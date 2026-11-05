Perú

Keiko Fujimori oficializa cancelación de viaje a Madrid por emergencia de lluvias en el norte del Perú

La mandataria tenía previsto participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid. Tras desistir de esa visita, el Gobierno modificó los periodos de encargatura de Luis Galarreta y Rafael Belaúnde.

Keiko Fujimori habla con un micrófono, lleva un chaleco beige y permanece junto a dos hombres frente a una pantalla informativa
Keiko Fujimori interviene con un micrófono junto a funcionarios durante un informe sobre el fenómeno de El Niño en una sala institucional. (Presidencia de la República)
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Las lluvias intensas que afectan principalmente a la costa norte del Perú obligaron al Gobierno a activar medidas de respuesta ante el riesgo de inundaciones y daños en viviendas e infraestructura. En Tumbes, una de las regiones más afectadas, el río Tumbes superó el umbral de alerta roja y varias quebradas se activaron, mientras que pobladores de distintos sectores quedaron aislados por el incremento de los caudales.

En ese contexto, la presidenta Keiko Fujimori canceló el viaje que tenía programado a Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre de 2026, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. La decisión fue formalizada mediante la Resolución Suprema N.º 310-2026-PCM, publicada este jueves 5 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

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Keiko Fujimori canceló viaje a España por lluvias en el norte

La mandataria había anunciado el 1 de noviembre que no asistiría a la cumbre en España, luego de recibir información del Comando Fen sobre el incremento de las precipitaciones en el norte del país. A través de un pronunciamiento, señaló que permanecería en territorio nacional para atender directamente la emergencia y anunció que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, se trasladaría a Tumbes para coordinar las acciones de respuesta.

La preocupación por las condiciones meteorológicas también estaba respaldada por las proyecciones del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). En su comunicado del 30 de octubre, el organismo mantuvo el estado de alerta por El Niño Costero y advirtió que las lluvias continuarían por encima de lo normal entre noviembre de 2026 y enero de 2027 en la costa norte, la sierra occidental y la costa central. Además, proyectó que el calentamiento del mar mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027.

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¿Qué emergencias se registraron en el norte del país?

Un motociclista con casco y mochila avanza sobre una motocicleta que cruza una calle urbana cubierta por agua marrón
Un motociclista cruza una calle anegada en el distrito Veintiséis de Octubre en Piura tras las lluvias registradas en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

Las precipitaciones vienen ocasionando múltiples daños. En Tumbes, las lluvias registradas entre el 1 y el 4 de noviembre provocaron el desborde del río Zarumilla, la activación de quebradas y afectaciones en viviendas, carreteras e infraestructura educativa.

De acuerdo con reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el desborde del río Zarumilla afectó los sectores Puerto Perú, Villa Primavera y Ampliación Tomás Arizola, en el distrito de Aguas Verdes. Asimismo, la activación de las quebradas Peña Blanca, Cardalitos, Belén y Cabuyal dejó personas aisladas en sectores del distrito de Pampas de Hospital.

En Piura también se registraron precipitaciones extraordinarias. El distrito de Canchaque acumuló 154,9 milímetros de lluvia, mientras que las autoridades reportaron daños en viviendas y vías de comunicación en localidades de la provincia de Huancabamba.

Modifican encargatura de Luis Galarreta en la Presidencia

La cancelación del viaje a Madrid también generó cambios en la disposición que establecía quién asumiría el Despacho Presidencial durante la ausencia de Fujimori. Mediante la Resolución Suprema N.º 307-2026-PCM, se había encargado esta función al primer vicepresidente, Luis Fernando Galarreta Velarde, del 28 al 31 de octubre y del 2 al 6 de noviembre.

Sin embargo, con la nueva Resolución Suprema N.º 310-2026-PCM, la encargatura de Galarreta quedó limitada al periodo del 28 al 31 de octubre, correspondiente al viaje que la mandataria realizó a El Salvador.

La misma modificación se aplicó al Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, que había sido encargado al ministro de Defensa, Rafael Jorge Belaúnde Llosa, durante ambos periodos. Tras la cancelación de la visita a España, su encargatura también quedó restringida a los días del viaje a El Salvador.

Cabe recordar que el Senado había autorizado ambos desplazamientos internacionales mediante la Resolución Legislativa N.º 32742. Fujimori sí cumplió la visita a El Salvador y al municipio de Tecoluca, entre el 28 y el 31 de octubre, pero decidió suspender su participación en la cumbre de Madrid ante la emergencia por las lluvias en el norte peruano.

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