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“Hernán Barcos está mintiendo o Pablo Guede está muy equivocado”, la cruda opinión de Reimond Manco sobre las versiones del fuerte cruce

El exjugador de Alianza Lima se refirió a las declaraciones del delantero de Sporting Cristal y técnico ‘blanquiazul’. Fue contundente con su postura sobre el enfrentamiento de ambos

El exjugador de Alianza Lima opinó sobre las posturas del 'Pirata' y el DT. (Juego Cruzado)
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El fuerte cruce entre Hernán Barcos y Pablo Guede sigue dando de qué hablar debido a los pronunciamientos que dieron los protagonistas. El DT rompió su silencio y habló sobre el fuerte enfrentamiento que tuvo con el delantero de Sporting Cristal. Horas más tarde, el ‘Pirata’ hizo lo suyo generando muchas reacciones.

Ambos dieron a conocer su verdad, y el tema volvió a convertirse en debate en las redes sociales y medios de comunicación. Reimond Manco también comentó sobre la polémica y lanzó una cruda opinión sobre las declaraciones del ‘9′ y el estratega.

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“Después de escuchar las declaraciones de Hernán Barcos, me planteo la siguiente pregunta: ¿quién, con dos dedos de frente, va a salir a pechar de esa forma a un jugador solo por lo que está contando Barcos? Pablo Guede sería poco inteligente. O Barcos está mintiendo o Guede está muy equivocado”, apuntó el exjugador en el programa ‘Juego Cruzado’.

Ambos protagonizaron un nuevo altercado después del agónico triunfo celeste en el Alberto Gallardo y necesitaron la intervención de terceros para evitar que el incidente escalara. (Video: Latido_blanquiazul)

¿Hernán Barcos le faltó el respeto a la esposa de Pablo Guede?

Aunque Pablo Guede había dicho que no volvería a referirse al conflicto con Hernán Barcos, se pronunció sobre los rumores de una presunta falta de respeto hacia su esposa. El entrenador también explicó si ese episodio forma parte de los argumentos que presentó ante la Comisión Disciplinaria.

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“No, ya sabe que no voy a hablar del tema, ya está. Y no creo que la defensa vaya por ahí. Ese tema ya para mí es pasado. Cometí un error, la cagué, es verdad. Yo sé que no tengo que reaccionar de esa manera. Y creo que no es victimizarme, ni ponerme a la defensiva. Creo que lo que hicieron ustedes de condenar lo que yo hice, matarme y todo eso, pero hay momentos que hay que saber por qué se hace. No es un atenuante, no es una cosa que yo me quiero sacar la responsabilidad de lo mal que lo hice”, afirmó el DT en conversación con ‘Doble Punta’.

El técnico argentino se refirió a los rumores sobre una supuesta provocación del 'Pirata'. (Doble Punta)

“De la nada viene corriendo y me dice pégame”

Hernán Barcos relató el origen de su cruce con Pablo Guede y sostuvo que el primer intercambio se produjo cuando intentó saludar a Emiliano Papa, integrante del comando técnico de Alianza Lima y excompañero suyo.

“Fui a saludar a Emiliano Papa porque compartí con él y, cuando me doy vuelta, viene Pablo. Lo voy a saludar y no me da la mano”, relató Barcos en ‘Fútbol como cancha’.

Según contó el delantero, luego le propuso al entrenador conversar para conocerse mejor. “Pablo, a mí no me conocés. Tómate un café conmigo y conoceme”.

El atacante afirmó que Guede respondió con insultos, aunque minimizó lo ocurrido en ese momento. “Eso es cosa del fútbol, no pasa nada”, señaló.

Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron fuerte discusión en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Eres un cag**”.
Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron fuerte discusión en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Eres un cag**”. Crédito: Captura

Durante el partido, las cámaras registraron una discusión entre ambos cerca del minuto 67. La situación requirió la intervención de jugadores de Alianza Lima.

Barcos indicó que, tras el final del encuentro, se dirigió hacia los camerinos mientras saludaba a integrantes del cuadro blanquiazul. En ese lugar, aseguró que Guede se acercó y le pidió que lo golpeara.

“De la nada viene corriendo Pablo y me dice: ‘Pégame’. Yo no te voy a pegar, le dije. Yo no te hice nada”, declaró el Pirata.

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