Perú

Línea 1 del Metro de Lima presenta tren con imágenes del papa León XIV por su visita al Perú

El homenaje recorrerá 11 distritos de Lima con imágenes del Santo Padre y el lema “El Papa vuelve a casa”. La presentación se realizó en Villa El Salvador y contó con la participación de autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, representantes de la Iglesia católica y directivos del servicio ferroviario

Personas con cascos y chalecos reflectantes sostienen una cinta rojiblanca frente a un tren blanco con ilustraciones religiosas en sus vagones
Funcionarios del transporte y miembros del clero sostienen una cinta inaugural frente a un tren del Metro de Lima decorado con motivos dedicados a la visita del Papa León XIV a Perú.
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La próxima visita del papa León XIV al Perú también se vivirá en el transporte público. La Línea 1 del Metro de Lima presentó un tren conmemorativo dedicado al Santo Padre, que recorrerá distintos distritos de la capital llevando un mensaje de paz, fraternidad, unión y esperanza a los miles de pasajeros que utilizan este servicio diariamente.

La iniciativa, desarrollada en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), busca sumarse a las expresiones de bienvenida al pontífice, quien mantiene un vínculo especial con el país. El tren luce imágenes del papa León XIV acompañadas de la frase “El Papa vuelve a casa”, en alusión a su regreso a una tierra con la que mantiene una estrecha relación.

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La presentación y bendición de esta unidad se realizó en el patio taller de Villa El Salvador, en una ceremonia que reunió a representantes del Gobierno, autoridades eclesiásticas y responsables del sistema de transporte ferroviario. Posteriormente, se realizó un recorrido que culminó en la estación Parque Industrial.

Fotografía de un hombre vestido con sotana blanca que saluda con la mano derecha, colocada sobre la pared exterior de un vagón de tren
Un tren del Metro de Lima lleva en su carrocería una fotografía del papa León XIV saludando como parte de un homenaje con motivo de su visita a Perú.

¿Cómo será el tren del Metro de Lima dedicado al papa León XIV?

El tren conmemorativo incorpora imágenes del papa León XIV y un mensaje de bienvenida que busca acompañar a los usuarios durante sus desplazamientos por Lima. A diferencia de las actividades religiosas que se desarrollarán en determinados espacios de la ciudad, este homenaje tendrá presencia cotidiana en uno de los principales sistemas de transporte público de la capital.

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Exterior de un vagón de tren con una ilustración roja de figuras religiosas, una paloma y la inscripción Abramos el corazón sobre fondo blanco
Un vagón del Metro de Lima exhibe un diseño conmemorativo de una visita a Perú con figuras de la tradición religiosa y la frase Abramos el corazón.

La propuesta permitirá que miles de pasajeros puedan encontrarse con el mensaje dedicado al pontífice durante sus viajes habituales, ya sea cuando se dirijan a sus centros laborales, universidades, centros de estudios o regresen a sus hogares.

El lema elegido para esta iniciativa es “El Papa vuelve a casa”, una frase que hace referencia al cariño y la cercanía que el Santo Padre mantiene con el Perú. La intervención del tren también busca transmitir valores como la solidaridad, la fraternidad y la esperanza, en el contexto de una visita que congregará a miles de fieles.

Tren blanco del Metro de Lima detenido en las vías junto a un andén con personal técnico. En el frente lleva la frase El Papa vuelve a casa
Un tren de la Línea 1 del Metro de Lima luce la inscripción «El Papa vuelve a casa» en su parte frontal junto a un andén con trabajadores ferroviarios.

La ceremonia contó con la participación de la viceministra de Transportes, Gabriela Carrasco Carrasco; monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana; monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador nacional de la visita papal; David Hernández, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), y Manuel Wu Rocha, gerente general de Línea 1 del Metro de Lima.

Ilustración en color rojo sobre la pared exterior de un tren con figuras religiosas, una paloma y el texto Abramos el corazón
Un vagón del Metro de Lima luce una ilustración del papa León XIV junto a santos peruanos y la frase «Abramos el corazón».

