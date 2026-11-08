Jhilmar Lora celebra histórico ascenso con Gremio Novorizontino: su equipo jugará el Brasileirao en 2027

Jhilmar Lora alcanzó un histórico ascenso con Gremio Novorizontino y jugará la primera división de Brasil. Crédito: Instagram

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Jhilmar Lora consiguió un importante objetivo en el fútbol brasileño. El lateral peruano logró el ascenso a la máxima categoría con Gremio Novorizontino, equipo que aseguró su presencia en el Brasileirao 2027 tras vencer 2-1 a Fortaleza por la penúltima jornada de la Serie B. De esta manera, el conjunto paulista alcanzó un hito en sus 16 años de historia, pues disputará por primera vez la élite del balompié de Brasil.

El resultado tuvo un valor especial para el equipo de Novo Horizonte, que necesitaba sumar para asegurar su boleto a la primera división. Aunque comenzó perdiendo por el tanto de Paulo Baya para Fortaleza, consiguió darle vuelta al marcador gracias a las anotaciones de Matheus Bianqui y Luís Oyama. La victoria en el estadio Jorge Ismael de Biasi le permitió llegar a los 70 puntos y garantizar uno de los dos primeros lugares de la clasificación.

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Así, Gremio Novorizontino celebró un ascenso que venía persiguiendo desde hace varias temporadas. El club había estado cerca de conseguirlo en anteriores ediciones de la segunda división brasileña, pero esta vez pudo concretar el objetivo y asegurar su participación en el campeonato de 2027.

Para Jhilmar Lora, el logro colectivo de su equipo representa una nueva experiencia en su carrera fuera del Perú, aunque su presencia en el campo durante la campaña fue bastante limitada.

Plantel de Gremio Novorizontino, con Jhilmar Lora presente, tras lograr el ascenso histórico al Brasileirao. Crédito: Instagram

Jhilmar Lora tuvo poca participación en la campaña del ascenso

El exjugador de Sporting Cristal no consiguió consolidarse en el equipo titular de Gremio Novorizontino. Pese a que su institución afrontó 37 encuentros en la Serie B antes de sellar su ascenso, el defensor nacional solo participó en dos compromisos de dicho certamen, una cifra que refleja las pocas oportunidades que recibió durante la competición.

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De acuerdo con los registros de Transfermarkt, Lora solo disputó cinco partidos en toda la temporada y acumuló 199 minutos de actividad. El lateral derecho fue suplente en la mayoría de las jornadas y, en distintas ocasiones, ni siquiera apareció en la lista de convocados. Por ello, no pudo tener la continuidad necesaria para ganarse un lugar habitual en la consideración del comando técnico.

Esta situación contrasta con el importante objetivo que alcanzó el equipo brasileño. Mientras sus compañeros celebraron el boleto a la primera división, el peruano tuvo que seguir buena parte de la campaña desde el banco de suplentes o fuera de las convocatorias. De todas formas, formó parte del plantel que consiguió una de las metas más importantes en la historia de la institución.

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¿Jhilmar Lora seguirá en Brasil?

El ascenso de Gremio Novorizontino también abre interrogantes sobre el futuro de Jhilmar Lora. El futbolista tiene contrato con el club hasta diciembre de 2026, por lo que su situación deberá resolverse en las próximas semanas, cuando la institución comience a planificar su plantel para afrontar el Brasileirao.

Jhilmar Lora dio el salto al fútbol brasileño desde Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal

La poca continuidad que tuvo durante la temporada podría influir en las decisiones de ambas partes. El equipo paulista tendrá un desafío mucho más exigente en la primera división y deberá evaluar qué jugadores formarán parte de su proyecto para el próximo año. En ese escenario, todavía no existe una confirmación sobre una posible renovación del vínculo del defensor peruano.

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Ante esta situación, un regreso al fútbol peruano aparece como una alternativa que podría tomar fuerza. Lora tendría la posibilidad de analizar propuestas de clubes de la Liga 1 con la intención de recuperar protagonismo y sumar los minutos que no consiguió en Brasil. Sin embargo, por ahora no se conoce cuál será su próximo destino.

Mientras tanto, el lateral puede celebrar un nuevo logro en su trayectoria profesional: será parte de la historia de Gremio Novorizontino, que en 2027 tendrá su primera participación en la máxima categoría del fútbol brasileño.