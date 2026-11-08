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Gol de Daniel Porozo con notable jugada individual para remontada parcial 2-1 de Sport Huancayo vs Cienciano por Torneo Clausura 2026

El atacante ecuatoriano selló un contraataque letal del ‘rojo matador’, que con este resultado toma el liderato del campeonato y espera a lo que pueda hacer Universitario ante CD Moquegua

Sport Huancayo pasa adelante y marca el 2 a 1 contra cienciano - L1 MAX
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Sport Huancayo le ha dado vuelta al marcador en el luminoso del estadio Garcilaso de la Vega. El ‘rojo matadorderrota por 2-1 a Cienciano gracias a un tanto de Daniel Porozo, que recortó formidablemente ante la marca de Maxi Amondarain y definió con precisión para mover las redes del portero Gonzalo Falcón.

La acción inició con un sobresaliente conducción de Piero Magallanes. El jugador de la selección peruana recuperó en propio campo y trasladó hasta cerca del área rival. Tras un rebote, el cuero cayó a los botines de Porozo.

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El ecuatoriano controló, ganó una dividida y recortó ante la marca de Maxi Amondarain. Tras batir al guardameta Falcón, celebró efusivamente y se colocó una máscara del popular ‘hombre araña’.

Gol de Daniel Porozo con notable jugada individual para remontada parcial 2-1 de Sport Huancayo vs Cienciano por Torneo Clausura 2026.
Gol de Daniel Porozo con notable jugada individual para remontada parcial 2-1 de Sport Huancayo vs Cienciano por Torneo Clausura 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

¿Cómo queda la tabla del Torneo Clausura 2026?

Sport Huancayo reconfiguró la definición del Torneo Clausura 2026 tras imponerse 2-1 sobre Cienciano en Cusco. El ‘rojo matador’ llegó a 34 puntos y asumió el primer lugar de la clasificación, por encima de Sporting Cristal, que suma 32, y Universitario, que tiene 31 unidades con un partido pendiente.

La victoria huancaína dejó un desenlace abierto para la última fecha. Universitario recibirá este domingo a CD Moquegua y, si consigue los tres puntos, alcanzará las 34 unidades. Su diferencia de goles, que era de +11 antes del encuentro, le permitiría superar a Sport Huancayo, que tiene +9, siempre que no ceda esa ventaja frente al cuadro moqueguano.

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Si los ‘cremas’ ganan, dependerán de sí mismos para consagrarse en la última jornada. En ese escenario, el Clausura quedaría en sus manos y Universitario avanzaría directamente a la final nacional ante Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura y líder de la tabla acumulada.

Sporting Cristal y Sport Huancayo aún conservan opciones. Si alguno de ellos obtiene el Clausura, deberá disputar una semifinal contra Universitario, siempre que el conjunto de Ate mantenga el segundo puesto de la tabla acumulada. La definición del segundo certamen llegará con los tres equipos involucrados.

La celebración de Daniel Porozo para la victoria de Sport Huancayo ante Cienciano.
La celebración de Daniel Porozo para la victoria de Sport Huancayo ante Cienciano. Crédito: Liga 1.

Próximo partido de Sport Huancayo

El siguiente compromiso de Sport Huancayo será ante Universitario, el sábado 22 de noviembre, después de la fecha FIFA. El encuentro se jugará en Huancayo y puede definir al campeón del Torneo Clausura 2026.

El partido tendrá una carga directa para ambos clubes. El cuadro dirigido por Richard Pellejero llegará como líder provisional con 34 puntos, mientras que Universitario buscará presentarse con una victoria ante CD Moquegua que le permita alcanzar la cima antes de visitar al ‘rojo matador’.

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