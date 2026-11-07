Domingo Dianderas vs Bella Esperanza: ¿cuándo juegan por los octavos de final ida de la Copa Perú?

Domingo Dianderas enfrentará a Bella Esperanza por los octavos de final ida por la Copa Perú 2026.

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Todo está listo para que Domingo Dianderas y Bella Esperanza se enfrentarán en el partido de ida de los octavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. El cruce pondrá frente a frente a los campeones departamentales de Ica y Lima en una instancia eliminatoria de la Copa Perú. El encuentro corresponde al primer duelo de la serie rumbo a los cuartos de final.

Domingo Dianderas vs Bella Esperanza: programación del duelo por los octavos de final ida

El primer duelo por los octavos de final se disputará este domingo 8 de noviembre por la Etapa Nacional de la Copa Perú. El equipo iqueño llegará al encuentro como campeón de la Liga Departamental de Ica. Su rival obtuvo el título de la Liga Departamental de Lima.

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El partido se jugará en el Estadio Félix Castillo Tardío, ubicado en Chincha. El inicio está previsto para las 18:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

Los aficionados de Bolivia y Venezuela podrán seguir el duelo desde las 19:00 horas. En Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el partido comenzará a las 20:00 horas.

Domingo Dianderas eliminó a Atlético Torino por los 16avos de la Copa Perú 2026. (Domingo Dianderas)

Dónde ver Domingo Dianderas vs Bella Esperanza por los octavos final ida

El partido entre Domingo Dianderas y Bella Esperanza se jugará este domingo en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha, con inicio previsto para las 18:00 horas.

La Copa Perú 2026 no tendrá una señal nacional oficial de televisión abierta ni de cable para los octavos de final de la Etapa Nacional.

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La transmisión estará disponible en el canal de YouTube de No Somos TV, el espacio de streaming de Jorge Luna, que realizará una reacción en vivo durante el encuentro.

Jean Deza negocia con Domingo Dianderas de Jorge Luna. (tocoymevoy91)

Así se jugarán los octavos de final ida por la Copa Perú 2026

Domingo 08 de noviembre

Cruz de Chalpón (Lambayeque) vs. ADA Cajabamba (Cajamarca) | 14:00 horas | Estadio Sebastián Vilela, Motupe

Sport Huaja (San Martín) vs. Leones de Anccaca (Puno) | 14:30 horas | Estadio Municipal Eladio Tapullima

CESA (Junín) vs. Unión Minas de Pamputa (Apurímac) | 15:30 horas | Estadio Monumental Jauja

Viargoca FC (Arequipa) vs. CSD Bancos (Ucayali) | 15:30 horas | Estadio Municipal Atico

Sport Machete (Huancavelica) vs. Vinicunca FC (Cusco) | 15:30 horas | Estadio IPD Huancavelica

Deportivo El Inca (La Libertad) vs. Sociedad Tiro 28 (Pasco) | 15:30 horas | Estadio Mansiche, Trujillo

Juventud Palmeiras (Callao) vs. Atlético Nacional de Iquitos (Loreto) | 16:00 horas | Estadio Facundo Ramírez Aguilar, Ventanilla

Domingo Dianderas FC (Ica) vs. Bella Esperanza (Lima) | 18:00 horas | Estadio Félix Castillo Tardío

Así se jugarán los octavos de final ida por la Copa Perú 2026

Así llegan Domingo Dianderas y Bella Esperanza al choque de ida

Domingo Dianderas llegó a los octavos de final de la Copa Perú después de eliminar a Atlético Torino con un resultado acumulado de 4-2. La serie comenzó con un empate 1-1 en el Estadio Campeonísimo y se definió con una victoria 3-1 en el Estadio Félix Castillo Tardío.

Bella Esperanza avanzó a esta instancia tras superar a El Combe por 6-4 en el marcador global. El conjunto perdió 2-0 en el Estadio Héroes de San Ramón, pero revirtió la llave con un triunfo 6-2 en el Estadio Municipal de Quilmaná.

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Para el encuentro ante el campeón de Lima, el equipo de Jorge Luna tendrá disponibles a Gonzalo Illescas, Junior Catashunga, Joseph Huarote, Jorge Blanco, Johan Madrid, Joseph Serrano, Tadashi Aoki, Joe Martínez, José Salas y Gianluiggi Gonzales.

La lista del elenco iqueño también incluye a Ricardo Morán, Ruben Gonzales, Jorge Isaac Bermúdez, Danilo Navarro, Marlon Balbuena, Denis Antonio, Víctor Ayona, Ronaldo Ramos, Jean Deza y Leonardo Herrera.

El comediante peruano sorprendió con sus gestos a una falta recibida por el 'Ratón' en pleno partido de la Copa Perú. (Video: Instagram Domingo Dianderas)

Bella Esperanza contará con Hugo Capillo, Kevin Del Águila, Jack Safra, Jorge Crisanto, Brandon Padilla, Enrique Flores, José Aldair Cotrina, Christian Adrianzén, Fabrizio Grau y George Canales.

La nómina del equipo limeño se completa con Franklin Panduro, Harry Castillo, Jhostin Herrera, Jaime Ruiz, César Flores, Rodrigo Miguel Salinas, Exlander Sanes, Andrés Asín, Mateo Quispe y Jherson Arrazábal.

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