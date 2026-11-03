Carlos Desio y la insistencia a Christian Cueva para el duelo ante Universitario: “Tiene que ayudarnos defensivamente”

Carlos Desio reconoce la mejoría en Universitario, pero destaca las armas que mantiene Sport Boys. Crédito: Difusión.

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Sport Boys visitará a Universitario de Deportes con la misión de frenar la aspiración ‘crema’ de recuperar el liderato del Torneo Clausura 2026. Para lograrlo, Carlos Desio espera una respuesta completa de Christian Cueva, a quien le pidió intervenir en ataque y asumir responsabilidades sin balón ante un rival que atraviesa una etapa favorable.

El partido pendiente de la fecha 14 se disputará este miércoles 4 de noviembre, desde las 20:30 horas, en el estadio Monumental de Ate. Universitario suma 30 puntos y, si vence, llegará a 33 para superar a Sporting Cristal y Sport Huancayo, que cuentan con 31 unidades tras la fecha 15.

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Sport Boys alcanzó los 24 puntos en el Clausura luego de imponerse 1-0 a Cusco FC. El cuadro chalaco llega con un resultado que fortaleció su campaña reciente, aunque tendrá una prueba distinta en Lima frente a un equipo que necesita ganar para sostener sus opciones por el título.

Desio consideró que el encuentro puede darle visibilidad a Christian Cueva, quien aparece como una de las cartas ofensivas de los ‘rosados’. El técnico argentino, sin embargo, remarcó que el volante debe involucrarse en la recuperación para que su aporte tenga un efecto colectivo.

Christian Cueva registra cuatro goles y tres asistencias con Sport Boys.

“Contra Universitario será una buena vitrina para Christian Cueva. Le estoy metiendo todos los días en la cabeza que tiene que ayudarnos defensivamente”, señaló el entrenador en diálogo con el programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

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El pedido responde al análisis que realizó del rival. Desio identificó a la zona central como el principal foco de atención, sin dejar de lado el despliegue de los carrileros Andy Polo y César Inga, quienes tuvieron incidencia en el triunfo ‘merengue’ por 3-1 sobre Atlético Grau en Trujillo.

“El mediocampo de Universitario es lo que más puede dañar, aunque Polo e Inga también son peligrosos. Tenemos que tener un orden defensivo, ser fuertes en la segunda pelota y construir el juego”, explicó el estratega de Sport Boys.

“Creo que no hay ningún equipo al que no se le pueda ganar. Son clásicos y uno tiene que jugar con la cabeza cuando tiene la pelota y con el corazón cuando no la tiene. La llegada de Carlos Bustos ha sentado bien, pero tenemos las armas para dañarlos también”, manifestó.

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Christian Cueva viene rindiendo de forma determinante en Sport Boys. Hace dos jornadas ante FC Cajamarca, firmó un doblete y brindó una asistencia. Crédito: Captura X.

El técnico de Sport Boys también adelantó parte de la idea que utilizará en el Monumental. Su plan contempla reducir los espacios para los volantes de Universitario, evitar que sus defensores progresen con comodidad y obligar al rival a recurrir a pases largos y disputas divididas.

La posible presencia de Cueva, Carlos Zambrano y Hansell Riojas en el equipo titular añade experiencia a la visita. En esa línea, los ‘rosados’ buscarán administrar la posesión y aprovechar los espacios que puedan generar Luis Urruti, Jostin Alarcón y Pablo Erustes en campo rival.

La opinión de Desio sobre el arbitraje

El técnico de Sport Boys también se refirió a los cuestionamientos que rodearon al arbitraje peruano durante la temporada. Desio pidió que las decisiones sean precisas en el tramo final del campeonato, aunque evitó mencionar a un club o una jugada específica al expresar su preocupación.

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“El problema no sería que los árbitros sean malos, sino que sean tendenciosos. Ahora que nos jugamos muchas cosas, tienen que estar más finos en la toma de decisiones. Un resultado puede cambiar por un error, esperemos que no suceda nada raro”, declaró.

Carlos Desio será el entrenador de Sport Boys en el 2027, año del centenario de la institución.

Sus palabras se producen antes de un encuentro que tendrá como árbitro principal a Micke Palomino. En la previa, Carlos Zambrano también cuestionó algunas decisiones recientes que involucraron a Universitario, en particular una acción de Gianluca Lapadula ante Atlético Grau.

Desio planteó además que las críticas a los jueces suelen depender del resultado de cada equipo. “Se quejan cuando los árbitros juegan en contra, pero cuando es a favor solo hablan de lo bien que jugó su equipo y ya. Hay que saber reconocer cuando uno juega bien o mal”, sostuvo.

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