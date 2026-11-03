“Parece que favorecen a Universitario”, el explosivo comentario de Carlos Zambrano sobre la no expulsión de Gianluca Lapadula

El defensa de Sport Boys se pronunció sobre la polémica del 'Bambino' en el duelo contra Atlético Grau. (TrivuTV)

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Universitario de Deportes sumó un triunfo valioso ante Atlético Grau en Trujillo por la 14 del Torneo Clausura 2026. El resultado permitió que el conjunto crema se mantenga en la pelea por el título, cuando restan tres fechas para el final del certamen.

El encuentro estuvo marcado por una polémica que tuvo como protagonista a Gianluca Lapadula. El delantero cometió una fuerte falta sobre Lucas Acevedo, defensor del cuadro piurano, que motivó los reclamos inmediatos del equipo local. La controversia surgió porque el árbitro Kevin Ortega no mostró la tarjeta roja tras la infracción. El juez tampoco acudió a revisar la jugada en el sistema de videoarbitraje.

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El crudo comentario de Carlos Zambrano contra la no expulsión de Gianluca Lapadula

La polémica jugada de Gianluca Lapadula marcó debate en todos los medios, y Carlos Zambrano no fue ajeno a la controversia. El defensa de Sport Boys aseguró que la fuerte falta del ‘Bambino’ debió terminar en expulsión. Y fue contundente en mencionar que siempre se trata de favorecer a la Universitario de Deportes.

“Yo sé que fue sin mala intención porque conozco a Lapadula, pero lamentablemente eso es una roja totalmente. Es roja para mí y para cualquiera. El que no sabe de fútbol creo que diría que no, porque al final, casual o no, las cámaras o las fotos hablan por sí solo. Y ha habido jugadas no tan fuertes como esas que se han sancionado con tarjeta roja. Lamentablemente, una vez más creo que parece como que sí estuvieran favoreciendo a la U. Antes del clásico también vi la jugada de Valera, que también era para roja tranquilamente y no las sancionan; es rarísimo. Bueno, lamentablemente tenemos que convivir con esto y ni calentarse porque eso escapa de nuestras manos”, apuntó el ‘Kaiser’ en conversación con TrivuTV.

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La falta de Gianluca Lapadula contra Lucas Acevedo que, según Winston Reátegui, debió derivar en una tarjeta roja. - captura: L1 MAX

Zambrano fue enfático en mencionar que el delantero debió tener la máxima amonestación y provocó reacciones en la previa de Universitario vs Sport Boys: “Lamentablemente, las imágenes a veces hablan por sí solas y, siendo realista y sincero, como siempre lo he sido, casi nunca lo han perjudicado a la U. O sea, todas las acciones dudosas han sido a favor de la U. Como esta, que totalmente para mí es una roja, sea quien sea, sea Lapadula, sea otro jugador, para mí es roja”.

“Juego brusco grave”

Para Winston Reátegui, la expulsión de Gianluca Lapadula por la falta sobre Lucas Acevedo debió incluir una revisión de Kevin Ortega en el monitor.

“Tarjeta Roja. Juego Brusco Grave. El VAR debió invitar a Kevin Ortega”, escribió el expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros en Twitter.

El exárbitro sostuvo que la velocidad no modificaba la evaluación disciplinaria. “Hay varias cosas que hay que evaluar en esta jugada. ¿Es una jugada rápida? Sí, es una jugada bastante rápida”, afirmó.

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Winston Reátegui habló de una acción fuerte del delantero peruano contra un defensor 'albo'. (Video: Al Límite / L1 MAX)

Reátegui consideró que existió fuerza desproporcionada durante la disputa del balón, por lo que calificó el hecho como juego brusco grave.

También reconoció que Lapadula tocó la pelota: “Nadie está diciendo que Lapadula patea el balón, eso no está en discusión”, indicó.

Su advertencia apuntó al riesgo para Acevedo, que tenía el pie apoyado. “El jugador tiene el pie en el piso, lo ha podido partir tranquilamente”, añadió Reátegui.