¿Por qué eligieron la Línea 1 para rendir homenaje al Papa?

La elección de este sistema ferroviario responde a su alcance y a la cantidad de personas que moviliza diariamente. La Línea 1 conecta Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho y atraviesa 11 distritos de Lima, convirtiéndose en una alternativa fundamental para los desplazamientos de miles de ciudadanos.

De acuerdo con la información proporcionada por el MTC, este servicio transporta a más de 600 mil pasajeros al día. Su recorrido conecta zonas del sur, centro y este de la capital, por lo que constituye un espacio de encuentro para personas de diferentes edades, ocupaciones y realidades sociales.

Durante la presentación, la viceministra Gabriela Carrasco destacó que el transporte público no debe entenderse únicamente como un servicio destinado a trasladar pasajeros de un punto a otro, sino como una herramienta que conecta a las personas y contribuye a generar oportunidades.

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“Cada día, miles de peruanos utilizan LÍNEA 1 para llegar a sus centros de trabajo, estudiar, atender a sus familias y cumplir sus actividades. Por eso, el verdadero valor del transporte no está solamente en movilizar pasajeros, sino en conectar personas, reducir distancias y generar oportunidades”, manifestó.

La funcionaria también reconoció el trabajo de Línea 1 y de sus colaboradores por impulsar esta iniciativa, que busca compartir un mensaje de solidaridad y fraternidad con los usuarios ante la llegada del Santo Padre.

Interior de un vagón de tren con la inscripción "El Papa vuelve a casa" junto a un altavoz y luminarias encendidas en el techo
Un cartel con la frase "El Papa vuelve a casa" decora el interior de un vagón del Metro de Lima como parte del homenaje por la visita papal a Perú.

Línea 1 destaca el vínculo del papa León XIV con el Perú

Por su parte, Manuel Wu Rocha, gerente general de Línea 1 del Metro de Lima, explicó que el tren constituye un homenaje a la relación que el papa León XIV mantiene con el país y al significado que tiene su visita para millones de peruanos.

“Su Santidad, el papa León XIV, es un peruano de corazón que mantiene un vínculo muy especial con nuestra tierra, a la que considera su segunda patria. Su visita representa un encuentro con millones de peruanos que comparten la fe, la esperanza y los valores que nos unen. En Línea 1 también vivimos esa fe como parte de nuestra identidad y es por eso que le brindamos este tren en homenaje”, señaló.

La actividad incluyó la develación oficial de la unidad y su posterior bendición, como parte de las expresiones institucionales y religiosas que se vienen organizando en el país para recibir al pontífice.

El recorrido inaugural concluyó en la estación Parque Industrial, en Villa El Salvador, como parte de la presentación de esta iniciativa que llevará el homenaje a diferentes puntos de la capital.

Cartel en el interior de un tren con el retrato de un papa saludando con la mano y el texto en letras rojas El Papa vuelve a casa
Un cartel publicitario instalado en el interior de un tren del Metro de Lima presenta la imagen del papa León XIV junto con el texto «El Papa vuelve a casa».

La visita del papa León XIV moviliza a Lima

La llegada del papa León XIV representa un acontecimiento de especial relevancia para la comunidad católica peruana. Su visita ha motivado la organización de actividades religiosas, encuentros con autoridades y celebraciones que convocarán a miles de personas.

En ese contexto, las instituciones públicas y privadas vienen desarrollando iniciativas para sumarse a la bienvenida del pontífice, desde actividades de carácter religioso hasta expresiones culturales y homenajes en espacios públicos.

El MTC señaló que esta actividad también se enmarca en su compromiso de continuar promoviendo un transporte público seguro, moderno, accesible e integrado, que responda a las necesidades de los ciudadanos y contribuya a mejorar la movilidad en Lima.

Así, mientras miles de fieles se preparan para participar en las actividades programadas por la visita papal, los pasajeros de la Línea 1 podrán encontrarse con un homenaje que recorrerá diariamente la capital bajo un mensaje de esperanza: “El Papa vuelve a casa”.

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