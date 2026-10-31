Carlos Desio confirma su permanencia en Sport Boys para el centenario en Liga 1 2027: “Está todo hablado y firmado”

Carlos Desio ha extendido su permanencia en Sport Boys. - Crédito: Difusión

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Hubo cierto ida y vuelta, pero finalmente surgió un punto de entendimiento. El Sport Boys se decidió por abrochar la continuidad de Carlos Desio en la dirección técnica. La documentación que asegura la permanencia del argentino se ha firmado y es cuestión de tiempo para que la oficialización se divulgue en canales oficiales de la entidad.

En la antesala del partido contra Cusco FC, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por el tramo final del Torneo Clausura 2026, Desio dio la noticia de su nuevo compromiso con la ‘misilera’ al tiempo que se mostró un poco sorprendido por la tardanza del anuncio.

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La renovación de Carlos Desio se ha cerrado. - Crédito: Sport Boys

“Está todo hablado, está todo firmado, falta que den la comunicación ellos. No sé por qué se tardan, pero esperemos que todo vaya bien y que no se cambie nada sobre la hora. Yo quiero seguir en el Boys, está todo bien encaminado y no falta nada para que yo siga siendo el técnico”, declaró.

Carlos Desio, de 53 años, llegó a Sport Boys en marzo después de un inicio lastimero con Jaime de la Pava. A pesar de los problemas de configuración y juego, el líder argentino levantó el nivel del plantel, logrando que pronto abandonara los lugares más comprometedores con la categoría.

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La sorpresa, sin embargo, fue mayor cuando los ‘rosados’, sostenidos en una sinergia impresionante, sacaron a relucir su mejor versión en el Torneo Clausura, asomándose a la cúspide y posicionándose como uno de los claros e inesperados animadores. La histórica victoria 1-0 sobre Sporting Cristal refrendó esa visión.

A partir de ahí, la confianza de la directiva del Sport Boys con Desio se fortaleció toda vez que los futbolistas cerraron filas con su líder, inclinándose a una renovación para la siguiente temporada, la cual es muy especial para el Callao por el Centenario institucional.

Carlos Desio es el técnico actual de Sport Boys. Crédito: Prensa SBA

La renovación comenzó a tomar forma, pero una mala secuencia a mitad del Clausura 2026 —sumada a la resonante eliminación de las semifinales de la Copa de la Liga a manos del Alianza Atlético— detuvo cualquier charla, instaurando un clima de intranquilidad tanto en el técnico como en los futbolistas.

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Tras una nueva reunión entre las autoridades con Carlos Desio, se llegó a la conclusión de que el argentino, hechas las sumas y restas, contaba con mayores valoraciones positivas. Además, sus condiciones y unión con plantel son idóneas para aspirar a un crecimiento total en el 2027.

No bien se dé a conocer la extensión del vínculo de Desio, los altos mandos del Sport Boys darán marcha a una serie de operaciones entre ingresos y salidas. La prioridad es retener a la columna vertebral sobre la que recae el fútbol del plantel. Uno de los protagonistas de esa base es Da Campo.

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Con escasas probabilidades de conseguir un boleto para disputar la siguiente edición de la Copa Sudamericana, la ‘misilera’ se enfocará en repartir máximos esfuerzos en las tres últimas fechas para acabar de la mejor manera posible la temporada, la que debe servir como preámbulo para el siguiente ejercicio liguero.