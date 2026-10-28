‘China’ Eve elogia a Natalia Málaga previo a su regreso a Géminis en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Será un plus, la admiro mucho”

La central dominicana emitió opinión sobre la técnica peruana que se sumará al club de Comas el próximo domingo. Créditos: Puro Vóley.

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Lisvel Eve es una de las jugadoras que regresó a la Liga Peruana de Vóley en la temporada 2026/2027. La central dominicana volvió a Deportivo Géminis tras cumplir la sanción de dos años que recibió por un resultado positivo en un control antidopaje.

La popular ‘China’ conversó con Puro Vóley sobre distintos temas y se refirió al regreso de Natalia Málaga. La entrenadora peruana se incorporará al equipo de Comas el próximo domingo, luego de una licencia durante las primeras jornadas del campeonato.

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Eve contó que todavía no pudo conversar con Málaga, aunque espera hacerlo apenas la técnica llegue a Perú. “No ha habido acercamiento, pero entiendo que, apenas ella aterrice o llegue a donde esté, eso es lo primero que va a pasar”, declaró.

La central también expresó su admiración por Málaga y valoró tanto su trayectoria como voleibolista como su aporte desde el banquillo. Además, aseguró que se siente feliz de volver a trabajar bajo sus órdenes.

“Mira, en un primer momento, cuando me enteré de que Natalia iba a seguir con el equipo y me dijeron que yo iba a venir a Géminis, me sentí bien, me sentí feliz. Es una entrenadora que admiro muchísimo, también por lo que fue como jugadora, y entiendo que será un plus que siga con nosotras. La respeto bastante, la admiro muchísimo y estoy muy feliz de que siga siendo la entrenadora de Géminis”, sentenció.

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'China' Eve llena de elogios a Natalia Málaga previo a su retorno a Deportivo Géminis en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Su defensa a críticas por bajo nivel

Lisvel Eve habló también sobre las críticas que recibió por sus actuaciones en las dos primeras jornadas de la Liga Peruana de Vóley. La central dominicana regresó hace poco a la competencia, después de cumplir una suspensión de dos años por un resultado positivo en un control antidopaje.

La voleibolista explicó que necesita tiempo para recuperar su nivel físico y competitivo. “Ahora mismo estoy como un niño que recién empieza a caminar de nuevo. Es más algo mental y físico, porque dos años fuera de cancha sacan de ritmo de juego a cualquier atleta. Es un tema de concentración, de mi trabajo diario y continuo, de entender que no debo apresurarme y que tengo que llevar las cosas punto a punto, nivel a nivel. No puedo tratar de brincar del uno al 10, porque mucha gente espera: ‘Es refuerzo y ya tiene que...’. Pero tengo que llevar un proceso”, expresó.

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Eve indicó que la directiva de Deportivo Géminis, liderada por el presidente Luis Linares, conocía las condiciones en las que retornaría y siguió de cerca su preparación desde que volvió a entrenar. Por ello, agradeció la oportunidad de iniciar la primera fase del torneo con el equipo de Comas.

“Inclusive, mi equipo sabía cómo iba a llegar. Me dio seguimiento desde que retomé los entrenamientos y eso es algo que agradezco bastante. Me dieron la oportunidad de empezar, por lo menos, la primera fase para entrar en ritmo de juego y ganar una mejor condición física dentro del campo”, afirmó.

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La dominicana disputa la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras cumplir su sanción por doping. Créditos: Puro Vóley.

Próximo partido de Géminis

Deportivo Géminis afrontará un calendario complejo en busca de su recuperación en la Liga Peruana de Vóley. Después de sus duelos frente a Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano, el equipo de Comas tendrá como próximo rival a Universidad San Martín, que llega tras imponerse en sus dos primeras presentaciones ante Deportivo Soan y el conjunto de Pueblo Libre.

El partido está programado para el sábado 31 de octubre, a las 17:00 horas de Perú, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. La transmisión estará a cargo de Latina TV por los canales 2 y 702 HD, así como mediante su web y aplicación. Las plataformas digitales de la Federación Peruana de Vóley (FPV) también seguirán las incidencias.

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