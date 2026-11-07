El expediente Flor Polo – Luigi Yarasca: Hija de Susy Díaz revela que su mayor temor es una posible agresión mortal de su expareja

El programa Magaly TV La Firme presenta el expediente y las diligencias en torno a la denuncia por violencia física y psicológica presentada contra Luigi Yarazca Martínez, expareja de Flor Polo Díaz. El reporte periodístico detalla las declaraciones testimoniales, los registros fotográficos de lesiones y las evaluaciones del Ministerio de la Mujer incorporadas en la carpeta fiscal por presuntas agresiones contra las mujeres.

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Flor Polo Díaz declaró ante especialistas que temía que su pareja sentimental, Luigi Yarasca Martínez, pudiera matarla, dentro de una denuncia por presunta violencia física y psicológica que derivó en medidas de protección judicial. La resolución prohíbe al investigado acercarse a ella, ejercer actos de violencia, insultarla o utilizar a personas de su entorno para tomar represalias.

La restricción fija una distancia mínima de 200 metros entre ambos. Además, Yarasca deberá acudir a terapia como parte de las disposiciones dictadas por el juzgado. El incumplimiento de la orden podría originar una denuncia por desobediencia y resistencia a la autoridad.

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El caso se originó tras un episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de noviembre en un hotel de Pachacámac, donde la pareja se encontraba por una salida de descanso. La denunciante sostuvo que fue agredida dentro de una habitación y que luego cayó por una escalera en medio de un forcejeo. Las circunstancias de esa caída forman parte de la investigación.

El programa Magaly TV La Firme presenta documentos oficiales del expediente correspondiente a la denuncia de Flor Polo Díaz contra su expareja Luiggi Yarasca Martínez. El informe expone las declaraciones de la afectada sobre presuntos actos de violencia física y psicológica ocurridos en un establecimiento en Pachacámac, además de evaluaciones que solicitan medidas de protección legal y apoyo terapéutico.

La evaluación de riesgo registró el temor de Flor Polo a una agresión mortal

En la declaración que brindó como parte de la evaluación de riesgo, Flor Polo Díaz respondió de forma afirmativa cuando le consultaron si consideraba que Yarasca podía llegar a matarla. Ese punto quedó incorporado en el expediente junto con referencias a presuntos actos de control, insultos, agresiones previas y dependencia emocional.

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Un documento judicial expone la denuncia por presunta violencia física y psicológica interpuesta por Flor Polo Díaz contra Luigi Yarasca Martínez.

La mujer relató que la relación, de tres años y medio, cambió uno o dos años antes de la denuncia. Según su testimonio, las discusiones comenzaron a incluir empujones y separaciones temporales. Después de cada ruptura, Yarasca volvía a buscarla con la intención de retomar el vínculo.

Con firmeza, Florcita Polo señaló que se puede salir adelante sin recurrir a conflictos públicos, luego de enterarse de la próxima aparición de Néstor Villanueva en el programa de confesiones. (Instagram)

Polo indicó que recibió atención psicológica porque no conseguía terminar la relación. También manifestó que atravesaba problemas para dormir, falta de apetito y una sensación de dependencia afectiva. En esa evaluación, contó que sus amigas le recomendaban no volver con él después de las separaciones.

Un informe del programa televisivo Magaly TV La Firme aborda la denuncia por violencia de Flor Polo Díaz contra Luigi Yarasca Martínez.

La denunciante describió insultos, control y destrucción de sus pertenencias

Según su declaración, los episodios de violencia no se reducían a discusiones. Polo señaló que Yarasca la insultaba de manera reiterada y que recibía expresiones ofensivas sobre su capacidad y su vida personal. “Siempre me insultó de bruta... que soy prostituta”, afirmó durante la entrevista.

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Flor Polo Díaz aparece en un reporte televisivo sobre la denuncia por presunta violencia contra Luigi Yarasca Martínez que derivó en medidas de protección.

El cuestionario aplicado por especialistas incluyó preguntas sobre el control de sus actividades, sus vínculos familiares, sus amistades y el dinero que podía gastar. La denunciante contestó que su pareja intervenía en esos aspectos de su vida cotidiana, una situación que fue considerada dentro de la evaluación de riesgo.

