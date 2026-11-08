Paola Rivera respondió si San Martín jugará una revancha contra Alianza Lima en la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 .

La armadora mexicana ya piensa en el clásico luego de vencer a Deportivo Wanka. Créditos: Latina.

Guardar

Universidad San Martín mantiene el invicto y el primer lugar en la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El equipo de Santa Anita ganó sus cuatro partidos y llegará como líder a su próximo desafío.

El sábado 7 de noviembre, la USMP se impuso por 3-0 ante Deportivo Wanka, con Paola Rivera como una de las principales figuras. La armadora mexicana fue elegida la mejor jugadora del encuentro y, tras el partido, dialogó con Latina Deportes sobre el rendimiento de su equipo y el próximo cruce frente a Alianza Lima.

PUBLICIDAD

Rivera consideró que San Martín logró imponer su juego después de un inicio exigente. “Creo que al final pudimos jugar nuestro propio juego. Fue un partido difícil para nosotros como equipo, pero supimos reestructurarnos para el segundo y tercer set”.

San Martín venció 3-0 a Deportivo Wanka en la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La levantadora reconoció que el equipo tuvo problemas para encontrar su ritmo en el primer parcial, instancia en la que Wanka le planteó resistencia. “Yo creo que entramos con una energía un poco baja. No porque no queramos jugar, sino que se nos hizo un poco difícil al principio. Pero tenemos equipo para salir de esos bachecitos”.

También remarcó la necesidad de reaccionar ante los momentos adversos durante los partidos. “Como te digo, fue un juego complicado para nosotros, pero lo importante es salir de esos baches y seguir mejorando, porque entrenamos bastante bien. Queremos demostrar lo que entrenamos y lo que trabajamos”.

PUBLICIDAD

La siguiente fecha pondrá a la USMP frente a Alianza Lima, rival al que enfrentó en la final de la temporada pasada y ante el que buscará una revancha. Rivera evitó considerar el partido como una repetición de aquella definición y destacó los cambios que atravesaron ambos planteles.

“Sabemos que es un partido duro. Esta es otra temporada, hay chicas nuevas en ambos equipos, entonces va a ser un juego lindo. Es el inicio de la temporada; ya vamos a ver cómo nos va”, apuntó.

Por último, la armadora destacó la competencia interna y las alternativas que tiene el equipo para afrontar la temporada. “Yo creo que es lo bueno de nuestro equipo: cualquiera que se presente en la cancha puede sacar el trabajo. También nos apoyamos mucho. Eso se ve reflejado: no se notan los cambios cuando entra una y sale la otra. Eso está súper”.

PUBLICIDAD

San Martín enfrentará a Alianza Lima en la quinta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Aún no se ha confirmado si el partido se disputará el sábado 14 o el domingo 15 de noviembre.

Paola Rivera respondió si San Martín jugará una revancha contra Alianza Lima en la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

La última vez que se enfrentaron: en la final de Liga Peruana de Vóley 2025/26

La última vez que Alianza Lima y Universidad San Martín se enfrentaron fue en el tercer partido de la final de la Liga Peruana de Vóley 2026. Las ‘blanquiazules’ se impusieron por 3-2 en el Polideportivo de Villa El Salvador, tras un encuentro que se definió en el quinto set con parciales de 25-20, 24-26, 25-22, 19-25 y 15-13.

PUBLICIDAD

Con esa victoria, Alianza consiguió el tricampeonato nacional y alcanzó su sexto título de Primera División. Yanlis Féliz fue la máxima anotadora del partido con 21 puntos, mientras que Maeva Orlé recibió el reconocimiento como la mejor jugadora del campeonato.