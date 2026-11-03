Quedó aferrada a una roca para no ahogarse: serenos rescatan a mujer arrastrada por la corriente del río Yuracyacu en Nueva Cajamarca

Los agentes de Serenazgo de Nueva Cajamarca organizaron una cadena humana para llegar hasta la víctima. Composición: Infobae

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Una mujer de aproximadamente 35 años fue rescatada por agentes de Serenazgo de Nueva Cajamarca luego de quedar atrapada en medio de la corriente del río Yuracyacu, en la región San Martín. La intervención ocurrió después de que la víctima pidiera auxilio mientras permanecía sujeta a una roca para evitar que el agua la arrastrara.

La emergencia se registró el lunes 2 de noviembre, cerca de las 3:40 p.m., a la altura del cementerio de la ciudad. La fuerza del río dejó a la mujer en una situación de peligro, por lo que los agentes municipales acudieron al lugar para auxiliarla.

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Los serenos encontraron a la víctima dentro del cauce, sin posibilidad de salir por sus propios medios. Ante el riesgo de que la corriente la desplazara, los integrantes del equipo organizaron una cadena humana para llegar hasta ella y retirarla del agua.

Tras el rescate, la mujer recibió primeros auxilios y fue trasladada a un establecimiento de salud para una evaluación médica. Su identidad no pudo establecerse debido a las condiciones en las que fue encontrada.

Serenos formaron una cadena humana para sacar a la mujer del río

La intervención requirió la participación coordinada de los agentes de Serenazgo, quienes utilizaron sus propios cuerpos como apoyo para alcanzar a la víctima y ponerla a salvo. La mujer permanecía aferrada a una roca mientras solicitaba ayuda, situación que permitió a los rescatistas ubicarla dentro del río.

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El procedimiento consistió en formar una cadena humana para aproximarse hasta el punto donde se encontraba atrapada. De esta manera, los agentes consiguieron retirarla de la corriente y llevarla hasta una zona segura.

El rescate se produjo en las inmediaciones del cementerio de Nueva Cajamarca. Según la información difundida sobre el incidente, la mujer tenía aproximadamente 35 años y no pudo proporcionar sus datos de identificación debido a su estado.

Los serenos de Nueva Cajamarca formaron una cadena humana para auxiliar a la víctima, quien permanecía aferrada a una roca. San Martín figura entre los departamentos comprendidos en la declaratoria de emergencia. Visión Informativa

Una vez fuera del agua, la víctima recibió atención inicial por parte de los agentes que participaron en el operativo. Posteriormente, fue trasladada a un establecimiento de salud para que los profesionales médicos evaluaran su condición.

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las lesiones que pudo sufrir ni sobre su evolución después del traslado. Tampoco se precisaron las circunstancias que provocaron que terminara dentro del cauce del río Yuracyacu.

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La identidad de la mujer permanece sin establecerse en la información disponible sobre el caso. No se proporcionaron datos adicionales sobre su procedencia o las actividades que realizaba antes del incidente.

Gobierno declara emergencia por lluvias intensas en 25 regiones del Perú

El caudal del río Zarumilla alcanzó 242 metros cúbicos por segundo y la municipalidad provincial entregó ayuda humanitaria a 100 familias. (Mindef)

El rescate ocurrió en un contexto de alerta nacional por el riesgo de precipitaciones intensas asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. Este martes 3 de noviembre, el Gobierno oficializó el estado de emergencia por 60 días calendario en determinados distritos de 25 departamentos y de la Provincia Constitucional del Callao.

De acuerdo con el diario oficial El Peruano, la medida quedó establecida mediante el Decreto Supremo N.º 149-2026-PCM. La disposición comprende localidades de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además del Callao.

La declaratoria se sustentó en evaluaciones técnicas del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

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Durante los 60 días de vigencia, los gobiernos regionales y locales de las jurisdicciones comprendidas deberán ejecutar medidas para reducir los riesgos, atender posibles emergencias y realizar labores de rehabilitación. El Indeci tendrá a su cargo la coordinación técnica y el seguimiento de las intervenciones, con participación de los sectores del Gobierno Nacional.

La declaratoria incluye al departamento de San Martín, aunque los distritos específicos comprendidos en la medida figuran en el anexo del decreto supremo.