Polo también afirmó que Yarasca tenía problemas con el consumo de alcohol y drogas. Añadió que recibía llamadas y mensajes insistentes, y que él destruía objetos personales como ropa y teléfonos. El expediente recogió además el temor de la denunciante ante una posible agresión mortal, una respuesta que cobró relevancia dentro de las medidas dictadas por el juzgado.

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El programa televisivo Magaly TV La Firme expone imágenes vinculadas al expediente por presunta violencia física de Luigi Yarasca contra Flor Polo Díaz.

La denuncia señala una agresión dentro de una habitación de hotel

La noche del 3 de noviembre, Polo había compartido una imagen desde la piscina del establecimiento en Pachacámac. Horas más tarde, según su relato, comenzó una discusión con Yarasca en la habitación que ambos ocupaban. La denunciante declaró que él se acercó, la sujetó del cuello y la empujó hacia la cama.

Un documento oficial con la declaración de Flor Polo Díaz sobre agresiones físicas cometidas por Luigi Yarasca aparece en el programa televisivo Magaly TV La Firme de Perú.

“Me quería ahorcar. Me empujó a la cama”, sostuvo Polo al reconstruir lo sucedido. La versión forma parte de la denuncia presentada ante las autoridades y de los documentos que sustentaron el pedido de protección. La investigación deberá establecer la secuencia completa del episodio y determinar las responsabilidades que correspondan.

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La mujer afirmó que la confrontación continuó fuera de la habitación. En ese momento, de acuerdo con su declaración, cayó por una escalera durante un forcejeo. Polo aseguró que recuperó la conciencia cuando ya había otras personas cerca y que Yarasca no la ayudó a ponerse de pie, por lo que tuvo que levantarse sola.

Un documento del expediente judicial expone la evaluación de riesgo en la denuncia de Flor Polo Díaz contra Luigi Yarasca Martínez por violencia familiar.

Las fotografías del expediente muestran lesiones en distintas partes del cuerpo

Los documentos incorporados al caso contienen fotografías de hematomas en una oreja, una rodilla, los muslos, los brazos y los antebrazos de la denunciante. La evaluación posterior concluyó que Polo presentaba afectación psicológica y un cuadro de estrés agudo asociado a víctimas de violencia.

Tras el incidente, Polo relató que informó lo ocurrido a una trabajadora del hotel. Según su versión, Yarasca sostuvo que ella estaba ebria e intentó presentarla como una persona alterada ante quienes se encontraban en el lugar. Ese aspecto también será materia de las diligencias que se desarrollen en el proceso.

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Un acta de verificación domiciliaria señala que se intentó ubicar a Yarasca en un inmueble de Santiago de Surco durante el periodo de flagrancia, aunque no se obtuvo respuesta. El documento lo identifica como investigado por la presunta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de violencia física y psicológica.

Un acta policial de la comisaría de Santiago de Surco registra la verificación domiciliaria a Luigi Yarasca Martínez por la denuncia de agresión presentada por Flor Polo Díaz en Perú.

La resolución impide nuevos actos de violencia, insultos o represalias

Las medidas judiciales impiden que Yarasca vuelva a agredir, amenazar, humillar o insultar a Polo. También le prohíben contactarla por medios directos o indirectos y recurrir a familiares, amistades u otras personas de su entorno para ejercer presión o tomar represalias.

La orden establece que el investigado debe mantenerse a una distancia mínima de 200 metros de la denunciante. La disposición alcanza los espacios que ella frecuente y busca prevenir nuevos episodios mientras continúan las actuaciones vinculadas a la denuncia.

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Una fotografía difundida en televisión registra presuntas lesiones presentadas en la denuncia por violencia de Flor Polo Díaz contra su pareja Luigi Yarasca Martínez.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicitó que Polo continúe tratamiento en un centro comunitario de salud mental. La atención apunta a abordar el impacto psicológico consignado en la evaluación, mientras el expediente avanza bajo las medidas de protección dictadas a favor de la hija de Susy Díaz.