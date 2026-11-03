Madre de Dios: Más de 20 motores y balsas usados para minería ilegal fueron destruidos durante operativo en La Pampa

El Ministerio Público lideró en la madrugada del 2 de noviembre una interdicción contra la minería ilegal en el sector Mega 16, ubicado en La Pampa, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en la región Madre de Dios. Durante el operativo se destruyeron más de 20 motores, balsas, motocicletas y otros equipos utilizados para la extracción ilegal de minerales, según informó Andina Noticias.
La acción contó con la participación conjunta de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ejército del Perú y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Las instituciones coordinaron el ingreso a la zona y la destrucción de la maquinaria empleada por los grupos dedicados a esta actividad informal.
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Fiscalía, Policía y Ejército participaron en el operativo
El despliegue conjunto de fuerzas del orden, el Ejército y el organismo ambiental reflejó el carácter articulado de la intervención. La zona de Inambari, en la provincia de Tambopata, concentra desde hace años actividad minera informal que afecta áreas cercanas a espacios naturales protegidos, lo que motivó la presencia del Sernanp en el operativo.
La destrucción de más de 20 motores, balsas y motocicletas representó un golpe directo a la capacidad operativa de quienes realizan la extracción ilegal en el sector Mega 16. Estos equipos constituyen la infraestructura básica para la remoción de sedimentos y la separación de minerales en los cauces de los ríos de la región.
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Fiscales supervisaron la legalidad del operativo
El operativo contó con la presencia del coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Almanza, y del coordinador de la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público (OCAJIMP), Ronal Flores. Ambos funcionarios supervisaron el desarrollo de la intervención para asegurar que el procedimiento se ajustara al marco legal vigente.
La presencia de estos coordinadores buscó garantizar que la destrucción de bienes y la actuación de las fuerzas del orden se realizara dentro de los protocolos establecidos para este tipo de interdicciones, en una región donde la minería ilegal convive con comunidades nativas y áreas bajo régimen de protección especial.
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Segunda operativo en menos de una semana
La interdicción del 2 de noviembre se produjo apenas tres días después de otra intervención registrada en la misma provincia. El 30 de octubre, el Ministerio del Interior ejecutó un operativo en el sector del kilómetro 102, también en el distrito de Inambari, donde efectivos de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP inutilizaron diez motores, diez balsas tipo traca, diez plataformas de madera, diez pozas, diez tolvas y diez campamentos rústicos, además de cinco motocicletas y un motocarguero.
El valor total de los bienes afectados en esa intervención ascendió a 3.993.825 soles. La sucesión de ambos operativos en menos de una semana sugiere una continuidad en las acciones del Estado contra la extracción ilegal de minerales en Madre de Dios, una de las regiones con mayor incidencia de esta actividad en el país.
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