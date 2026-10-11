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Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ acuden al estadio Inca Garcilaso de la Vega con el único propósito de asestar un golpe, que no solo permita mantener la buena racha en altura, también encarrilar su camino en el campeonato

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07:27 hsHoy

¡Tarde de partido! Alianza Lima visita el estadio Inca Garcilaso de la Vega para medirse en un atractivo partido contra Cusco FC, por la fecha 11° del Torneo Clausura 2026. Las acciones iniciarán a las 18:30 horas.

07:27 hsHoy

Así llega Alianza Lima al partido por Torneo Clausura 2026

Aprovechando el amplio receso por el tercer parate FIFA del año, el entrenador Pablo Guede ordenó un traslado de más de una semana a Cieneguilla para realizar una fuerte intertemporada, con entrenamientos a triple turno, y luego sostener encuentros amistosos, en los que no se saldaron victorias.

A punto de reengancharse al Torneo Clausura, el preparador aliancista tendrá dos ausencias de peso para su nuevo examen, válido por la jornada 11°: Paolo Guerrero y Esteban Pavez. Ante esas bajas, se recurrirán a otros efectivos que podrán ocupar sus respectivos lugares.

Paolo Guerrero, de 42 años, vuelve a lesionarse en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Alianza Lima
Paolo Guerrero, de 42 años, vuelve a lesionarse en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Alianza Lima
07:27 hsHoy

Así llega Cusco FC al partido por Torneo Clausura 2026

Nadie contaba con una recuperación de rendimiento sustancial de Cusco FC después de un primer semestre inquietante. La reacción ha surgido de la mano de Javier Rabanal, quien desde que llegó a la zona técnica ha plasmado confianza y juego a un plantel que ya le ha tomado la mano.

Producto de un brillante desenvolvimiento en el Torneo Clausura, haciendo de su sede un fortín por la altura, los ‘dorados’ han superado la parte media de la tabla y se asoman a los primeros puestos. De asestar un golpe en esta fecha, seguirá en firme alza.

“Pon en Transfermarkt Horacio Melgarejo y Javier Rabanal, y ahí está la verdad del fútbol”, espetó el técnico español para replicar las respuestas del argentino. | VIDEO: TikTok
07:26 hsHoy

Canal TV del Alianza Lima vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

El partido será transmitido para el público general por L1MAX. La divulgación se dará a través de los operadores que tengan incluida la señal dentro de su parrilla. De igual manera, L1 Play, plataforma por suscripción habilitada para celulares y computadoras, difundirá las acciones.

Infobae Perú, además, realizará la cobertura previa y el relato minuto a minuto desde su sitio web. Se informarán sobre los goles, las incidencias y las declaraciones de los protagonistas tras el choque.

A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC HOY: partido por la fecha 11 del Torneo Clausura de Liga 1 2026.
Cusco FC actuará de local, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, frente a Alianza Lima. - Crédito: IA
07:26 hsHoy

Horario del Alianza Lima vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

El enfrentamiento está fechado para hoy, domingo 11 de octubre, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Las acciones iniciarán a las 18.30 horas de Perú, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El encuentro comenzará a las 15.30 horas en México. En Colombia y Ecuador, el inicio está programado para las 18.30 horas. En Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela, el duelo arrancará a las 19.30 horas. Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay lo seguirán desde las 20.30 horas

07:26 hsHoy

Alianza Lima vs Cusco FC: alineaciones probables del partido por Torneo Clausura 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Luis Ramos, Alan Cantero.

- Cusco FC: Pedro Díaz; José Zevallos, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Ricardo Lagos; Carlos Diez, Jean Montaño, Iván Colman; Nicolas Silva, Facundo Callejo, José Manzaneda.

07:26 hsHoy

Alianza Lima vs Cusco FC: últimos registros válidos por Liga 1

• Alianza Lima 8-0 Cusco FC | Torneo Apertura 2026

• Cusco FC 2-0 Alianza Lima | Torneo Clausura 2025

• Alianza Lima 3-0 Cusco FC | Torneo Apertura 2025

• Alianza Lima 1-2 Cusco FC | Torneo Clausura 2024

• Cusco FC 3-0 Alianza Lima | Torneo Apertura 2024

• Cusco FC 1-1 Alianza Lima | Torneo Clausura 2023

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