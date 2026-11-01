El nuevo objetivo de Jostin Alarcón tras el histórico triunfo del Sport Boys 1-0 ante Cusco FC: “Esto nos motiva más”

El tanto del mediocampista a los 75 minutos selló una victoria histórica para los chalacos en la altura cusqueña. Con 24 puntos, la Misilera escala al noveno lugar y ahora apunta a Universitario de Deportes con la misma ambición. (Liga 1)

Guardar

Sport Boys consumó uno de los resultados más sorpresivos de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo del Callao viajó a la altura del Cusco y regresó con tres puntos bajo el brazo tras vencer por la mínima diferencia al conjunto imperial en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El autor del único gol fue Jostin Alarcón, quien aprovechó un rebote cerca del área cusqueña para rematar cruzado y dejar sin respuesta al arquero Pedro Díaz en el minuto 75.

PUBLICIDAD

El marcador final de 0-1 ubica a los rosados en el noveno puesto de la tabla con 24 puntos, superando a Cusco FC por diferencia de goles, ya que ambos conjuntos acumulan las mismas unidades.

Un partido marcado por las expulsiones y la solidez defensiva

Sport Boys encontró en el orden defensivo la clave para resistir los ataques de Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega. Incluso después de las expulsiones de Ricardo Lagos y Yuriel Celi, la Misilera sostuvo su arco en cero (Liga 1)

El encuentro tuvo un desarrollo particular desde sus primeros compases. Cusco FC se adueñó del balón y presionó sobre el área visitante con reiteradas llegadas, aunque ninguna de sus aproximaciones logró inquietar con seriedad al guardameta Diego Melián. La Misilera, ordenada en su estructura defensiva, esperó su momento sin ceder espacios.

El partido alcanzó su punto de mayor tensión cerca del cierre del primer tiempo. A los 40 minutos, Ricardo Lagos, del conjunto imperial, y Yuriel Celi, del equipo chalaco, protagonizaron una pelea que derivó en la expulsión de ambos jugadores. Desde ese instante, los dos planteles debieron reorganizarse con diez hombres cada uno.

PUBLICIDAD

En la segunda mitad, el cuadro local incrementó su presión y acumuló 26 remates en total, ocho de ellos entre los tres palos. Sin embargo, la línea defensiva rosada respondió con firmeza ante cada intento y Melián se exigió en un par de situaciones para preservar su arco en cero. El dominio estadístico de Cusco FC —que terminó con el 64 % de la posesión y 12 tiros de esquina frente a uno de Sport Boys— no se tradujo en goles, y esa diferencia resultó determinante.

El gol de Alarcón que cambió la historia del partido

El mediocampista chalaco aprovechó un rebote cerca del área rival para marcar el único tanto del partido. Su definición cambió el destino de un duelo en el que Cusco FC había generado las ocasiones más numerosas. (Liga 1)

A los 75 minutos, en una jugada que nadie anticipaba, un futbolista local hizo rebotar el balón cerca de su propio arco. Jostin Alarcón llegó con precisión al lugar indicado y conectó un remate cruzado que no le dio opciones al portero Pedro Díaz. El 0-1 encendió la euforia en el banco visitante y obligó al conjunto imperial a lanzarse al ataque con mayor desesperación.

PUBLICIDAD

En el tramo final, Cusco FC buscó el empate por todos los medios posibles, pero la organización táctica del equipo dirigido por Carlos Desio resistió sin mayores sobresaltos. Sport Boys consiguió así su segunda victoria consecutiva en el Clausura y sumó su séptimo triunfo en el certamen.

Al término del partido, el propio Alarcón habló con la señal de L1 MAX y no ocultó su satisfacción. “Feliz, feliz porque el equipo se puso bien ante un gran rival. Pudimos sacar resultado y feliz porque metí el gol también”, declaró el mediocampista chalaco, quien reconoció que la victoria en una plaza tan exigente como la cusqueña tiene un valor especial para el grupo.

PUBLICIDAD

La mirada ya está puesta en Universitario

La victoria frente a Cusco FC fortaleció la confianza de la Misilera antes de medirse con Universitario. El equipo chalaco buscará prolongar su buena racha en el compromiso pendiente de la fecha 14 (Liga 1)

El triunfo ante Cusco FC no solo tiene impacto en la tabla de posiciones del Clausura: también llega en un momento clave del calendario. Sport Boys tiene por delante un compromiso pendiente de la fecha 14 ante Universitario de Deportes, programado para el miércoles 4 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Estadio Monumental. Se trata de uno de los rivales más poderosos del campeonato, que marcha cuarto en la tabla con 27 unidades.

Consultado sobre ese desafío, Alarcón no esquivó la pregunta. “Es algo que nos motiva más, una victoria en una plaza difícil, y ahora cuando nos toca contra la U, un rival difícil, que también vamos a salir a proponer”, afirmó el autor del gol decisivo, dejando en claro que el plantel no tiene intención de especular ante el favorito.

PUBLICIDAD

La declaración resume el estado de ánimo de un grupo que, con dos victorias seguidas, ha recuperado la confianza y el impulso necesarios para encarar la recta final del torneo. Sport Boys puede llegar a los 33 puntos si gana sus tres compromisos restantes, una cifra que le permitiría cerrar el Clausura en una posición muy diferente a la que ocupaba hace apenas dos semanas.

En la tabla acumulada, los rosados alcanzan los 40 puntos —descontada la penalización de cuatro unidades aplicada durante la temporada—, lo que los mantiene en la casilla 12 y lejos de los puestos de clasificación internacional. Cusco FC, por su parte, permanece quinto con 51 unidades y sigue soñando con un boleto a la Copa Libertadores 2027, aunque la derrota en casa frente a su propia afición complica su camino.

PUBLICIDAD

Para el conjunto imperial, la recuperación deberá ser rápida: el viernes 6 de noviembre visitará a Atlético Grau por la fecha 16 del Clausura, un partido que no admite tropiezos si quiere mantener sus aspiraciones continentales.