A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Matute por fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los blanquiazules reciben al conjunto cusqueño este martes 3 de noviembre a las 8:00 p. m. en Matute, por la jornada 15 del Clausura. El partido va por L1 MAX y L1 Play. (Liga 1)

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Alianza Lima recibirá a Cienciano del Cusco hoy, martes 3 de noviembre, en el Estadio Alejandro Villanueva, en un choque correspondiente a la decimoquinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El cotejo, que cerrará la fecha, arrancará a las 20:00 horas y podrá seguirse en directo por la señal de L1 MAX o mediante la plataforma de streaming L1 Play.

El recinto de La Victoria, con capacidad para alrededor de 34.000 espectadores, será el escenario de un enfrentamiento con implicancias directas en la tabla del Clausura. Los blanquiazules, campeones del Apertura, intentarán recuperarse de la caída del jueves pasado; el equipo imperial, por su parte, llega con la moral alta tras una goleada.

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A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura 2026

El duelo entre Alianza Lima y Cienciano está fijado para las 20:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Quienes sigan el partido desde Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina o Brasil podrán hacerlo a partir de las 22:00 horas, mientras que los aficionados en Ciudad de México lo verán desde las 19:00 horas.

Alianza Lima y Cienciano cerrarán la fecha 15 del Torneo Clausura en Matute. El encuentro se disputará este martes 3 de noviembre desde las 8:00 p. m. y tendrá transmisión por televisión y plataformas digitales. (Liga 1)

La transmisión televisiva correrá a cargo de L1 MAX —anteriormente conocida como Liga 1 MAX—, canal disponible en los paquetes de DirecTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable. Para quienes prefieran el formato digital, el encuentro se podrá ver en vivo a través de L1 Play, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz. Además, Infobae Perú ofrecerá el minuto a minuto de todos los detalles e incidencias del partido.

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A volver a sonreír

La caída frente a Sporting Cristal frenó el impulso de los blanquiazules, que ahora intentarán sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el Clausura. Guede, además, deberá resolver varias dudas en la conformación de su equipo. (Liga 1)

El equipo dirigido por el argentino Pablo Guede llega a Matute con el sabor amargo de una derrota. El jueves 29 de octubre, en el Estadio Alberto Gallardo, los blanquiazules cayeron 3-2 ante Sporting Cristal con un gol en los últimos segundos del partido. Jairo Vélez y Eryc Castillo habían convertido para el conjunto de La Victoria, pero no alcanzó.

Esa tropiezo interrumpió una racha de cuatro triunfos consecutivos: 2-0 ante ADT, 2-1 frente a Cusco FC, 3-1 contra Atlético Grau y 1-0 sobre Moquegua. Con 25 puntos en 14 partidos, los victorianos marchan octavos en la tabla del Clausura, a tres unidades del líder. Sin embargo, encabezan la tabla acumulada con 65 puntos, nueve más que Universitario, que todavía tiene un partido pendiente.

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Guede también protagonizó un cruce con Hernán Barcos, delantero de Sporting Cristal, en el túnel de vestuarios tras el pitazo final. Hasta el momento, no hay información sobre sanciones al respecto.

En cuanto al plantel, hay varias dudas. Paolo Guerrero sigue sin poder jugar por un desgarro en el bíceps femoral, y Esteban Pavez tampoco está disponible por una lesión en el muslo. Jairo Vélez salió lastimado del partido ante Sporting Cristal y su presencia es incierta; lo mismo ocurre con Nicolás Díaz, cuyo estado físico ya generaba incertidumbre antes de ese encuentro. Eryc Castillo fue reemplazado en el entretiempo por un cuadro gripal, aunque se aguarda su recuperación. Mateo Antoni arrastra un problema muscular, si bien en Lima se especula con su posible regreso.

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La alineación probable de Alianza Lima: Duarte; Advíncula, R. Garcés, Díaz, Carbajal; Gaibor; Huamán, Girotti, Gentile, Vélez; Castillo.

Así llega el ‘Papá’

El conjunto imperial busca mayor regularidad en el tramo final del Clausura, luego de alternar victorias, empates y derrotas durante sus últimas presentaciones. Ante Alianza, Horacio Melgarejo tendrá una baja confirmada: Alejandro Hohberg (Liga 1)

Cienciano parte hacia Lima con la confianza renovada. El último miércoles 28 de octubre, el conjunto cusqueño goleó 3-0 a Atlético Grau con un triplete de Carlos Garcés, quien lo consiguió en ausencia de Alejandro Hohberg. Esa victoria llegó apenas tres días después de una caída por 3-1 ante Comerciantes Unidos, lo que grafica la irregularidad que marcó el último mes del equipo imperial: empate 1-1 con Los Chankas, derrota 2-0 ante Moquegua y triunfo 1-0 sobre UTC completan ese tramo.

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En la tabla del Clausura, el equipo dirigido por el argentino Horacio Melgarejo figura en el duodécimo puesto con 17 puntos, a 11 del líder y con siete derrotas en 14 presentaciones.

La única baja confirmada en Cienciano es la de Hohberg, quien arrastra una lesión en la pantorrilla derecha desde septiembre, cuando sufrió el percance durante la serie de la Copa Sudamericana ante Montevideo City Torque.

La alineación probable de Cienciano: Falcón; Robles, Martinich, Amondaraín, Becerra; Sandoval, Arias; Cabello, C. Garcés, Souza; Bandiera.

El último antecedente entre ambos equipos data del sábado 16 de mayo de 2026, cuando Alianza Lima se impuso 1-0 en el Cusco con un tanto de Marcos Huamán durante el Torneo Apertura. En aquel partido, Renzo Salazar fue expulsado en el conjunto visitante.

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