetivo y aseguró su presencia en la máxima categoría.

  • Alianza Lima
  • Atlético Andahuaylas
  • Biavio FC
  • Carlos Mannucci
  • Defensores del Ilucán
  • FC Killas
  • Flamengo FBC
  • FBC Melgar
  • Sporting Cristal
  • UNSAAC
  • Universitario de Deportes
  • Yanapuma

