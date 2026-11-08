Perú

Militares podrán resguardar exteriores de penales tras aprobación de tres decretos en Consejo de Ministros

Las iniciativas del Ministerio de Justicia también plantean cambios en la legítima defensa y en las normas contra delitos violentos, informáticos y crimen organizado

Cinco militares con uniformes de camuflaje sostienen fusiles en fila frente a un portón negro con el escudo del INPE.
Efectivos militares con armamento realizan labores de vigilancia en la entrada principal de un penal del Instituto Nacional Penitenciario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Consejo de Ministros aprobó tres proyectos de decretos legislativos, entre ellos una iniciativa para regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en la seguridad exterior de los establecimientos penitenciarios que estén bajo declaratoria de estado de emergencia.

Las propuestas fueron presentadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) durante la sesión realizada el sábado 7 de noviembre en Palacio de Gobierno.

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La medida abre la posibilidad de que personal militar apoye en el resguardo externo de los penales del Perú, mientras el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y las autoridades competentes mantienen las responsabilidades vinculadas con la seguridad y administración dentro de los recintos.

El texto expuesto no especifica qué establecimientos podrían ser incluidos, ni detalla el número de efectivos que participarían en eventuales despliegues.

La iniciativa forma parte de las facultades delegadas que el Ejecutivo utiliza para emitir normas con rango de ley. Su aprobación en el Consejo de Ministros representa un paso previo a la publicación de los decretos legislativos y de sus disposiciones completas.

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Recién entonces se conocerán los criterios operativos, las funciones asignadas y las condiciones para activar la presencia de las Fuerzas Armadas en los exteriores de las cárceles.

Una mujer con gafas y chaqueta azul habla frente a un micrófono en una mesa de reuniones con una computadora portátil
Keiko Fujimori encabeza una sesión del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno. (Presidencia Perú)

Fuerzas Armadas intervendrían solo bajo estado de emergencia

El proyecto establece que la intervención de las Fuerzas Armadas tendrá carácter excepcional y temporal. La propuesta se apoya en las disposiciones constitucionales que regulan la participación militar cuando existe una declaratoria de emergencia.

Sin embargo, la agenda de la sesión no precisó si los efectivos realizarán vigilancia perimetral, control de accesos, patrullajes en las inmediaciones o apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP).

El decreto deberá establecer qué autoridad solicitará el apoyo militar, cuánto tiempo podrá mantenerse la intervención y bajo qué mecanismo se evaluará la continuidad o el retiro de los efectivos. Esos puntos no fueron desarrollados en la información difundida después de la reunión ministerial.

El Consejo de Ministros también dio luz verde a una modificación del numeral tres del artículo 20 del Código Penal, referido a la legítima defensa. La figura permite excluir de responsabilidad penal a una persona bajo determinados supuestos.

El anuncio señaló que la reforma busca fortalecer esa regulación, pero no informó qué requisitos vigentes serán modificados ni qué redacción tendrá la norma que será publicada.

Propuestas incluyen cambios contra delitos informáticos

La tercera iniciativa aprobada plantea cambios en el Código Penal, la Ley de Delitos Informáticos, el Código Procesal Penal y el Decreto Legislativo 1182.

Esta última norma regula el acceso a datos de telecomunicaciones para identificar, localizar y geolocalizar equipos de comunicación dentro de determinadas investigaciones autorizadas por la legislación peruana.

El proyecto reúne medidas orientadas a la persecución de delitos violentos, delitos informáticos y crimen organizado. La información oficial no detalló los artículos que serán modificados ni los nuevos procedimientos que podrían aplicarse durante las pesquisas.

Durante la sesión también se presentaron informes sobre el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y sobre la situación del teletrabajo.

La reunión fue liderada por la presidenta Keiko Fujimori, con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los integrantes del gabinete.

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