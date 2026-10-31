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Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 3 de la fase 1

Con dos jornadas disputadas, Universitario marca el paso del campeonato, aunque otros clubes buscan arrebatarle el primer lugar. Así llegan los equipos a una nueva fecha

Universitario asume el liderato de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 en el inicio de la Fase 1.
Universitario asume el liderato de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 en el inicio de la Fase 1. Crédito: FPV
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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 ha comenzado con partidos disputados y promete una temporada llena de emociones. En las dos primeras jornadas de la Fase 1, Universitario de Deportes ha tomado la batuta de la clasificación tras conseguir dos victorias consecutivas por 3-0, sin ceder un solo set. Sin embargo, el campeonato recién comienza y otros equipos también buscan hacerse un lugar entre los protagonistas.

Los doce clubes participantes regresan al Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador para afrontar la tercera fecha, con la misión de sumar puntos y escalar posiciones. La jornada contará con seis encuentros repartidos entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, en una programación que promete duelos atractivos y podría generar cambios en la tabla.

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Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Universitario comparte el liderato con la Universidad San Martín, ambos con seis puntos; sin embargo, las ‘pumas’ ocupan el primer lugar gracias a su mejor ratio de sets. Alianza Lima completa el podio con cuatro unidades, tras conseguir también dos victorias en sus primeras presentaciones.

Así se encuentra la tabla de posiciones de la Fase 1 antes de que se disputen los encuentros correspondientes a la tercera jornada:

Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 al cierre de la fecha 2.
Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 al cierre de la fecha 2. Crédito: FPV

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/27

Seis partidos darán vida a la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, en una jornada que promete emociones y duelos atractivos. Todos los encuentros podrán seguirse a través de Latina, tanto en señal abierta como en la página web y la aplicación del canal. Esta es la programación completa:

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Sábado 31 de octubre

  • 14:45 horas: Deportivo Soan vs Deportivo Wanka
  • 17:00 horas: Universidad San Martín vs Deportivo Géminis
  • 19:00 horas: Universitario de Deportes vs Olva Latino

Domingo 1 de noviembre

  • 14:15 horas: Perú Sub-19 vs Rebaza Acosta
  • 16:30 horas: Regatas Lima vs Atlético Atenea
  • 18:30 horas: Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano

Universitario busca mantener su inicio perfecto en la Liga Peruana de Vóley

Uno de los equipos que ha destacado durante las primeras jornadas es Universitario de Deportes. Las ‘pumas’ consiguieron dos victorias consecutivas por 3-0 frente a Deportivo Soan y Deportivo Wanka, respectivamente, por lo que suman seis puntos y todavía no han cedido ningún set en el campeonato.

Este rendimiento les permite ubicarse en la primera posición de la tabla, por delante de la San Martín, que también registra seis unidades, pero presenta una diferencia de sets inferior. En la tercera fecha, el conjunto de Francisco Hervás tendrá como rival a Olva Latino, equipo que llega con una victoria y una derrota. La ‘U’ buscará prolongar su racha y conservar el puntaje perfecto para mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Las 'pumas' superaron 25-18 y ganaron el partido por 3 sets a 0 a su rival de turno - Crédito: Latina.

¿Qué depara la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley?

La jornada presenta enfrentamientos importantes para los equipos que buscan consolidarse en los primeros lugares. El duelo entre Universidad San Martín y Deportivo Géminis será una oportunidad para que las ‘santas’ sumen otra victoria y sigan presionando a Universitario en la lucha por el liderato.

Por su parte, Alianza Lima tendrá una prueba ante Circolo Sportivo Italiano. Las ‘blanquiazules’ buscarán conseguir un triunfo más contundente después de necesitar cinco sets para superar a Rebaza Acosta y Regatas Lima en sus dos primeras presentaciones. Además, el enfrentamiento entre Regatas y Atlético Atenea reunirá a dos equipos que también acumulan cuatro puntos y aspiran a escalar posiciones.

Con seis partidos por disputarse, la tercera fecha será una nueva oportunidad para que los equipos marquen diferencias en el inicio de la temporada. Universitario intentará conservar su paso perfecto, mientras que Alianza Lima buscará mejorar su rendimiento y los demás clubes intentarán acercarse a los primeros lugares de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

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