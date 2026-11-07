Las lluvias seguirán en Lima en los próximos días y podrían venir acompañadas de relámpagos, advierte Senamhi

Lluvias y descargas eléctricas en Lima por DANA Lorenzo. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina/ Foto referencial)

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Las lloviznas registradas en los últimos días en Lima Metropolitana no significan que las temperaturas vayan a disminuir. Por el contrario, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que la capital continuará experimentando jornadas de calor, con temperaturas que podrían acercarse o superar los 30 °C, especialmente en los distritos alejados del litoral.

A este escenario se suman las precipitaciones ligeras que se mantendrán durante los próximos días y la posibilidad de que se presenten descargas eléctricas en algunas zonas de la costa, incluida Lima Metropolitana. El organismo meteorológico explicó que estas condiciones están relacionadas con el actual fenómeno de El Niño extraordinario.

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¿Qué distritos de Lima registran las temperaturas más altas?

Los registros de temperatura reportados el último viernes 6 de noviembre evidenciaron que el calor no afecta por igual a todos los sectores de la capital. La Molina alcanzó los 34 °C, convirtiéndose en el distrito con el valor más elevado entre las zonas mencionadas.

Otros distritos también presentaron temperaturas superiores a los 30 °C. Estos fueron los registros reportados:

La Molina: 34 °C.

San Borja: 31 °C.

Jesús María: 31 °C.

San Juan de Lurigancho: 31 °C.

San Martín de Porres: 30 °C.

Santiago de Surco: 30 °C.

Villa María del Triunfo: 28 °C.

Puente Piedra: 27 °C.

El especialista del Senamhi explicó que, durante los próximos días, las temperaturas en Lima podrían aproximarse a los 30 °C, principalmente en los distritos más alejados del litoral.

¿Hasta cuándo continuarán las lloviznas y lluvias en Lima?

El especialista del Senamhi indicó en ATV Noticias que las lloviznas continuarán durante los próximos días, aunque no se esperan acumulados tan elevados como los registrados recientemente. Como referencia, mencionó que la estación de Villa María del Triunfo reportó 0,4 milímetros de precipitación durante la jornada de la entrevista.

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Lluvia en Lima

Para Lima centro y norte, el pronóstico también contempla precipitaciones ligeras durante las madrugadas debido a la formación de nubes bajas.

También se esperan lluvias ligeras por trasvase durante las tardes y noches. Estas podrían comenzar a afectar a distritos de Lima Este, como Chosica, San Juan de Lurigancho y La Molina, para posteriormente extenderse hacia sectores de Lima centro y oeste.

De acuerdo con el especialista, estas condiciones podrían mantenerse durante los próximos cuatro o cinco días.

Pese a las precipitaciones, también se prevén periodos de brillo solar alrededor del mediodía, por lo que la población deberá afrontar jornadas con condiciones variables: lloviznas en las primeras horas del día, temperaturas elevadas durante el mediodía y posibles lluvias ligeras al finalizar la tarde.

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Senamhi advierte temperaturas de hasta 38 °C en el norte del país

Las altas temperaturas no se limitan a Lima Metropolitana. El especialista señaló que el litoral peruano también registra valores elevados, especialmente en la zona norte.

En departamentos como Piura, Lambayeque y La Libertad, las temperaturas están alcanzando entre 37 °C y 38 °C, de acuerdo con la información proporcionada por el organismo meteorológico.

Deshidratación e insomnio térmico: los principales riesgos del calor en adultos mayores, según el INSM. (Foto: Agencia Andina)

El experto relacionó este comportamiento con el fenómeno de El Niño extraordinario y explicó que las temperaturas del mar presentan anomalías de entre 6 °C y 8 °C por encima de sus valores habituales. Estas condiciones también repercuten en las temperaturas que se registran en el territorio continental.

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¿Podrían registrarse relámpagos y descargas eléctricas en Lima?

Otra de las advertencias del especialista está relacionada con la posibilidad de que se presenten descargas eléctricas en la costa peruana, un fenómeno poco habitual para los habitantes de Lima Metropolitana.

Según explicó, la incidencia de lluvias comenzaría a incrementarse entre finales de noviembre y los meses de diciembre, enero y febrero. En ese contexto, no descartó que algunas precipitaciones estén acompañadas de descargas eléctricas.

El especialista precisó que Lima Metropolitana también podría experimentar estos eventos, pues ya se han registrado episodios similares en la capital.

Por ello, recomendó prestar atención a las condiciones meteorológicas durante las próximas semanas, considerando los cambios que se esperan en el comportamiento de las lluvias y las temperaturas asociados al fenómeno de El Niño extraordinario.

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