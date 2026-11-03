Papa León XIV en Perú: ¿cómo sacar entradas para menores de 16 y 17 años en Teleticket? Requisitos y paso a paso para la vigilia en el Estadio Nacional

¿Quieres asistir a la Vigilia Juvenil con el Papa León XIV pero tienes 16 y 17 años? Te explicamos cómo registrarte paso a paso, los requisitos para menores y adultos, y qué documentos necesitas. ¡No te lo pierdas!

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La visita del papa León XIV al Perú continúa generando expectativa entre los fieles y, especialmente, entre los jóvenes que esperan participar en las actividades programadas durante su permanencia en el país. Uno de los encuentros que concentrará mayor atención será la Vigilia de los Jóvenes con el Santo Padre, prevista para el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.

La convocatoria está dirigida principalmente a jóvenes de entre 16 y 35 años cumplidos. No obstante, los adolescentes de 16 y 17 años también podrán asistir, aunque deberán cumplir requisitos adicionales debido a que todavía no alcanzan la mayoría de edad.

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A diferencia de los participantes adultos, los menores no podrán gestionar directamente su inscripción desde una cuenta personal. El procedimiento deberá ser realizado por un adulto responsable a través de la plataforma Teleticket, donde se habilitará una modalidad especial para registrar sus datos y obtener las entradas correspondientes.

Un aspecto importante es que las entradas son completamente gratuitas, personales e intransferibles. Esto significa que no se necesita realizar ningún pago para acceder al evento y que los boletos no podrán cederse a otra persona ni modificarse posteriormente.

Aprende cómo obtener tu entrada para la Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV. Sigue estos 4 pasos sencillos para registrarte en Teleticket y asegurar tu lugar en este evento especial. Te explicamos todo lo que necesitas saber sobre los requisitos y el proceso.

¿Los menores de 16 y 17 años pueden asistir a la vigilia con el papa León XIV?

Sí. Los adolescentes que tengan 16 o 17 años cumplidos podrán participar en el encuentro con el papa León XIV en el Estadio Nacional, siempre que completen el procedimiento establecido por la organización.

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Para ello, deberán contar con la inscripción realizada por un adulto responsable, quien tendrá que registrar los datos personales del menor y descargar una declaración jurada de autorización.

Esta disposición busca garantizar que los adolescentes cuenten con el consentimiento correspondiente y asistan acompañados durante la actividad.

Es importante tener presente que el adulto que realice el registro también deberá participar en el encuentro. Por ese motivo, el sistema contempla la emisión de una segunda entrada para la persona responsable que acompañará al menor.

Además, el acompañante no necesariamente debe tener entre 16 y 35 años. Puede ser mayor de 35 años, siempre que cumpla con el procedimiento de inscripción y acompañe al adolescente.

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Una infografía detalla las condiciones de acceso gratuito a la vigilia del papa León XIV en el Estadio Nacional y advierte sobre medidas para evitar fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo sacar entradas para menores de edad en Teleticket?

El registro de los adolescentes de 16 y 17 años deberá realizarse desde la página oficial de Teleticket. Para evitar inconvenientes, el adulto responsable deberá tener a la mano los documentos de identidad y completar cuidadosamente cada etapa del procedimiento.

Estos son los cuatro pasos que deberá seguir:

Paso 1: El adulto responsable debe ingresar a Teleticket

El padre, la madre o el adulto responsable deberá ingresar a la página web oficial de Teleticket.

Una vez dentro de la plataforma, tendrá que iniciar sesión con su cuenta personal. Si todavía no cuenta con un usuario, deberá seleccionar la opción de registro y completar la información solicitada.

Es importante que el trámite sea realizado desde la cuenta del adulto, debido a que la plataforma no permitirá que el menor gestione directamente su inscripción.

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Antes de continuar, se recomienda verificar que el correo electrónico asociado a la cuenta esté correctamente registrado, ya que será utilizado para recibir las entradas electrónicas.

Paso 2: Busca el evento y selecciona la opción para menores de edad

Después de iniciar sesión, el adulto deberá buscar el evento denominado Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV.

También podrá ingresar mediante el enlace oficial difundido por la Comisión de Laicos y Juventudes de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), el Arzobispado de Lima y la Vicaría de la Juventud de Lima.

Una vez que ingrese a la actividad, deberá identificar y seleccionar la opción Menores de edad, que corresponde al procedimiento habilitado para los adolescentes de 16 y 17 años.

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Es fundamental elegir esta alternativa y no realizar el registro mediante la modalidad destinada a los participantes adultos.

Paso 3: Registra los datos del menor y descarga la declaración jurada

Este es uno de los pasos más importantes para completar correctamente la inscripción. El adulto responsable deberá registrar los nombres y apellidos del adolescente, así como su número de DNI o carné de extranjería, según corresponda.

Los datos deben coincidir exactamente con los que aparecen en el documento de identidad físico. Cualquier error en los nombres, apellidos o número de identificación podría ocasionar inconvenientes durante la validación de la entrada.

Después de completar el registro, la plataforma permitirá descargar una declaración jurada de autorización.

