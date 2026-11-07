Papa León XIV llega al Perú: Qué preparan las regiones para recibir al sumo pontífice el próximo 11 de noviembre

En Pucallpa, estudiantes y docentes de la escuela Eduardo Meza Saravia elaboran murales con motivos amazónicos en las instalaciones del vicariato. Paralelamente, en Trujillo, el cantautor Guillermo Martínez prepara una composición musical inédita con el acompañamiento de alumnas del colegio San José Obrero como parte de los homenajes dedicados al papa León XIV.

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El Papa León XIV volverá al Perú el próximo 15 de noviembre, con una agenda que incluirá actividades en Ucayali, Chiclayo y Cuzco. Comunidades educativas, parroquias, artistas y autoridades locales preparan homenajes que combinarán símbolos de la Amazonía, expresiones religiosas, música regional y tradiciones de cada zona.

En Pucalpa, la visita tendrá una impronta amazónica desde los muros del vicariato. Alumnos y docentes de la escuela Eduardo Mesa Arabia elaboran una serie de pinturas dedicadas al pontífice, con imágenes de taricayas, guacamayos, árboles de la selva y motivos vinculados con los pueblos originarios de la región.

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La comunidad educativa distribuyó el trabajo en cinco equipos. Cada grupo está encabezado por un docente e integrado por estudiantes de distintos grados, desde el primer año hasta el quinto de formación artística. El vicariato entregó las pinturas y otros insumos, mientras que los alumnos y profesores asumieron la ejecución de los murales.

Reportaje informativo sobre los preparativos en Ucayali, Chiclayo y Cusco ante la visita del papa León XIV. En Ucayali, se ensayan cantos corales y se alista indumentaria litúrgica con motivos shipibos. Obispos locales brindan detalles sobre los actos de bienvenida y los traslados previstos en Chiclayo, mientras que en las parroquias de Cusco se coordina la inscripción de fieles para las ceremonias en la Plaza Mayor y Sacsayhuamán.

Los murales de Pucallpa incorporarán animales y símbolos de la Amazonía

Las obras buscarán mostrar elementos de la identidad cultural de Ucayali y acompañarán la llegada del Papa a una zona donde la presencia de la selva forma parte de la vida cotidiana. Los diseños previstos incluyen referencias a especies de la Amazonía y representaciones inspiradas en las tradiciones indígenas de la región.

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Un artista traza el boceto de un mural con motivos amazónicos en una pared de Pucallpa con motivo de la visita del papa a Perú.

La bienvenida también contemplará una vestimenta litúrgica confeccionada especialmente para León XIV. La prenda tendrá predominio del verde, color asociado con la naturaleza amazónica, junto con detalles blancos y amarillos, vinculados con el Vaticano. Tanto la indumentaria como la mitra llevarán signos de la cultura shipiba.

Un mural con la figura de un guacamayo decora los muros del vicariato de Pucallpa con motivo de la visita del pontífice.

El pontífice portará además un báculo pastoral con el rostro de un otorongo, animal que suele representar la dimensión de la selva y la diversidad de vida que alberga. La pieza formará parte de la ceremonia prevista para el encuentro del Papa con los fieles de la región amazónica.

El papa León XIV camina por la pista de aterrizaje junto a un militar y un funcionario civil tras su llegada a Uruguay.

Una canción recorrerá el vínculo del pontífice con el norte peruano

En Trujillo, el cantautor Guillermo Martínez compuso una canción inédita dedicada a León XIV. La obra repasa el itinerario del entonces religioso por Chulucanas, Trujillo y Chiclayo antes de su elección como jefe de la Iglesia católica.

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Un artista pinta diseños inspirados en tradiciones indígenas sobre las columnas de un edificio en Pucallpa con motivo de la visita papal a Ucayali.

La letra asocia a Chulucanas con su producción artesanal y presenta al Papa como “el artesano de la fe”. En el tramo dedicado a Trujillo, lo define como “el peregrino de su primavera”, mientras que Chiclayo aparece como la capital de la amistad y como el lugar en el que fue “el amigo fiel”.

El cantautor Guillermo Martínez interpreta una composición dedicada a León XIV durante una grabación para televisión en la ciudad de Trujillo.

Martínez incorporó al coro del colegio San José Obrero en distintos pasajes de la composición. Las alumnas acompañarán al músico durante la presentación y aportarán voces a la obra preparada para los actos de homenaje. El autor ya había escrito una marinera dedicada al papa Francisco.

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Chiclayo prevé una recepción en la base aérea y una marinera regional

La llegada de León XIV a Chiclayo está prevista en la Base Aérea N.° 6. Allí, un niño entregará al pontífice un ramo de flores y una ofrenda floral antes del saludo de las autoridades locales y de la presentación de una marinera norteña representativa de la región Lambayeque.

Un reporte televisivo informa sobre la creación de una canción dedicada a la visita papal en Trujillo, que destaca elementos culturales de varias localidades peruanas.

Los desplazamientos del Papa por las calles de la ciudad estarán sujetos a un operativo de seguridad. El mayor contacto con los fieles y la posibilidad de recibir la bendición papal se concentrarán en las pampas de Pimentel, donde se espera la participación de personas procedentes de distintos distritos de Lambayeque.

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Una casulla verde con bordados geométricos shipibos y cruces doradas permanece expuesta en Ucayali para las celebraciones de la visita papal.

La visita también moviliza a las parroquias de Cuzco, que recibieron indicaciones para registrar a los fieles interesados en asistir a las actividades. Más de 85 templos participan del proceso de inscripción, aunque algunos asistentes señalaron que aún esperan precisiones para coordinar la presencia de sus familias.

Las parroquias de Cuzco entregarán códigos QR para acceder a los actos

Cada parroquia dispondrá de 200 cupos para los eventos programados durante la visita. De ese total, 50 lugares estarán asignados para la Plaza Mayor y 150 para Sacsayhuamán, uno de los escenarios previstos para el encuentro con los fieles.

Una transmisión informativa presenta el exterior de una iglesia en Cusco durante la cobertura de preparativos para una visita papal en Perú.

Las personas interesadas deberán acudir al despacho de su parroquia para entregar sus datos personales, seleccionar el espacio al que desean asistir y recibir un código QR. Ese registro permitirá controlar el ingreso a los actos y organizar la distribución de los asistentes en cada punto.

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Un coro ensaya con partituras en Ucayali durante los preparativos vinculados a las actividades por la visita del papa.

La agenda del 15 de noviembre reunirá expresiones de la Amazonía, la costa norte y los Andes peruanos. Los murales de Pucalpa, la vestimenta con símbolos shipibos, la canción preparada en Trujillo, la marinera de Chiclayo y el sistema de inscripción en Cuzco formarán parte de los preparativos para la llegada de León XIV.