Nuevas reglas de disciplina escolar en Perú: volverán las notas de cero a 20, sanciones y regulación de celulares, según decreto firmado por Keiko Fujimori

La Presidenta de la República, Keiko Fujimori, anuncia la firma del Decreto Supremo que establece normativas para la disciplina escolar en Perú. Se busca fortalecer valores y el orden en las instituciones educativas a nivel nacional.

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, suscribió en el Colegio Emblemático Alfonso Ugarte un decreto supremo que aprueba nuevas normas de disciplina escolar para los colegios del país. La medida reconoce la autoridad docente y establece lineamientos sobre faltas, uso de celulares, calificaciones y participación de las familias en la formación de los estudiantes.

Durante la ceremonia, Fujimori sostuvo que el objetivo de la norma es que “el orden regrese” a las aulas. El decreto dispone que los profesores podrán amonestar verbalmente a los estudiantes que incumplan las reglas, mientras que las faltas graves y muy graves deberán ser comunicadas oportunamente a la dirección de cada institución educativa.

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La mandataria destacó que la elaboración del reglamento incluyó una etapa de prepublicación en la que se recibieron más de seis mil recomendaciones. Según indicó, directores, padres de familia, alumnos y docentes participaron con observaciones sobre la propuesta antes de la firma del decreto supremo.

Keiko Fujimori pronuncia un discurso junto a imágenes de estudiantes de colegio e iconos representativos de medidas sobre el sistema escolar en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas reglas de disciplina escolar

Uno de los puntos centrales de la norma es el reconocimiento de la autoridad docente como una facultad legítima para orientar, conducir y mantener el orden en el aula y en los demás espacios educativos. Fujimori afirmó que los maestros habían perdido respaldo en los últimos años y consideró necesario restituir su rol dentro de las escuelas.

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“Lo maravilloso fue ver cómo todos los sectores recibieron con gran alegría que el orden regrese. Los directores, los padres de familia, los alumnos, pero sobre todo nuestros profesores, nuestros maestros”, expresó durante su discurso.

La presidenta también se refirió a las disposiciones vinculadas con el uso de teléfonos celulares y con la clasificación de las faltas leves, graves y muy graves. Aunque no detalló cada una de las medidas incluidas en el decreto, señaló que el reglamento establece prohibiciones y criterios para la actuación de las autoridades escolares ante incumplimientos de los estudiantes.

Fujimori remarcó que la formación en normas y límites debe comenzar desde los primeros años de vida. “Todo país tiene, pues, reglas, tiene límites, tiene los derechos de los ciudadanos, pero tienen restricciones. Y si eso no se aprende desde pequeño, ya de adulto será muy tarde”, afirmó.

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Un decreto supremo del Ejecutivo establece nuevas pautas sobre disciplina escolar, calificaciones y uso de teléfonos celulares en los colegios de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de la calificación de cero a 20

La presidenta anunció además el retorno de la escala de calificación vigesimal en los colegios. Con este sistema, los alumnos volverán a ser evaluados con notas de cero a 20, aunque las calificaciones estarán acompañadas por comentarios de los docentes.

“Nuevamente, las notas estarán calificadas de cero a veinte, pero serán acompañadas con un comentario del profesor”, señaló Fujimori. Según explicó, el propósito es que las calificaciones resulten más comprensibles y directas para alumnos, maestros y padres de familia.

La jefa de Estado sostuvo que la escala permitirá a las familias conocer con mayor claridad el desempeño de los estudiantes. “Va a ser mucho más práctico, didáctico, directo para los profesores, para los alumnos y para los padres de familia”, aseguró.

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El decreto también se inserta, según la presidenta, en una política educativa más amplia que incluye un plan lector, mejoras en infraestructura escolar e Internet satelital para todos los colegios del país. Fujimori indicó que la lectura será promovida dentro de las aulas durante períodos de entre 20 y 45 minutos, de acuerdo con la edad y el grado de los alumnos.

Una infografía de Infobae detalla las nuevas disposiciones del Gobierno de Perú sobre convivencia, la escala de evaluación vigesimal, el plan lector y la infraestructura escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan lector y el rol de las familias

Fujimori pidió que los padres de familia acompañen el plan lector durante los fines de semana y las vacaciones. Para la presidenta, el trabajo conjunto entre las escuelas y los hogares es determinante para mejorar los resultados educativos.

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“Está demostrado que los países que tienen mejor nivel educativo es donde los gobiernos trabajan juntos con sus padres de familia en esos momentos vacacionales donde se pueden hacer actividades extracurriculares, donde los alumnos pueden sumergirse en la lectura”, manifestó.

La mandataria recordó que su interés por los libros comenzó en la infancia, impulsado por su madre. Contó que su primer libro fue Mujercitas y que luego leyó obras como Mi planta de naranja lima, La vuelta al mundo en ochenta días y La ciudad y los perros.

“Mi mamá, cuando yo tenía siete años, ella fue la que poco a poco me fue motivando y generándome este amor y esta pasión por la lectura”, relató. También sostuvo que los libros le permitieron encontrar una forma de libertad durante su prisión: “La lectura, estando en la injusta prisión, me permitió estar en libertad”.

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Fujimori afirmó que la lectura contribuye a ampliar los conocimientos, enriquecer el vocabulario, fomentar la investigación y desarrollar el pensamiento crítico. “Un buen libro te permite ser una mejor persona”, señaló.

Estudiantes peruanos durante una jornada escolar. El nuevo Índice de Resultados Escolares muestra que Perú avanzó en cobertura, pero todavía enfrenta brechas en trayectoria educativa y aprendizajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infraestructura y conectividad en los colegios

En su intervención, la presidenta anunció que cada año se construirán 500 colegios nuevos y se remodelarán 600 instituciones educativas adicionales. También afirmó que el Gobierno incorporará Internet satelital en todos los colegios del Perú.

Fujimori vinculó estas medidas con la necesidad de mejorar tanto las condiciones materiales de enseñanza como la formación académica de los estudiantes. “No nos vamos a quedar solo en la parte académica, sino transformar las aulas, como este colegio emblemático de Alfonso Ugarte”, indicó.

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La mandataria recordó que su padre estudió en el Colegio Emblemático Alfonso Ugarte y destacó la remodelación que tuvo la institución durante el gobierno del presidente García, bajo la gestión del ministro Chan.

Al cerrar su discurso, Fujimori insistió en que la disciplina, el respeto y la lectura deben formar parte de una estrategia educativa desde la infancia. “Cuando sembramos el respeto y el orden, más adelante cosecharemos y haremos que tengamos una sociedad más justa y más solidaria”, concluyó.