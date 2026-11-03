Perú

¿Lima se quedará sin agua potable por el fenómeno El Niño? La respuesta y acciones de Sedapal

Las lluvias intensas y el arrastre de lodo pueden complicar la captación y el tratamiento del agua en Lima. Sedapal asegura que cuenta con filtros y protocolos de contingencia, aunque la continuidad del servicio depende de las condiciones en las cuencas y plantas de potabilización

Presa con compuertas por donde fluye agua turbia frente a colinas urbanizadas, con un círculo superpuesto que muestra una mano sobre un grifo
Una compuerta regula el caudal turbio de un río junto a una imagen superpuesta de una mano que acciona una llave de agua.
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Las lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño pueden alterar en pocas horas la calidad del agua que llega desde el río Rímac a las plantas de tratamiento de Lima. En ese escenario, la principal pregunta no es si habrá más agua por las precipitaciones, sino si el sistema podrá procesarla sin interrupciones. Sedapal informó que ha reforzado la captación y el tratamiento en La Atarjea para reducir el riesgo de cortes, aunque la continuidad del servicio dependerá de la magnitud de las crecidas, los huaicos y la concentración de sedimentos.

La empresa estatal sostiene que sus mejoras forman parte de su Plan de Emergencia ante el FEN 2026-2027. El anuncio apunta a un problema conocido por los usuarios de Lima y Callao: cuando el Rímac arrastra lodo, piedras, residuos y otros materiales, el agua disponible en el río no puede enviarse directamente a los hogares. Antes debe pasar por procesos que garanticen condiciones sanitarias para el consumo.

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El lodo del río Rímac puede obligar a limitar la producción de agua

Las precipitaciones en la cuenca alta pueden elevar el caudal del río y, al mismo tiempo, incrementar su turbidez. Ese indicador mide la presencia de partículas suspendidas, como tierra y sedimentos, que vuelven más complejo el tratamiento. Si la carga supera la capacidad operativa de una planta o amenaza sus equipos, la producción puede disminuir o detenerse de manera preventiva.

El antecedente más cercano para Sedapal es El Niño costero de 2017. Durante ese episodio, la turbidez del Rímac afectó las operaciones en La Atarjea y Lima afrontó restricciones en el abastecimiento durante varios días. La experiencia mostró que una crecida no implica automáticamente mayor disponibilidad de agua potable: el volumen adicional puede llegar con una calidad que exige procesos más exigentes y tiempo de tratamiento.

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Un hombre con bata blanca y guantes sostiene dos probetas cilíndricas con líquidos frente a equipos científicos
Análisis del agua de río.

La vulnerabilidad tampoco se reduce a la planta. Los huaicos, las inundaciones y los daños en las vías pueden afectar tuberías, estaciones de bombeo o el traslado de insumos necesarios para la potabilización. Por ello, un anuncio de preparación reduce parte del riesgo, pero no permite anticipar con certeza que no habrá interrupciones si se presentan eventos extremos.

La Atarjea podrá tratar agua con una turbidez de hasta 30.000 unidades, según Sedapal

La principal medida comunicada por la empresa es la capacidad de tratar agua con niveles de turbidez de hasta 30.000 unidades. Para ello, señala que emplea procesos químicos especializados que separan los materiales suspendidos antes de las etapas posteriores de desinfección y distribución. La cifra supone una mejora frente a las condiciones que enfrentó la infraestructura durante 2017, aunque su desempeño real dependerá de las características de cada crecida.

La planta de La Atarjea abastece a una parte central de la red de Lima y Callao, por lo que cualquier reducción de su producción tiene impacto sobre millones de conexiones. La empresa también indicó que adecuó la operación de las compuertas de captación. Antes se accionaban en intervalos cercanos a 30 minutos; ahora, según explicó, pueden abrirse o cerrarse varias veces al día de acuerdo con el comportamiento del río.

Ese sistema busca aprovechar los momentos en que el agua presenta condiciones más manejables y suspender la captación cuando el arrastre de sedimentos se intensifica. La medida puede dar mayor capacidad de respuesta operativa, pero no elimina la posibilidad de que una turbidez persistente reduzca el volumen que ingresa a tratamiento.

Vista aérea de una planta con estanques rectangulares y circulares de agua azul, rodeada de jardines y una zona urbana en el fondo
Infraestructura de Sedapal

El plan incluye obras en Huachipa y defensas en el cauce

Además de los cambios en La Atarjea, Sedapal informó trabajos de mantenimiento y modernización en los equipos de captación de las plantas La Atarjea y Huachipa. El plan contempla la descolmatación del río Rímac, una tarea destinada a retirar sedimentos acumulados, y el refuerzo de riberas con defensas y gaviones para reducir el daño de las corrientes sobre la infraestructura cercana.

Estas acciones se suman a las medidas anunciadas por el Gobierno para la temporada de lluvias, entre ellas el despliegue de motobombas, hidrojets y trasvasadoras en puntos considerados vulnerables de la capital. También se previeron recursos de emergencia para atender a poblaciones que enfrenten problemas de acceso al agua si las lluvias afectan los sistemas habituales de distribución.

Vista aérea de un complejo industrial con naves azules, tanques cilíndricos blancos y un depósito de agua sobre un terreno árido
Infraestructura de Sedapal

La preparación no resuelve las brechas de acceso y continuidad del servicio

El riesgo asociado a El Niño se produce en un país donde la continuidad del agua ya es desigual. Datos difundidos por especialistas del sector indican que más de tres millones de personas en Perú no cuentan con conexión de agua dentro de sus viviendas. A escala nacional, el servicio llega en promedio durante 18 horas al día, mientras que en Tumbes, Piura y Loreto hay hogares que reciben menos de 10 horas diarias.

En Lima, el refuerzo de la infraestructura apunta a evitar una crisis como la de 2017, pero la población aún puede enfrentar afectaciones puntuales si las lluvias superan las previsiones o dañan componentes de la red. En esos casos, las autoridades y la empresa deberán informar con anticipación las zonas comprometidas, la duración estimada de las restricciones y los mecanismos de abastecimiento alternativo.

Por ahora, Sedapal afirma que sus plantas cuentan con mejores condiciones para tratar el agua turbia del Rímac. La efectividad de esas medidas se pondrá a prueba cuando las lluvias y los huaicos definan la carga de sedimentos que llegue a los sistemas de captación durante el FEN 2026-2027.

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