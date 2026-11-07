Corte de agua para este lunes 9 de noviembre: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Las autoridades aconsejaron a los residentes de Lima mantenerse informados y aplicar acciones para reducir el uso de agua en sus viviendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sedapal anunció la interrupción temporal del servicio de agua potable en sectores específicos de Lima Metropolitana para este lunes 9 de noviembre, debido a una serie de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución. Las intervenciones técnicas buscan conservar y mejorar la infraestructura encargada de abastecer a miles de viviendas, por lo que algunos vecinos deberán tomar precauciones ante la restricción programada.

La suspensión no comprenderá necesariamente la totalidad de los distritos mencionados en el cronograma. Según la información difundida por la empresa estatal, los cortes se concentrarán en determinadas urbanizaciones, calles y sectores residenciales. Por ello, los usuarios deberán revisar la relación de zonas afectadas para comprobar si sus domicilios están incluidos en la programación.

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Otro aspecto que deberán considerar los residentes es que la interrupción no tendrá un horario único. Las labores se desarrollarán en diferentes franjas, de acuerdo con las características de cada intervención y las necesidades técnicas de las redes. Del mismo modo, el restablecimiento del suministro se realizará en distintos momentos, según el sector donde se ejecuten los trabajos.

Ante esta situación, se recomienda a las familias almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de restricción. Esta previsión permitirá reducir los inconvenientes en actividades cotidianas como la preparación de alimentos, el aseo personal y la limpieza de los hogares.

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La interrupción afectará a viviendas y establecimientos comerciales ubicados en las zonas comprendidas en el aviso (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa María del Triunfo

P.J. San Gabriel Sector Vallecito Alto.

A. H. Las Rocas de La Paz.

A. H. El Paraíso Mz. G1 y H1.

Asociación de Vivienda La Granja.

A. H. Los Álamos.

A. H. Las Lomas.

A. H. El Mirador del Paraíso II.

A. H. Villa del Paraíso.

A. H. Virgen de Guadalupe.

A. H. Señor de los Milagros del Paraíso.

A. H. Ampl. del Paraíso.

A. H. Fortaleza del Paraíso.

A. H. Jardines del Paraíso.

A. H. Sector las Cumbres del Paraíso.

A. H. Las Flores del Paraíso.

A. H. Los Ángeles Mz. A y B.

Quebrada Alta del Paraíso.

A. H. 13 de Junio.

A. H. Mirador del Paraíso.

A. H. Virgen de Chapí Mz. A y B.

A. H. Nueva Generación del Paraíso Alto.

P.I. Paraíso Alto.

A. H. Virgen de las Mercedes.

A. H. Nuevo Paraíso.

A. H. Edén del Manantial.

A. H. Los Ángeles.

A. H. Bellavista del Paraíso Alto.

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Las autoridades aconsejaron a los residentes de Lima mantenerse informados y aplicar acciones para reducir el uso de agua en sus viviendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Juan de Lurigancho

APV El Sauce.

A. H. Antiguo Cerro Los Sauces.

A. H. El Sauce.

A. H. Virgen de las Mercedes.

A. H. Pueblo Libre.

A. H. Pueblo Libre Ampliación.

Cementerio El Sauce.

Asociación El Sauce II.

Urb. Los Jardines de Santa Clarita.

Sector Jardines de Celima.

A. H. El Paraíso.

Agrup. Las Lomas del Sauce.

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

San Martín de Porres

APV. Miguel Grau.

APV. Juan Carlos Tejada.

Asociación de Vivienda Papa Juan Pablo II.

Asociación Los Olivos Villa Residencial.

Asociación de Propietarios Arizona de la Urb. Villa Margaritas.

Asociación de Propietarios Oasis Señor de los Milagros.

Asociación Virgen del Sol I etapa.

Coop. Cajabamba 2da etapa.

Coop. Huaytapallana.

Coop. Servicios Múltiples Miguel Grau.

Coop. Virgen de Fátima.

Urb. El Rosario del Norte.

Urb. San Francisco de Kayrán.

Hora: 12 m - 8 p. m.

Consejos ante el corte de agua

Almacenar agua con anticipación: Llenar baldes, bidones y recipientes limpios para cubrir las necesidades básicas del hogar.

Reservar agua potable: Guardar una cantidad suficiente para beber y preparar alimentos.

Utilizar recipientes tapados: Mantener el agua almacenada en envases limpios y bien cerrados para evitar su contaminación.

Priorizar el consumo: Administrar las reservas y utilizarlas únicamente para actividades indispensables.

Evitar el desperdicio: Reducir el uso de agua en la limpieza y otras tareas domésticas.

Mantener una reserva adicional: Prever agua para el lavado de manos y la higiene personal.