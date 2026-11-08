Perú

Cabecillas de Los Gallegos del Tren de Aragua reciben hasta 35 años de cárcel en Perú: Son 11 extranjeros los sentenciados

El tribunal los condenó por homicidio, trata de personas, explotación sexual y otros delitos, además de ordenar reparaciones civiles y expulsiones tras cumplir las penas

Once venezolnos condenados por integrar una facción de la banda criminal Tren de Aragua.
Once venezolnos condenados por integrar una facción de la banda criminal Tren de Aragua.
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El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a penas de hasta 35 años de cárcel a 11 integrantes de Los Gallegos del Tren de Aragua, procesados en Lima por homicidio calificado, trata de personas, explotación sexual, tenencia ilegal de armas y organización criminal. El fallo dispone además reparaciones civiles y la expulsión de los sentenciados al término de sus condenas.

La sentencia fue dictada el pasado 6 de noviembre por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, tras una investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público.

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El principal condenado, José Ángel Ortega Padrón, también identificado como Osmeydi Armando España Mendoza y alias “Armando José”, recibió la máxima pena.

Otros integrantes recibieron penas de entre ocho y 35 años

El tribunal también impuso 35 años a Anyerbe Torrealba, alias “Chino” o “Fesa”, por organización criminal y homicidio calificado. Ramses Rivas, alias “Abraham” o “Gringo”, fue condenado a 28 años, mientras Yohamali Aponte, alias “Yoba” o “Yoha”, recibió 28 años y cuatro meses por trata de personas agravada. Las demás penas van de ocho a 20 años.

Las sanciones corresponden a la responsabilidad penal determinada para cada acusado. Según la información del Ministerio del Interior (Mininter), la resolución fijó una reparación civil de S/ 1 millón a favor del Estado peruano y pagos de S/ 100 mil para los deudos de cinco víctimas de homicidio. El tribunal ordenó medidas adicionales de cumplimiento.

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Los 11 condenados deberán abandonar el Perú cuando concluyan sus penas, con prohibición de retornar al país, según la decisión judicial.

La investigación estableció que la estructura criminal comprendía un brazo armado y un denominado “brazo rosa”, vinculado con actividades de explotación sexual y extorsión contra mujeres y adolescentes de distintas nacionalidades. El proceso abarcó varias imputaciones.

extranjeros expulsados-Perú-07 de junio
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Investigación comenzó tras dos homicidios en 2022

Las diligencias comenzaron luego del asesinato de dos trabajadoras sexuales ecuatorianas, ocurrido el 19 de febrero de 2022 en la zona de la Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima. Ese caso permitió a los investigadores identificar el accionar de Los Gallegos, célula asociada al Tren de Aragua. La pesquisa reunió elementos sobre sus integrantes.

Ante los hallazgos, la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP formó un equipo de inteligencia operativa.

La unidad buscó identificar a los integrantes, facilitadores y modalidades atribuidas a la red. Luego, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada asumió labores junto con los policías especializados.

El 10 de noviembre de 2022, las autoridades ejecutaron el megaoperativo “Descarrilamiento 2022”, que permitió detener a Ortega y a otros investigados.

La intervención contó con apoyo de agentes especiales de Homeland Security Investigations (HSI) y de la organización Our Rescue. Después, el Equipo Multidisciplinario Especializado contra la Trata de Personas reforzó la recolección de pruebas del caso.

La Fiscalía sostuvo que la sentencia se leyó “tras una sólida investigación” iniciada en 2022. El Ministerio Público señaló que este proceso representa la tercera condena contra una facción del Tren de Aragua obtenida en el país. También afirmó que el fallo “consolida la respuesta firme y estratégica” frente a la criminalidad transnacional, según informó.

Orlando Mendieta, director general contra el Crimen Organizado del Mininter, indicó que los equipos multidisciplinarios permiten investigar estructuras complejas e identificar a sus integrantes. La Unión Europea apoyó su implementación mediante equipamiento tecnológico destinado a las labores de investigación policial.

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