Perú

Robbie Williams le dedica un emotivo mensaje a Perú: "Ustedes me hicieron sentir que soy alguien"

El cantante británico recordó el cariño recibido frente a su hotel tras la cancelación de su primer concierto y confirmó una vez más su regreso a Lima para diciembre

Composición de dos fotografías del cantante Robbie Williams: un retrato de estudio y una toma durante un concierto sobre el escenario
Robbie Williams confirmó su regreso a Lima tras publicar un mensaje de agradecimiento a sus seguidores peruanos en redes sociales.
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Robbie Williams dedicó un extenso mensaje a Perú en sus redes sociales, en el que recordó el encuentro espontáneo que tuvo con cientos de admiradores reunidos frente a su hotel, luego de que se cancelara uno de los dos conciertos que tenía programados en Lima. El cantante británico, exintegrante de Take That, repasó su paso por distintos países de la región en el marco de su gira ‘Britpop World Tour’ y reservó un apartado especial para el público peruano.

“¡Voy a regresar! La historia no ha terminado”, escribió Williams en la publicación dirigida a sus seguidores peruanos, difundida el 30 de octubre. La frase llegó más de un mes después de la cancelación de su presentación programada para el 24 de septiembre, un episodio que se produjo tras el cierre del Arena 1 Park por disposiciones municipales de último minuto.

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En el mismo mensaje, al referirse a su paso por Chile, el cantante señaló que, a diferencia de ese país y de Colombia, nunca antes se había presentado en Perú, en una comparación que confirma que su concierto en Lima representaba su debut en suelo peruano.

El cantante recordó el encuentro con fans frente a su hotel en Miraflores

En su mensaje, Robbie Williams evocó la imagen de la multitud que se congregó en los exteriores del hotel donde se hospedaba, en el distrito de Miraflores, tras conocerse a último momento que el espectáculo no se realizaría. “Había cientos de ustedes afuera de mi hotel. Saber que se habían reunido allí por mí fue como estar en medio de todas esas maravillosas variables que han ido apareciendo a lo largo de mi vida”, relató el artista.

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Captura de pantalla de una publicación de Instagram con un texto en español atribuido a Robbie Williams sobre un concierto en Lima
La productora del concierto de Robbie Williams compartió el sentido mensaje que dejó el cantante británico para sus fans en Perú.

El cantante explicó que esa experiencia tuvo un significado distinto al de encuentros similares vividos en otras etapas de su carrera. “Solo que esta vez lo estaba viviendo con gratitud y una sensación de asombro. En lugar de sentirme desconcertado, preguntándome por qué alguien saldría de su casa solo para verme aunque fuera por un instante, lo viví de una manera completamente distinta”, escribió. Williams agregó que, aunque ya había experimentado situaciones parecidas, la responsabilidad que implica ese tipo de energía siempre le había parecido abrumadora.

Durante aquel encuentro improvisado, el intérprete ofreció un breve recital a capela para los seguidores que se habían reunido en el lugar, entre quienes interpretó su tema ‘Angels’. En su publicación, Robbie Williams profundizó en el efecto emocional que tuvo ese gesto de parte del público. “Sé que esto puede sonar trillado o demasiado simple, pero ustedes me hicieron sentir que soy alguien. Alguien que significa algo. Y aunque parezca algo sencillo, es un sentimiento muy real y profundamente conmovedor”, sentenció el cantante.

El regreso a Lima está confirmado para el 12 de diciembre

La reflexión del artista sobre su paso por Perú se dio en el contexto del cierre del tramo latinoamericano de su gira, que también incluyó presentaciones en Colombia, Chile, Argentina, Brasil y México. Pese a la cancelación de su segundo concierto en Lima, Williams confirmó que se presentará nuevamente en la capital peruana para cerrar de manera definitiva el recorrido de su gira por la región, bajo el nombre ‘Robbie Williams | The Final Show 2026’.

La nueva fecha está programada para el sábado 12 de diciembre, en el Estadio San Marcos, un recinto de mayor capacidad que reemplazó al escenario inicialmente previsto. Para esta presentación, se habilitaron entradas adicionales a través de la plataforma Ticketmaster.pe.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con un texto en inglés y comentarios de usuarios en el lateral derecho
Una publicación de Robbie Williams en Instagram agradece el apoyo del público peruano y anuncia su regreso para un concierto en Lima.

La cancelación del concierto de septiembre se produjo después de que las autoridades municipales dispusieran el cierre del Arena 1 Park por incumplimientos en los protocolos de evacuación, detectados durante la primera función realizada en ese recinto. El anuncio de la nueva fecha renovó la expectativa entre los seguidores peruanos del cantante, quienes esperan la presentación de diciembre como el cierre de una historia que, según las propias palabras del artista, “no ha terminado”.

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