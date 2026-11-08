Perú

Resultados del Gana Diario de este sábado 7 de noviembre: números ganadores del último sorteo

Esta lotería peruana realiza un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario

Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo. (Infobae/Jovani Pérez)
Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

¿Participaste en el sorteo de Gana Diario y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los resultados de su más reciente sorteo dados a conocer por La Tinka.

Fecha del sorteo: sábado 7 de noviembre de 2026

PUBLICIDAD

Número del sorteo: 4758

Resultados: 32,34,01,27,31

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario efectúa un sorteo a diario, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

PUBLICIDAD

Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Pixabay)
Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Pixabay)

Cómo aumentar tus probabilidades de ganar, según la IA

Para aumentar tus chances en Gana Diario, algunas estrategias recomendadas por la inteligencia artificial (IA) son:

Unirte a una peña o grupo de lotería: Comprar boletos en conjunto con otras personas permite cubrir más combinaciones sin gastar mucho dinero, aumentando tus probabilidades de ganar. Si alguno de los boletos gana, el premio se reparte entre los miembros del grupo.

Escoger combinaciones de números menos populares: Aunque todos los números tienen la misma probabilidad, elegir números que no sean fechas comunes (como cumpleaños) o secuencias simples reduce la probabilidad de compartir un premio si ganas. Incluir números mayores a 31 y mezclar números pares e impares es aconsejable.

Ser constante con tu estrategia: Jugar regularmente con los mismos números evita perder premios potenciales si tus números favoritos salen cuando no juegas.

Hacer jugadas múltiples o combinadas: En lugar de seleccionar solo 5 números, puedes jugar con más números, lo que genera más combinaciones y aumenta tus oportunidades a cambio de un costo mayor.

Elegir números de forma aleatoria y evitar patrones: Escoger números sin significados personales o patrones es estadísticamente más recomendable, pues evita que muchas personas elijan los mismos números y aumenten la competencia.

Jugar responsablemente sin caer en la ilusión de que comprar más boletos siempre equivale a ganar: Incrementar la cantidad de boletos puede aumentar mínimamente la probabilidad, pero hacerlo sin estrategia ni presupuesto puede derivar en pérdidas.

Estas estrategias no garantizan ganancia, pues Gana Diario es un juego de azar, pero sí pueden optimizar tus posibilidades dentro de lo posible.

Temas Relacionados

Gana DiarioResultados Lotería Gana Diario HoyLoterías de Perúperu-noticiasperu-loteriasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Techo de la casa de Monique Pardo se desploma en Lince y ella es llevada al hospital por la impresión: “No sé cómo estoy viva”

La artista fue llevada al hospital Edgardo Rebagliati por el fuerte impacto que sufrió. Padece insuficiencia cardiaca y aseguró que sobrevivió “de milagro”

Techo de la casa de Monique Pardo se desploma en Lince y ella es llevada al hospital por la impresión: “No sé cómo estoy viva”

Sport Huancayo vs Cienciano 2-1: goles y resumen del gran triunfo en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo huancaíno sacó carácter competitivo para revertir un partido en el que iba abajo nada más empezando. Javier Sanguinetti y Daniel Porozo, los extranjeros estelares, firmaron la remontada para el nuevo líder provisional del torneo corto

Sport Huancayo vs Cienciano 2-1: goles y resumen del gran triunfo en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Empezó la penúltima jornada de la competición: Sporting Cristal igualó con ADT en Tarma y será el turno de Universitario con CD Moquegua. También el de Alianza Lima con Los Chankas, y mucho más

Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal empató 1-1 con ADT en Tarma, y Sport Huancayo remontó 2-1 a Cienciano. Universitario recibirá a CD Moquegua, mientras que Alianza Lima visitará a Los Chankas

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Paola Rivera respondió si San Martín jugará una revancha contra Alianza Lima en la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La armadora mexicana fue la figura de la USMP en la victoria ante Deportivo Wanka. Su equipo llegará como líder de la tabla al duelo contra las vigentes tricampeonas

Paola Rivera respondió si San Martín jugará una revancha contra Alianza Lima en la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Margiori Mejia Alva, de tan solo 28 años, se convertiría en la primera alcaldesa de San Juan de Lurigancho tras exclusión de Jesús Maldonado

Margiori Mejia Alva, de tan solo 28 años, se convertiría en la primera alcaldesa de San Juan de Lurigancho tras exclusión de Jesús Maldonado

López Aliaga anuncia que “saldrá a las calles” tras decisión del JNE de no proclamarlo alcalde de Lima, pero primero optará por la vía penal

Francis Allison celebra fallo del JNE que deja sin alcaldía a Rafael López Aliaga y felicita a Jeanette Alonzo

¿Cuándo se sabrá quién es el alcalde de Lima 2027-2030? JNE ya tiene fecha para definir al ganador de las Elecciones Municipales 2026

¿Qué pasará con RLA luego que el JNE rechazara su “reelección encubierta” a la alcaldía de Lima?

ENTRETENIMIENTO

Techo de la casa de Monique Pardo se desploma en Lince y ella es llevada al hospital por la impresión: “No sé cómo estoy viva”

Techo de la casa de Monique Pardo se desploma en Lince y ella es llevada al hospital por la impresión: “No sé cómo estoy viva”

Lucas Mamani, el niño arequipeño que encarna a Coquito en una película sobre el legado de Everardo Zapata

Alcalde de Comas interrumpió concierto de La Bella Luz para entregar flores a Mackeily Luján y generó críticas en redes

Ke Personajes vuelve a Lima en 2027: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su concierto

Carla Campos Salazar habla sobre Curwen y Suemi Chang en medio de versiones sobre un romance: “Que triunfe el amor verdadero”

DEPORTES

Sport Huancayo vs Cienciano 2-1: goles y resumen del gran triunfo en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sport Huancayo vs Cienciano 2-1: goles y resumen del gran triunfo en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Paola Rivera respondió si San Martín jugará una revancha contra Alianza Lima en la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Gol de Daniel Porozo con notable jugada individual para remontada parcial 2-1 de Sport Huancayo vs Cienciano por Torneo Clausura 2026