Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

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El duro descargo de Bernardo Cuesta por errores arbitrales en empate de Melgar ante Universitario: “El único que pierde es el fútbol peruano” El delantero argentino expresó su incomodidad por la igualdad del ‘dominó’ ante la ‘U’ y, más allá de la autocrítica, hizo un llamado a la reflexión por la realidad del balompié nacional

Partidos de hoy, domingo 11 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo La jornada dominical tendrá acción en la Liga 1, la Premier League, LaLiga y otros campeonatos, con presencia de futbolistas peruanos en el extranjero

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026 Los ‘cerveceros’ visitarán al ‘gavilán del norte’ con la obligación de sumar tres puntos para seguir en la lucha por el título. Sigue las incidencias del crucial duelo