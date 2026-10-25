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El jugador que Alianza Lima quiere para ponerlo a competir con Luis Advíncula: ya le hizo una propuesta pensando en Liga 1 2027

A mediados de año, los blanquiazules ya habían preguntado por él, pero Melgar bloqueó cualquier negociación. Ahora, con el contrato a punto de vencer, el camino quedó despejado para hablar directo con su entorno

Alianza Lima – Emilio Saba – Piero Magallanes – Matías Córdova - Sport Boys - FBC Melgar – Liga 1 – Perú – deportes – 25 octubre
Alianza Lima formalizó una oferta por Emiliano Saba, el lateral derecho que termina su cesión en Sport Boys en diciembre y quedará libre de su vínculo con FBC Melgar. Los íntimos lo quieren para el 2027. (Alianza Lima)
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El mercado de pases en el fútbol peruano se activa antes de que termine la temporada. Con el Torneo Clausura aún en disputa, Alianza Lima ya trabaja en la construcción del plantel para el 2027 y uno de los nombres que figura en su agenda es el de Emilio Saba, lateral derecho de 25 años que atraviesa su mejor momento en Sport Boys, club al que llegó cedido por FBC Melgar a mediados de 2025.

El préstamo expira en diciembre y el defensor quedará en condición de agente libre, lo que abre la puerta para que cualquier club negocie directamente con su entorno empresarial sin necesidad de acuerdo previo con el conjunto arequipeño.

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Alianza no desaprovechó la coyuntura: según información confirmada para Infobae Perú, el club de La Victoria ya le hizo llegar una propuesta formal al representante del jugador, y esa oferta supera en términos económicos a la que presentó Sport Boys para retenerlo de cara al año de su centenario.

La propuesta blanquiazul y el rol que tendría Saba en Matute

Alianza Lima – Emilio Saba – Piero Magallanes – Matías Córdova - Sport Boys - FBC Melgar – Liga 1 – Perú – deportes – 25 octubre
El mercado de pases comienza a moverse en Matute y Emiliano Saba aparece como una de las prioridades para la próxima temporada. Alianza Lima busca reforzar el carril derecho con un jugador que viene destacando en Sport Boys. (Sport Boys)

El interés de Alianza Lima por Emiliano Saba no es reciente. A mediados de este año, el club victoriano ya había sondeado su situación, pero en ese entonces la negociación requería pasar primero por Melgar, dueño de su carta pase, lo que complicaba cualquier avance. Ahora el escenario cambió: con el vínculo contractual a punto de extinguirse, el diálogo se da directamente con el entorno del futbolista, sin intermediarios institucionales.

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Según pudo conocer este medio, la intención de Alianza es incorporar a Saba como una alternativa real de competencia interna en el carril derecho de la defensa. El nombre que aparece en ese contexto es el de Luis Advíncula, quien pese a su jerarquía ha mostrado rendimientos irregulares a lo largo de la temporada. La dirigencia blanquiazul apunta a tener al menos dos jugadores competitivos por cada puesto de cara a los compromisos del 2027, año en que el club disputará la Copa Libertadores. En ese esquema, Saba no llegaría como suplente, sino como una pieza que dispute la titularidad.

Por su parte, Sport Boys también presentó una propuesta para retenerlo, pero según lo que trascendió, está lejos de igualar las condiciones económicas que ofrece el club de Matute.

En la temporada 2026, Saba disputó 23 partidos con la camiseta rosada, fue titular en los 12 del Torneo Clausura, anotó un gol y repartió una asistencia. Su solidez tanto en la marca como en las proyecciones ofensivas por la banda derecha lo convirtió en uno de los laterales más destacados del campeonato peruano.

Palestina también lo convoca: el plus internacional del defensor

Alianza Lima – Emilio Saba – Piero Magallanes – Matías Córdova - Sport Boys - FBC Melgar – Liga 1 – Perú – deportes – 25 octubre
Emiliano Saba suma experiencia internacional a su buen presente en Sport Boys. El lateral derecho fue convocado a la selección de Palestina, donde ha tenido participación como titular, un antecedente que refuerza su perfil de cara al interés de Alianza Lima. (Federación Palestina de Fútbol)

Otro factor que suma peso a su perfil es su presencia en la selección de Palestina. Saba ha sido convocado al combinado asiático para una serie de encuentros amistosos en fechas FIFA, donde se desempeña como titular.

En esa misma selección coincide con Caín Fara, defensor argentino con ascendencia palestina que milita en Universitario de Deportes y que también fue llamado por la federación deL Oriente Medio durante el año. La experiencia internacional de Saba es un elemento que Alianza valora en la construcción de un plantel más competitivo a nivel continental.

Córdoba y Magallanes, los otros nombres en la agenda íntima

Alianza Lima – Emilio Saba – Piero Magallanes – Matías Córdova - Sport Boys - FBC Melgar – Liga 1 – Perú – deportes – 25 octubre
La dirigencia blanquiazul trabaja en varias posiciones para fortalecer el plantel de la próxima temporada. Matías Córdova aparece como alternativa para competir con Alejandro Duarte, mientras que Piero Magallanes despierta interés tanto en Alianza Lima como en Sporting Cristal. (Comerciantes Unidos)

La posible llegada de Saba no es el único movimiento que prepara Alianza Lima para el mercado de enero. Según la misma fuente consultada por Infobae Perú, el club blanquiazul también tiene en carpeta a Matías Córdova, arquero de Comerciantes Unidos, como una opción para generar competencia interna en el arco, puesto que actualmente ocupa Alejandro Duarte. La lógica es la misma que con Saba: sumar un segundo elemento de nivel para que ninguna posición quede sin disputa real.

El tercer nombre que aparece en la agenda es el de Piero Magallanes, mediocampista que despierta interés no solo en Alianza sino también en Sporting Cristal. Su futuro dependerá de las conversaciones que mantenga con su representante y su familia, aunque la competencia entre dos clubes grandes del fútbol peruano anticipa que la decisión final será determinante para el mercado local.

Por ahora, ninguna de estas operaciones tiene confirmación oficial. Lo que sí está claro es que Alianza Lima lleva semanas trabajando en silencio para armar un plantel que le permita pelear en varios frentes durante el 2027, y Emiliano Saba aparece como la pieza más avanzada de ese rompecabezas.

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