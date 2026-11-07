El expediente Flor Polo – Luigi Yarasca: Hija de Susy Díaz revela que su mayor temor es una posible agresión mortal de su expareja

Flor Polo Díaz declaró ante especialistas que temía que su pareja sentimental, Luigi Yarasca Martínez, pudiera matarla, dentro de una denuncia por presunta violencia física y psicológica que derivó en medidas de protección judicial. La resolución prohíbe al investigado acercarse a ella, ejercer actos de violencia, insultarla o utilizar a personas de su entorno para tomar represalias.
La restricción fija una distancia mínima de 200 metros entre ambos. Además, Yarasca deberá acudir a terapia como parte de las disposiciones dictadas por el juzgado. El incumplimiento de la orden podría originar una denuncia por desobediencia y resistencia a la autoridad.
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El caso se originó tras un episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de noviembre en un hotel de Pachacámac, donde la pareja se encontraba por una salida de descanso. La denunciante sostuvo que fue agredida dentro de una habitación y que luego cayó por una escalera en medio de un forcejeo. Las circunstancias de esa caída forman parte de la investigación.
La evaluación de riesgo registró el temor de Flor Polo a una agresión mortal
En la declaración que brindó como parte de la evaluación de riesgo, Flor Polo Díaz respondió de forma afirmativa cuando le consultaron si consideraba que Yarasca podía llegar a matarla. Ese punto quedó incorporado en el expediente junto con referencias a presuntos actos de control, insultos, agresiones previas y dependencia emocional.
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La mujer relató que la relación, de tres años y medio, cambió uno o dos años antes de la denuncia. Según su testimonio, las discusiones comenzaron a incluir empujones y separaciones temporales. Después de cada ruptura, Yarasca volvía a buscarla con la intención de retomar el vínculo.
Polo indicó que recibió atención psicológica porque no conseguía terminar la relación. También manifestó que atravesaba problemas para dormir, falta de apetito y una sensación de dependencia afectiva. En esa evaluación, contó que sus amigas le recomendaban no volver con él después de las separaciones.
La denunciante describió insultos, control y destrucción de sus pertenencias
Según su declaración, los episodios de violencia no se reducían a discusiones. Polo señaló que Yarasca la insultaba de manera reiterada y que recibía expresiones ofensivas sobre su capacidad y su vida personal. “Siempre me insultó de bruta... que soy prostituta”, afirmó durante la entrevista.
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El cuestionario aplicado por especialistas incluyó preguntas sobre el control de sus actividades, sus vínculos familiares, sus amistades y el dinero que podía gastar. La denunciante contestó que su pareja intervenía en esos aspectos de su vida cotidiana, una situación que fue considerada dentro de la evaluación de riesgo.
Polo también afirmó que Yarasca tenía problemas con el consumo de alcohol y drogas. Añadió que recibía llamadas y mensajes insistentes, y que él destruía objetos personales como ropa y teléfonos. El expediente recogió además el temor de la denunciante ante una posible agresión mortal, una respuesta que cobró relevancia dentro de las medidas dictadas por el juzgado.
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La denuncia señala una agresión dentro de una habitación de hotel
La noche del 3 de noviembre, Polo había compartido una imagen desde la piscina del establecimiento en Pachacámac. Horas más tarde, según su relato, comenzó una discusión con Yarasca en la habitación que ambos ocupaban. La denunciante declaró que él se acercó, la sujetó del cuello y la empujó hacia la cama.
“Me quería ahorcar. Me empujó a la cama”, sostuvo Polo al reconstruir lo sucedido. La versión forma parte de la denuncia presentada ante las autoridades y de los documentos que sustentaron el pedido de protección. La investigación deberá establecer la secuencia completa del episodio y determinar las responsabilidades que correspondan.
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La mujer afirmó que la confrontación continuó fuera de la habitación. En ese momento, de acuerdo con su declaración, cayó por una escalera durante un forcejeo. Polo aseguró que recuperó la conciencia cuando ya había otras personas cerca y que Yarasca no la ayudó a ponerse de pie, por lo que tuvo que levantarse sola.
Las fotografías del expediente muestran lesiones en distintas partes del cuerpo
Los documentos incorporados al caso contienen fotografías de hematomas en una oreja, una rodilla, los muslos, los brazos y los antebrazos de la denunciante. La evaluación posterior concluyó que Polo presentaba afectación psicológica y un cuadro de estrés agudo asociado a víctimas de violencia.
Tras el incidente, Polo relató que informó lo ocurrido a una trabajadora del hotel. Según su versión, Yarasca sostuvo que ella estaba ebria e intentó presentarla como una persona alterada ante quienes se encontraban en el lugar. Ese aspecto también será materia de las diligencias que se desarrollen en el proceso.
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Un acta de verificación domiciliaria señala que se intentó ubicar a Yarasca en un inmueble de Santiago de Surco durante el periodo de flagrancia, aunque no se obtuvo respuesta. El documento lo identifica como investigado por la presunta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de violencia física y psicológica.
La resolución impide nuevos actos de violencia, insultos o represalias
Las medidas judiciales impiden que Yarasca vuelva a agredir, amenazar, humillar o insultar a Polo. También le prohíben contactarla por medios directos o indirectos y recurrir a familiares, amistades u otras personas de su entorno para ejercer presión o tomar represalias.
La orden establece que el investigado debe mantenerse a una distancia mínima de 200 metros de la denunciante. La disposición alcanza los espacios que ella frecuente y busca prevenir nuevos episodios mientras continúan las actuaciones vinculadas a la denuncia.
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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicitó que Polo continúe tratamiento en un centro comunitario de salud mental. La atención apunta a abordar el impacto psicológico consignado en la evaluación, mientras el expediente avanza bajo las medidas de protección dictadas a favor de la hija de Susy Díaz.
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