Este documento deberá ser firmado mediante firma simple por los padres o apoderados del adolescente y tendrá que presentarse obligatoriamente en formato físico el día del evento.

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Los pasos de registro en Teleticket para menores de edad establecen la autorización de un adulto para asistir a la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurre después de registrar al menor? Una vez que la entrada del adolescente haya sido nominada, Teleticket enviará al correo electrónico asociado a la cuenta una segunda entrada destinada al adulto responsable que lo acompañará.

De esta manera, tanto el menor como su acompañante tendrán sus respectivos boletos electrónicos para ingresar al Estadio Nacional.

Es importante recordar que el adulto acompañante puede tener más de 35 años. No existe la obligación de que se encuentre dentro del rango de edad establecido para los jóvenes participantes.

Paso 4: Confirma las entradas y verifica que se hayan generado

Antes de finalizar el procedimiento, el adulto deberá revisar cuidadosamente que los datos personales del adolescente estén correctamente registrados.

Posteriormente, tendrá que ingresar a la sección Mis compras de Teleticket para comprobar que las entradas se hayan generado.

También deberá verificar el correo electrónico asociado a su cuenta para confirmar la recepción de los boletos correspondientes al menor y al adulto acompañante.

Se recomienda guardar ambas entradas y comprobar que puedan visualizarse correctamente desde un celular o dispositivo electrónico.

Un video informativo expone el rango de edad requerido para adquirir las entradas gratuitas de la Vigilia juvenil Papa León XIV a través de Teleticket.

¿Qué documentos deben llevar los menores y sus acompañantes al Estadio Nacional?

Completar el registro en Teleticket es indispensable, pero también será necesario presentar los documentos correspondientes para superar los controles de ingreso.

Los adolescentes de 16 y 17 años deberán acudir con los siguientes documentos:

Entrada electrónica del menor: debe estar nominada con sus datos personales y puede presentarse impresa o desde el celular.

DNI o carné de extranjería físico: el documento debe coincidir con la información registrada en Teleticket.

Declaración jurada: deberá estar impresa y firmada mediante firma simple por los padres o apoderados.

Entrada del adulto acompañante: el responsable también deberá contar con su propio boleto.

Documento de identidad del adulto: deberá presentarlo físicamente para verificar que sus datos coincidan con los registrados.

La declaración jurada es un requisito especialmente importante. Aunque el adolescente tenga su entrada electrónica, no deberá olvidar llevar este documento en físico, pues forma parte de las condiciones establecidas para su participación.

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Una infografía de Infobae detalla las exigencias de boletos, documentos de identidad y declaraciones juradas para acceder a la vigilia en el Estadio Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El adulto acompañante debe tener entre 16 y 35 años?

No. Esta es una de las principales diferencias del procedimiento para menores de edad.

Mientras que la convocatoria general está dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años cumplidos, el adulto responsable que acompañe a un adolescente puede superar ese límite de edad.

La condición es que haya realizado el registro correspondiente en Teleticket y cuente con la entrada que le será enviada al correo electrónico asociado a su cuenta.

Por tanto, un padre, una madre o un apoderado mayor de 35 años podrá acompañar al adolescente durante la vigilia, siempre que cumpla con las condiciones establecidas.

Un afiche informativo presenta los detalles y el acceso gratuito a la vigilia juvenil con el papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Las entradas para los menores de edad son gratuitas?

Sí. Los boletos para los adolescentes de 16 y 17 años también son completamente gratuitos.

El registro no requiere pagos, depósitos ni transferencias para obtener las entradas. El procedimiento se realiza mediante la plataforma Teleticket y contempla la emisión de dos boletos: uno para el menor y otro para el adulto responsable que lo acompañará.

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Además, ambas entradas son personales e intransferibles. Esto significa que no se podrá cambiar el nombre del titular del e-ticket ni utilizar el boleto de otra persona.

Ante la expectativa que genera la visita del pontífice, se recomienda evitar intermediarios que ofrezcan entradas a cambio de dinero. Los interesados deberán recurrir exclusivamente a los canales oficiales.

¿A qué hora deben llegar los asistentes a la vigilia del papa León XIV?

La Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV se realizará el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.

Según las indicaciones difundidas para el encuentro, las puertas del recinto estarán abiertas desde las 11:00 a. m. Los asistentes deberán organizar su traslado con anticipación y seguir las disposiciones del personal encargado de la seguridad y el control de acceso.

En el caso de los adolescentes, se recomienda que el adulto responsable compruebe antes de salir de casa que ambos tengan sus respectivas entradas y documentos de identidad, además de la declaración jurada firmada.

La vigilia será una de las actividades más esperadas de la visita apostólica del papa León XIV al Perú. Para miles de jóvenes, representará una oportunidad de compartir un encuentro de oración y reflexión con el Santo Padre.

Por ello, quienes tengan 16 o 17 años y deseen participar deberán prestar especial atención al procedimiento de inscripción: el adulto debe realizar el registro, el menor debe contar con su entrada nominativa y ambos deben acudir con sus documentos de identidad.

La entrada es gratuita, pero cumplir con todos los requisitos será indispensable para participar en este encuentro con el papa León XIV en el Estadio Nacional.