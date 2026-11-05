Florangel Terrero advierte a Alianza Lima y afirma que Géminis mejorará con la vuelta de Natalia Málaga: “El respeto que le tenemos es diferente”

Deportivo Géminis no tuvo el inicio esperado en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, luego de obtener el cuarto lugar en la temporada anterior. El equipo de Comas perdió sus tres partidos y ocupa el penúltimo puesto de la primera fase.
En ese contexto, Florangel Terrero analizó el presente del club en una entrevista con el pódcast Saque y Punto. La jugadora dominicana sostuvo que el equipo enfrentó a rivales exigentes y reconoció problemas de coordinación en este arranque.
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“Si tú te fijas en la temporada pasada, solamente le habíamos ganado en la primera temporada a Regatas, porque Circolo nos dio 3-0. Nosotros no hemos tenido equipos fáciles. No tenemos equipos fáciles esta temporada. Nos van a dar todo lo que quieran venir a darnos, siempre y cuando nosotras dejemos que nos den, claro está. Ese ha sido el único contratiempo que hemos tenido: más o menos la mala coordinación que tenemos en esta temporada. Yo creo que ahora, con el regreso de Natalia, nos vamos a activar un poquito más”, expresó.
Terrero consideró que el regreso de Natalia Málaga puede aportar mayor orden al equipo. Además, comparó su estilo con el de Byung Tae Seo, asistente de la entrenadora peruana, y resaltó la experiencia de la extécnica de la selección peruana.
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“No es discriminando a ningún entrenador ni nada, pero Natalia da miedo. No, mentira. El respeto que nosotras le tenemos a Natalia es diferente al que se le tiene a Seo, porque Seo es más dócil que Natalia. A Natalia tú le dices: ‘Si podemos ir por la derecha’, y ella te responde: ‘No, es por la izquierda, porque yo viví todo eso’. A base de la experiencia es que uno sigue. Uno no sigue a lo loco, uno sigue al que mejor comande. Si Natalia me dice: ‘No te tires’, no me tiro. Ya, así que yo estoy con Natalia”, sentenció.
La influencia de Natalia Málaga
Florangel Terrero también habló sobre la influencia de Natalia Málaga en su crecimiento como voleibolista. La dominicana recordó la llegada de la entrenadora peruana a Deportivo Géminis en la temporada pasada y destacó la identificación que encontró en el grupo.
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“A nosotras nos preguntaron quién podría venir, nos dieron las opciones y nosotras dijimos: ‘Absolutamente Natalia’. Nunca habíamos trabajado con Natalia y teníamos que hacerle entender que el dominicano no solamente es fuerza, también es cabeza. Y gracias a Dios fue un plus para nosotras, porque Natalia, al ser jugadora, sabe lo que es el sacrificio, sabe lo que nosotras podemos dar y hasta dónde podemos exigirnos como jugadoras. Yo me sentí muy bien con el hecho de que ella haya llegado esta temporada para ayudarnos un montón, porque yo sabía que, si seguíamos como íbamos...”, manifestó.
Terrero sostuvo que Málaga le permitió cambiar la percepción que tenía sobre ella y resaltó su exigencia como entrenadora.
“Natalia me ha demostrado que lo que te dicen en la calle no es lo que verdaderamente tú eres. Porque Natalia no es lo que dicen de ella. Es una buena entrenadora que tiene su carácter, altas y bajas como todo ser humano, pero vela por el bienestar de las jugadoras, de una forma u otra, a su manera. Es una entrenadora que exige, sí, como todos, pero yo siento que lo hace de esa manera porque es la única forma de sacar de nosotras lo que ella quiere”, afirmó.
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Su advertencia a Alianza Lima
Por otro lado, Florangel se refirió al partido que Deportivo Géminis disputará ante Alianza Lima este domingo 8 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes, por la cuarta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. La jugadora dominicana aseguró que el equipo buscará recuperarse ante las vigentes tricampeonas nacionales.
“Yo voy a darle a todo lo que venga. No va a ser fácil, eso es obvio, pero tampoco va a ser imposible. Y yo sé que Géminis, como está bien catalogado de guerrero, va a demostrar que estos juegos que han pasado no son el fruto de lo que verdaderamente somos. Más adelante vamos a demostrar que sí tenemos garra”, expresó.
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Los objetivos con Géminis
Finalmente, Florangel Terrero expuso los objetivos de Deportivo Géminis para esta temporada. La central extranjera aspira a mejorar el cuarto puesto de la campaña anterior y pelear por un lugar en el podio del campeonato nacional.
“Para lo de siempre: a dar mucha agua a beber. ‘Agua a beber’ quiere decir que vamos a dar mucho problema. Vamos a dar mucha agua a beber, a dar lo mejor de nosotras como equipo, a buscar las clasificaciones, estar entre las ocho, las seis, las cuatro y llegar al podio, que yo creo que eso lo queremos todos los equipos. Y nada, que sea lo que papá Dios quiera. Vamos a entrarle con todo”, cerró.
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