Perú

Viuda del abogado de Magaly Medina y Yahaira Plasencia denunció negligencia que le costó la vida a Iván Paredes: “Murió esperando que lo atiendan”

La esposa de Iván Paredes relató que el letrado acudió dos veces al Hospital Santa Rosa con sospechas de apendicitis y fue dado de alta con otro diagnóstico; también denunció que en la Clínica Tezza nunca le examinaron el abdomen pese a sus quejas

Iván Paredes es el actual abogado de Rodrigo González. Ya no trabaja más para Magaly Medina. Foto LinkedIn
Iván Paredes, exabogado de Magaly Medina habría fallecido por una aparente negligencia médica. Foto LinkedIn
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La viuda de Iván Paredes, el abogado que defendió a Magaly Medina, Rodrigo González y Yahaira Plasencia, denunció presuntas negligencias médicas en los últimos días de vida de su esposo, fallecido hace casi seis meses. A través de las redes sociales del letrado, relató los momentos de angustia que vivió durante su agonía y anunció que evalúa acciones legales contra dos establecimientos de salud.

Según el certificado de defunción que difundió, Paredes murió por una apendicitis aguda complicada con peritonitis. Su esposa explicó que necesitó varios meses para reunir fuerzas antes de hacer público su testimonio, y que su intención es alertar a quienes pudieran atenderse en los mismos centros médicos. “Realmente me ha tomado tiempo encontrar las fuerzas para escribir estas líneas, pero está claro que el silencio no ayuda a que las cosas cambien. Hoy quiero compartir con ustedes nuestra dolorosa experiencia para quienes en alguna oportunidad me dicen que irán al Hospital Santa Rosa o a la Clínica Tezza”, escribió en Instagram.

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La primera consulta en la Clínica Tezza

El 23 de mayo, la pareja acudió a la Clínica Tezza por los fuertes dolores abdominales que presentaba el abogado. Según la viuda, el personal médico centró su atención en una posible afección cardíaca, motivada por la taquicardia que registraba el paciente, sin examinarle el abdomen en ningún momento. “Iván les decía que le dolía el estómago, y le respondían que no, que era el corazón. Sin revisarle nunca el abdomen, nos pidieron S/50.000 de garantía para pasarlo a UCI. Cuando le conté lo que dijo el doctor, Iván me pidió: ‘Sácame de aquí, me duele la barriga y no me hacen caso’. Recién cuando dijimos que nos íbamos, ofrecieron hacerle una ecografía”, relató.

Captura de pantalla con texto en letras blancas sobre un fondo gris oscuro acerca de la estancia de un paciente en un centro médico
Un texto difundido en redes sociales relata los hechos previos al fallecimiento del abogado Iván Paredes durante su atención en el Hospital Santa Rosa. (Instagram)

Las visitas al Hospital Santa Rosa

Ante la falta de respuesta, los familiares optaron por trasladarlo al Hospital Santa Rosa. El jefe de turno de emergencia sospechó inicialmente de una apendicitis; sin embargo, tras los análisis, le dieron el alta con un diagnóstico de infección urinaria. Días más tarde, Paredes regresó por consulta externa debido a sudoración excesiva y retención de líquidos en una pierna.

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La situación se agravó el 28 de mayo. La viuda contó que su esposo llegó con sudoración fría y vomitando un líquido marrón, y denunció que un médico la increpó por insistir en que lo atendieran. “Me dijo a gritos que me lo llevara, que había mucha gente, que no había silla de ruedas, que mi esposo no era el único enfermo. Incluso le dijo a Iván: ‘¿Qué quiere? ¿Que lo atendamos en el suelo? No hay nada que hacer por usted. No lo podemos ayudar’. La Dra. Keyla Yesquén y mi hermana Pilar lo interrumpieron alzando la voz diciendo: qué falta de empatía, qué clase de doctor es usted, entre otras cosas”, relató.

Premier se refirió al futuro de Ivan Paredes Yataco. | INPE
Premier se refirió al futuro de Ivan Paredes Yataco. | INPE

Tras el reclamo, el médico indicó un analgésico y ordenó los exámenes correspondientes. El desenlace fue fatal. La esposa cuestionó que Paredes no recibiera atención oportuna pese a que, desde la primera visita al Hospital Santa Rosa, ya existían sospechas de apendicitis. “Iván no murió de algo imposible de detectar: en el Santa Rosa se sospechó apendicitis desde su primera visita. Murió esperando que alguien lo escuchara. Espero que algún día ningún paciente que acuda a una clínica, un hospital, una posta o cualquier centro de salud vuelva a recibir tan mala atención ni tan poca empatía”, manifestó.

Abogado de Magaly Medina dejará de defenderla, anuncia Rodrigo González.
Abogado Iván Paredes defendió en su momento a Magaly Medina.

La denuncia y los próximos pasos

La viuda de Iván Paredes señaló que evalúa acudir a las instancias correspondientes para tomar acciones contra ambos establecimientos. También explicó por qué esperó meses antes de hacer pública su denuncia. “Por ello evalúo canales pertinentes, porque nos asisten derechos claros como usuarios y familiares. Exponer hoy después de varios meses no es fácil, pero la salud y la dignidad de los pacientes no pueden ser tratadas con indiferencia”, concluyó.

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