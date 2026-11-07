Perú

Milena Warthon expone la identidad de Lemon Pay tras denunciar que la denigró en redes

La cantante cuestionó un video callejero con preguntas sobre su apariencia y sexualidad, mientras el creador de contenido respaldó mensajes de usuarios que lo animaron a continuar con sus publicaciones

Milena Warthon cuestiona video de Lemon Pay por comentarios sobre su imagen
Milena Warthon cuestiona video de Lemon Pay por comentarios sobre su imagen
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Milena Warthon cuestionó públicamente el video viral de Lemon Pay, al que acusó de exponerla y someterla a comentarios ofensivos sobre su apariencia y su vida sexual. La cantante peruana dijo que el contenido reactivó el impacto de los ataques que recibe desde hace cinco años en las redes sociales y pidió que cesen las agresiones en su contra.

La controversia surgió por un video en el que el creador de contenido, caracterizado con un disfraz de pájaro y con una fotografía de la intérprete en sus manos, recorrió las calles para preguntar a transeúntes por qué no apoyaban a la artista. En algunos casos, las consultas incluyeron interrogantes sobre si tendrían relaciones sexuales con ella.

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Warthon, de 26 años, rechazó el enfoque de la grabación. Explicó que necesitó varios días para procesar el efecto que le causó verse convertida en objeto de preguntas de carácter sexual y comentarios sobre su físico.

Es súper doloroso verme expuesta de esa manera, tan denigrante como mujer y como artista”, expresó la intérprete de “Warmisitay” en sus redes sociales. La artista sostuvo que inicialmente eligió canalizar su respuesta a través de su música, aunque luego decidió hablar de forma directa ante la repercusión del caso.

La cantante identificó al creador detrás del personaje de Lemon Pay

En su pronunciamiento, Milena Warthon identificó al hombre que está detrás del personaje conocido como Lemon Pay. La cantante cuestionó que el video se presentara como una consulta sobre el respaldo del público peruano a su trayectoria, pero derivara en preguntas que, según afirmó, vulneraron su imagen.

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La autora de “Warmisitay” señaló que el episodio no fue aislado dentro de su experiencia en internet. “Hace cinco años recibo una cantidad desmesurada de violencia en las redes sociales”, afirmó. Según su relato, el video apareció ante ella hace cerca de una semana y media y le afectó pese a que ha enfrentado ataques similares desde el inicio de su carrera.

Warthon vinculó el origen de esa hostilidad digital con el lanzamiento de su primera canción viral, en 2021. Indicó que las críticas y cuestionamientos comenzaron antes de su participación en el Festival de Viña del Mar y que desde entonces ha debido responder de forma reiterada a quienes cuestionan su identidad y su trabajo.

Lemon Pay es criticado por humillar a ancianos.
Lemon Pay es el mismo influencer que humilló a ancianos tirándole monedas.

“A mí se me ha dicho todo lo que se le puede decir a una mujer”, expresó. La cantante agregó que se siente cansada de tener que defender constantemente quién es y el valor de su propuesta artística.

Warthon recordó el impacto del acoso digital en su carrera

Durante su descargo, la cantante remarcó que el respaldo que ha recibido en su carrera no elimina el daño que le producen las campañas de hostigamiento. Dijo que el público peruano le abrió oportunidades para desarrollar su camino profesional y destacó que vive de su música desde los 21 años.

También señaló que realizó giras dentro y fuera de Perú con sus propias canciones. “Soy una en millones”, sostuvo al referirse a las oportunidades que tuvo dentro de la industria musical, aunque aclaró que ese recorrido no convierte su vida en una experiencia libre de dificultades.

La artista afirmó que atraviesa días distintos frente a las críticas y que el acoso virtual dejó una marca en su vida. “Desde los 21 años cargo con esta nube negra”, dijo. Aun así, expresó que busca poner el foco en los motivos de agradecimiento y en el trabajo que ha construido a lo largo de su carrera.

El pronunciamiento de Warthon también incluyó un llamado a revisar el tipo de contenido que circula en plataformas digitales cuando involucra a mujeres y artistas. La cantante cuestionó que su apariencia o su vida íntima puedan ser usadas como argumentos para discutir su talento, popularidad o presencia pública.

La cantante cuestionó un video callejero con preguntas sobre su apariencia y sexualidad. IG Milena Warthon

Lemon Pay dio “me gusta” a los mensajes que le pidieron seguir

Tras la denuncia pública de la cantante, Lemon Pay volvió a mantenerse activo en TikTok. El creador de contenido no publicó una respuesta directa a los cuestionamientos de Warthon, pero dio “me gusta” a comentarios de usuarios que le expresaron apoyo y le pidieron continuar con el tipo de videos que suele realizar.

Entre los mensajes respaldados por el influencer figuraron expresiones como “te apoyo en tu contenido” y “sigue firme”. También reaccionó de forma positiva a publicaciones que aludían a la revelación de su identidad, luego de que la artista lo identificara en sus redes sociales.

Las reacciones en la cuenta del creador reflejaron posturas divididas. Algunos usuarios cuestionaron las preguntas del video y se solidarizaron con la cantante. Otros defendieron al influencer y consideraron que debía retomar sus publicaciones con normalidad.

José Sebastián Cusquisiban Benítez es un influencer que se hace llamar Lemon Pay.
José Sebastián Cusquisiban Benítez es un influencer que se hace llamar Lemon Pay.

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