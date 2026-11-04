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Eryc Castillo liberó tensiones con un gol dramático en Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura 2026

La ‘Culebra’ apareció en el área para conectar un balón bloqueado por Gonzalo Falcón al lanzamiento furibundo de Kevin Quevedo. El ecuatoriano registra 21 dianas, su mejor marca anotadora

El delantero anotó el 1-0 sobre los cusqueños en el Estadio Matute - Crédito: L1MAX.
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La desesperación que asfixiaba a cada uno de los integrantes de Alianza Lima en campo, al igual que a los espectadores ubicados en las graderías de Matute, quedó liberada de un solo golpe debido a la anotación de Eryc Castillo con la que se descerrajo el duelo ante Cienciano.

La irregularidad de los locales, sobre todo por la constante aceleración en distintos sectores del campo, llevó a que pasaran apuros por más de una hora. Parecía que la tendencia se agravaría de no ser por una acción lúcida en ataque que acabó en una picadura más de la ‘Culebra’.

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A los 71′ surgió la jugada obrada por el propio Eryc Castillo, quien abrió hacia el lado derecho apoyándose en Federico Girotti, que descargó rápido hacia Kevin Quevedo, cuya frescura le permitió avanzar sin problemas hasta el área.

Con una confianza elevada al cielo, el ’27′ de Alianza Lima se animó a probar a portería con un remate violento, el cual fue rechazado en primera instancia por el arquero Gonzalo Falcón, aunque el rebote dejado fue atacado de la mejor manera por el goleador de La Victoria.

Castillo, completamente libre de marca, solo tuvo que inclinarse un poco para conectar de cabeza y así romper esa angustiante paridad que estresaba a los espectadores. Al momento que anotó, el estadio Alejandro Villanueva se apagó y encendió como señal de festejo.

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