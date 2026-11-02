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Universitario vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo en el Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

El equipo ‘crema’ buscará prolongar su buen momento tras vencer a Atlético Grau, mientras que los chalacos llegarán motivados por su reciente triunfo en Cusco. Revisa la programación del compromiso

Universitario enfrentará a Sport Boys en el Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.
Universitario enfrentará a Sport Boys en el Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP
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Universitario de Deportes afrontará un nuevo desafío en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Sport Boys por un partido pendiente de la fecha 14. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental y será una oportunidad importante para que el equipo ‘crema’ siga sumando en la recta final del campeonato, con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la tabla.

Por su parte, el conjunto ‘rosado’ llegará motivado luego de conseguir una valiosa victoria especial en la altura de Cusco. Los dirigidos por Carlos Desio buscarán dar el golpe en Ate y sumar frente a uno de los principales protagonistas del certamen. A continuación te compartimos todos los detalles de la programación del compromiso.

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Universitario vs Sport Boys: día, hora y canal TV

El partido entre Universitario y Sport Boys se jugará este miércoles 4 de noviembre de 2026, en el Estadio Monumental U Marathon, ubicado en el distrito Ate. El encuentro está programado para las 20:30 horas de Perú y corresponde al compromiso pendiente de la jornada 14 del Torneo Clausura.

En cuanto a la transmisión, el enfrentamiento podrá verse EN VIVO por L1 MAX, señal encargada de llevar los partidos de la Liga 1. Asimismo, los aficionados tendrán la opción de seguirlo vía streaming a través de L1 Play. Asimismo, en Infobae Perú realizaremos la cobertura minuto a minuto de la contienda.

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Universitario se alista para recibir a Sport Boys en el estadio Monumental.
Universitario se alista para recibir a Sport Boys en el estadio Monumental. Crédito: Teleticket

Estos son los principales detalles del encuentro:

  • Partido: Universitario vs. Sport Boys.
  • Fecha: miércoles 4 de noviembre de 2026.
  • Hora: 20:30 horas (Perú).
  • Estadio: Monumental U Marathon, Ate.
  • Torneo: Torneo Clausura 2026, fecha 14.
  • Canal de TV: L1 MAX.
  • Streaming: L1 Play.

¿Cómo llegan Universitario y Sport Boys?

Universitario llegará a este compromiso después de conseguir una importante victoria por 3-1 frente a Atlético Grau en el estadio Mansiche de Trujillo. El equipo ‘merengue’ tuvo que remontar el marcador luego de recibir un tanto de Adrián Fernández en los primeros minutos del encuentro. Andy Polo consiguió la igualdad antes del descanso, mientras que Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray completaron la remontada en la segunda mitad.

Con ese resultado, el conjunto dirigido por Fabián Bustos alcanzó la cima del Torneo Clausura y llegará a este nuevo duelo con la motivación de seguir defendiendo el primer lugar. Los ‘cremas’ saben que no pueden dejar escapar puntos en esta etapa decisiva de la temporada, por lo que buscarán hacer respetar su localía.

Sport Boys, en tanto, también vienen de celebrar un triunfo importante. El cuadro chalaco derrotó 1-0 a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un resultado que tuvo como protagonista a Jostin Alarcón, autor del único tanto del compromiso. La victoria en la ciudad imperial significó un impulso anímico para los ‘rosados’ antes de afrontar una exigente visita al Monumental.

El equipo de Carlos Desio intentará prolongar ese buen resultado y complicar a Universitario en su propio estadio. Para conseguirlo, deberá mostrar nuevamente solidez y aprovechar las oportunidades que tenga frente al arco rival.

El cuadro 'crema' remontó 3-1 en Trujillo al conjunto piurano por el segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

¿Por qué fue reprogramado el Universitario vs Sport Boys?

El encuentro entre ‘cremas’ y ‘rosados’ estaba previsto inicialmente para el miércoles 28 de octubre, como parte de la programación regular de la fecha 14 del Torneo Clausura. Sin embargo, la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPF) anunció un cambio en el calendario y estableció como nueva fecha el miércoles 4 de noviembre.

La modificación respondió a las coordinaciones realizadas con la Policía Nacional del Perú (PNP), debido a que el 28 de octubre se desarrollaría la tradicional procesión del Señor de los Milagros en Lima. La organización consideró que no era posible garantizar las condiciones necesarias para el operativo de seguridad del encuentro en esa fecha.

Por ese motivo, Universitario y Sport Boys quedaron como los equipos que debían completar posteriormente su compromiso de la jornada 14. De esta manera, ambos se encontrarán en el Estadio Monumental el miércoles 4 de noviembre, en un partido que puede tener repercusiones importantes en la recta final del Torneo Clausura 2026.

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