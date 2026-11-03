Diego Melián, portero del Sport Boys, no le teme a Universitario: “Trataremos de hacer un gran partido con la mayor responsabilidad”

Diego Melián, en el centro de los festejos luego de un triunfo del Sport Boys en casa. - Crédito: ITEA

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Diego Melián se apresta a aparecer con Sport Boys en el estadio Monumental para medirse contra Universitario de Deportes por la recta final del Torneo Clausura 2026. El portero uruguayo confía en que lograrán salir bien librados en escenario ajeno.

“Universitario es un rival también complicado, sabemos lo que representa jugar en su cancha, pero trataremos de hacer un gran partido con la mayor responsabilidad por nuestra gente y para nosotros mismos”, indicó.

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Diego Melián, baluarte en la portería del Sport Boys. - Crédito: Eduardo Cerdeña

El Sport Boys llega de cosechar una victoria memorable contra Cusco FC, algo que ha sido muy bien valorado por Diego Melián: “Después de una semana dura, pudimos ganar la fecha pasada en una cancha muy complicada y tenemos que agradecer a la gente que nos acompañó”.

“Cusco FC es un equipo de jerarquía que también está peleando cosas importantes y sabíamos que por momentos nos podía someter por el tema de la altura, pero supimos soportar y sacamos un gran resultado”, añadió.

Diego Melián es uno de los baluartes del Sport Boys en la temporada. A lo largo del año ha ofrecido seguridad, tranquilidad y solvencia. Buena cantidad de unidades logradas se deben a sus ágiles respuestas.

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Que no resulte extraño que los altos mandos del club del Callao agilicen negociaciones con el portero uruguayo para presentarle un nuevo vínculo con miras al Centenario.

El guardameta uruguayo, situado como inamovible en Sport Boys. - Crédito: ITEA

Lance clave

Atención centrada en el Monumental. Universitario vuelve a casa, luego de revertir un marcador desfavorable contra Atlético Grau, en Trujillo, y desafiará a un creciente Sport Boys, que llega motivado por una victoria histórica en la altura contra Cusco FC.

El partido se espera con demasiadas ansias, sobre todo en el bando local. A la ‘U’ solo le sirve imponer condiciones. Un empate sería un lamento y una derrota un error mayúsculo. La asignatura, eso sí, se antoja complicada por la moral renovada de la ‘misilera’.

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Aunque Universitario presume de un poderosa dupla en ataque representada por Alex Valera y Gianluca Lapadula, ambos con loable olfato realizador, habrá que picar mucha piedra si es que desean superar a la dupla Hansell Riojas y Carlos Zambrano, cuya seguridad se compara como un muro sin fisuras cuando están concentrados y compenetrados.

El factor confianza, además, convierte al Sport Boys en un auténtico obstáculo. El entrenador Carlos Desio se ha encargado de insuflarle determinación a un grupo que ha pasado de convivir en un lodazal a situarse en un sector resplandeciente del Torneo Clausura 2026.

Carlos Zambrano, obligado a frenar a Gianluca Lapadula. - Crédito: Composición Infobae

La última vez que Universitario y Sport Boys cruzaron miradas fue en el tramo final del Torneo Apertura. El peso de la contienda lo llevó el elenco chalaco a partir de una expulsión tempranera de José Carabalí. A pesar de que hubo superioridad numérica, no logró acertar los lanzamientos y el juego acabó igualado a cero.

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Actualmente, el tricampeón del fútbol peruano recobró la memoria de la mano de Fabián Bustos. Con una buena dinámica ha retornado a la disputa por la cima, aunque la lucha es más que ardua con otros dos oponentes; entretanto, el club del Callao se apresta a cerrar de la mejor manera posible el periodo.