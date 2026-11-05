El enfado de Edison Flores por empate de Universitario ante Sport Boys: “Perdimos dos puntos, estuvimos ansiosos”

El 'Orejas' lamentó el empate de la 'U' ante los 'rosados' en el estadio Monumental y de la recta final del Torneo Clausura. (Video: Jax Latin Media)

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Universitario de Deportes rescató un empate ante Sport Boys tras una reacción de menos a más en el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La igualdad complicó a la ‘U’ en la disputa por el campeonato: ya no depende de sí misma para quedarse con el certamen.

Bajo esa premisa, Edison Flores lamentó que el equipo no hubiera conseguido una victoria, aunque valoró la respuesta mostrada luego de empezar el encuentro en desventaja. “Un partido difícil. Es un partido donde quizás al principio no te sale nada, estás con un marcador en contra y al final creo que rescato mucho la fortaleza del equipo y también la gente que vino a apoyarnos”, declaró ante la prensa.

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El ‘Orejas’ reconoció el trabajo del cuadro ‘rosado’ en el estadio Monumental. “La gente empujó también para poder sacar un gran punto con un gran rival que hoy jugó con sus armas y creo que nosotros estuvimos un poco ansiosos, pero tenemos que mejorar”, acotó.

El cuadro 'crema' salvó un empate agónico 2-2 frente a los 'rosados' en el Monumental - Crédito: L1MAX.

Para Universitario, el partido representaba la oportunidad de tomar distancia en la parte alta de la tabla y llegar con mayor margen a la recta final del Torneo Clausura. Eso sí, Edison Flores marcó distancia con el empate. “No se perdió. Obviamente no me gusta este resultado final, pero creo que es importante también no perder”, expresó.

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Edison Flores señaló que el plantel deberá enfocarse en su siguiente presentación, sin perder de vista que el desenlace también estará condicionado por lo que hagan los otros aspirantes al primer lugar. “Nosotros tenemos que llegar bien con todas nuestras armas para el día domingo tratar de hacer un gran partido”, afirmó al ser consultado sobre la necesidad de depender de otros resultados.

El jugador también asumió que la paridad tuvo un costo en la tabla. Con solo dos jornadas por disputar, Universitario afrontará dos finales para intentar mantenerse en carrera por el título. “Sí, claro. Luchamos hasta el final. Hoy (ayer) más que ganar un punto, perdimos dos, pero esto es fútbol, al final gana el que más puntos hace”, remarcó.

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El enfado de Edison Flores por empate de Universitario ante Sport Boys.

Edison Flores habló sobre las lesiones de Lisandro Alzugaray y César Inga

La preocupación de Universitario no se limita a la tabla de posiciones. Durante el duelo ante Sport Boys, Lisandro Alzugaray y César Inga presentaron molestias que pueden condicionar la planificación para los encuentros decisivos del Torneo Clausura.

Edison Flores evitó adelantar un diagnóstico sobre ambos futbolistas y señaló que el cuerpo técnico deberá seguir la evolución de sus respectivas lesiones antes de determinar si podrán integrar la convocatoria del próximo compromiso.

“Vamos a ver cómo se recuperan, cómo reaccionan. Esperemos tenerlos disponibles”, manifestó sobre las bajas que sufrió el plantel.

Universitario busca ganar el Torneo Clausura para disputar de la Liga 1 2026 ante Alianza Lima. - créditos: Universitario

Los partidos que le quedan a Universitario en el Torneo Clausura 2026

El siguiente desafío de Universitario será ante CD Moquegua, programado para el domingo 8 de noviembre a las 20:30 horas en el estadio Monumental.

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Después de ese compromiso, el cuadro ‘crema’ cerrará su participación en el Torneo Clausura como visitante frente a Sport Huancayo, uno de los equipos que comparte la cima de la clasificación.

El partido ante el ‘rojo matador’ se disputará en el estadio IPD de Huancayo y puede definir la ubicación final de ambos clubes. La ‘U’ necesita ganar sus dos presentaciones para llegar a 37 unidades y sostener su aspiración al trofeo.

Además de sumar los seis puntos disponibles, los ‘merengues’ deberán mejorar su diferencia de goles. Sporting Cristal tiene un saldo de +17, mientras que el equipo de Fabián Bustos registra +11, una distancia que puede ser decisiva si terminan igualados en puntaje.

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