Municipalidad de Lima clausura el Estadio San Marcos por incumplimientos y exige a la universidad subsanar las observaciones para reabrirlo

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La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso la clausura temporal del Estadio San Marcos tras detectar incumplimientos de las disposiciones municipales durante un reciente concierto. La medida afecta el desarrollo de eventos deportivos y no deportivos en el recinto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

La decisión ocurre en medio de los cuestionamientos por las condiciones de organización de los espectáculos musicales, especialmente por el control de accesos, las salidas de los asistentes y las molestias que generan estas actividades entre los vecinos de la zona.

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A través de un comunicado publicado el 8 de noviembre de 2026, la comuna confirmó la aplicación de la medida mediante el Acta de Clausura Temporal N.° 0002336. Asimismo, exhortó a las autoridades universitarias a corregir las observaciones para permitir el levantamiento de la disposición en el menor plazo posible.

La intervención también coincide con una agenda de conciertos prevista para noviembre, que incluye las presentaciones de The Strokes, el 20 de noviembre, y Agua Marina, el 28 del mismo mes. Ambos espectáculos figuran entre los próximos eventos programados en el estadio.

Municipalidad de Lima explica los motivos de la clausura del Estadio San Marcos

La comuna sustentó la intervención en la Ley N.° 31914 y la Ordenanza N.° 2200-MML. La diligencia comenzó a las 9:54 a. m. y concluyó a las 10:12 a. m. del 9 de noviembre. Facebook

En su pronunciamiento, la Municipalidad de Lima señaló que la clausura responde a incumplimientos de las disposiciones municipales durante un reciente concierto. Según la Gerencia de Fiscalización y Control (GFC), las medidas de organización y seguridad debían cumplirse para evitar situaciones de desorden y posibles sanciones.

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El comunicado precisa que las principales observaciones estuvieron relacionadas con el control de los accesos y las salidas del recinto. La comuna también sostuvo que la decisión busca proteger la tranquilidad y el bienestar de los vecinos de los alrededores.

La intervención quedó registrada en el Acta de Clausura Temporal N.° 0002336, emitida bajo los alcances de la Ordenanza Municipal N.° 2200-MML y la Ley N.° 31914, que establece los supuestos para el cierre temporal de establecimientos.

El documento de fiscalización, correspondiente al 8 de noviembre de 2026, registra que la diligencia comenzó a las 9:54 a. m. y concluyó a las 10:12 a. m. El establecimiento intervenido figura bajo responsabilidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la dirección del jirón Carlos Germán Amezaga 375, en el Cercado de Lima.

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Entre las infracciones contempladas en el acta, el fiscalizador marcó el inciso e), referido a actividades que generan ruidos u otros efectos perjudiciales para la tranquilidad de los vecinos cuando superan los límites permitidos por la normativa.

En el apartado de observaciones, el documento indica que la universidad no acató lo dispuesto en la Orden N.° D000916-2026-MML-GFC. Según el registro municipal, esta situación generó desorden y malestar entre los residentes.

Además, el acta advierte sobre emisiones reiteradas de ruido desde el interior del estadio, con niveles superiores a los decibeles permitidos. Estos hechos figuran como parte del sustento de la clausura temporal.

Comunicado de la Municipalidad de Lima

Municipalidad exhorta a San Marcos a corregir las observaciones

En el comunicado del 8 de noviembre, la Municipalidad de Lima pidió a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que subsane las observaciones correspondientes para que pueda levantarse la clausura en el menor plazo posible.

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La comuna precisó que el procedimiento deberá seguir los mecanismos establecidos y que la corrección de los incumplimientos permitirá el desarrollo de los próximos espectáculos bajo condiciones adecuadas de seguridad.

El pronunciamiento también incluyó un mensaje dirigido a empresarios, promotores y artistas. La municipalidad manifestó su disposición de brindar facilidades para la realización de grandes eventos nacionales e internacionales en la capital.

Asimismo, reconoció la importancia de estas actividades para el desarrollo económico, cultural y turístico de Lima, aunque remarcó la necesidad de garantizar condiciones de seguridad y orden para organizadores, artistas y asistentes.

¿Qué pasará con los conciertos de The Strokes y Agua Marina?

La clausura temporal genera interrogantes sobre los espectáculos previstos para las próximas semanas en el Estadio San Marcos. Entre las presentaciones anunciadas figura el concierto de The Strokes, programado para el 20 de noviembre, y el de Agua Marina, previsto para el 28 de noviembre.

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Sin embargo, la Municipalidad de Lima expresó en su comunicado que espera una pronta reapertura del recinto, siempre que la universidad subsane las observaciones y cumpla con los procedimientos correspondientes.

La entidad no anunció la cancelación de los conciertos. Por el contrario, señaló que busca permitir el desarrollo de los próximos espectáculos en condiciones adecuadas de seguridad.

El acta de fiscalización, por su parte, registra que el representante del establecimiento no firmó el documento al término de la diligencia. En el espacio destinado a sus datos personales figura la anotación “No se identificó”.