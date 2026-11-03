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La exigencia de Alianza Lima a la Comisión de Justicia por el caso de Pablo Guede: club presentará su descargo antes del plazo

El club blanquiazul fue notificado formalmente la noche del lunes y tiene 72 horas para responder por escrito el proceso disciplinario abierto de oficio tras el altercado entre su director técnico y el delantero Hernán Barcos

Pablo Guede – Hernán Barcos – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 3 noviembre
La defensa blanquiazul apuntará a una lista de altercados del torneo local que nunca derivaron en castigo, una estrategia que pone en evidencia la falta de uniformidad histórica en los fallos de la justicia deportiva peruana. (GEC)
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Alianza Lima no esperará agotar el plazo reglamentario que le otorgó la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol para responder al proceso disciplinario iniciado de oficio por el altercado entre el entrenador Pablo Guede y el delantero Hernán Barcos.

La institución blanquiazul, notificada formalmente en la noche del lunes, dispone de tres días para presentar su descargo por escrito, pero adelantará esa respuesta y exigirá una resolución definitiva antes del fin de semana.

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La estrategia defensiva contempla el uso de antecedentes de incidentes similares que no derivaron en sanciones, con el objetivo de sostener que el caso no amerita castigo o que, al menos, debe enmarcarse dentro de una lógica disciplinaria coherente con lo que ya se aplicó —o dejó de aplicarse— en el torneo local.

La estrategia legal de Alianza Lima

Pablo Guede – Hernán Barcos – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 3 noviembre
Alianza Lima prepara su defensa ante la Comisión de Justicia de la FPF por el altercado entre Pablo Guede y Hernán Barcos. El club presentará sus argumentos antes de que venza el plazo de 72 horas. (Buena Pepa)

El periodista Michael Succar explicó en detalle la hoja de ruta que seguirá el club victoriano. “Alianza fue notificado ayer en la noche. Tiene tres días para dar su descargo. El descargo es un escrito”, señaló. Aclaró, además, que la institución tiene la facultad de presentar ese escrito antes de que venza el plazo, y que esa es precisamente la intención. “Alianza va a pedir que la respuesta definitiva sea antes del fin de semana”, afirmó Succar, quien añadió que la defensa incluirá referencias a casos previos que no recibieron sanción pese a tener características similares.

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Entre los antecedentes que el club podría invocar figura la pelea protagonizada por el “Pampa” Biagio y Melgarejo, un episodio que varios analistas coinciden en señalar como un caso en el que debió existir castigo y no lo hubo. También se mencionó el incidente entre Paolella y Benincasa. “Me parece que lo del ‘Pampa’ Biagio puede ser un buen antecedente”, indicó Succar, aunque el propio periodista aclaró su postura: “Debió existir sanción en esa bronca”.

El analista también enumeró otros episodios que, a su juicio, merecieron respuesta disciplinaria y no la tuvieron: los desmanes en Andahuaylas vinculados a Los Chankas —donde habría existido solo una multa económica—, los dichos de Rondelli hacia un árbitro, y el comportamiento de Pellejero. “Debería existir sanción para Guede también. Seguro”, sentenció.

El peso mediático en la justicia deportiva

Pablo Guede – Hernán Barcos – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 3 noviembre
¿Se sanciona por la gravedad de una acción o por el ruido que genera? El caso de Alianza Lima volvió a poner sobre la mesa la influencia de la repercusión mediática en la justicia deportiva peruana (L1MAX)

El debate derivó hacia una cuestión de fondo que atraviesa al fútbol peruano: la influencia del escándalo mediático en las decisiones disciplinarias. Succar fue directo al respecto. “Muchas veces en la justicia ordinaria y en la deportiva se castiga por el escándalo más que por el hecho. Si esto no hubiese sido grabado, probablemente nadie se hubiese enterado”, planteó. “Todo lo mediático siempre va a ser más. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo”, graficó.

Otro de los participantes del panel sumó una lectura sobre el contexto particular del caso: “Más aún en un Cristal- Alianza”, apuntó, en referencia a la exposición amplificada que tienen los asuntos vinculados al club de La Victoria. Sobre la acción en sí, uno de los comentaristas fue categórico: “Muchos pueden decir que no salió ninguna mano, no hubo ningún golpe, lo que quieras, pero para mí ir a pechar así sí califica como una lesión”.

Precedentes inconsistentes y un fútbol en estado de susceptibilidad

Pablo Guede – Hernán Barcos – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 3 noviembre
Los fallos disciplinarios anteriores son parte del debate por el caso Guede, aunque las decisiones tomadas en el pasado también generan cuestionamientos. La exigencia apunta a establecer criterios coherentes y aplicarlos sin distinciones. (Cienciano)

El problema de fondo, según los analistas, no es solo este caso sino la acumulación de fallos contradictorios que han erosionado la credibilidad del sistema disciplinario. “No puedes mirar tanto los antecedentes porque las decisiones han sido desastrosas”, advirtió Succar. Uno de sus interlocutores discrepó en parte: “Sí puedes mirar. De hecho, toda la ley se para ahí”.

El riesgo de no actuar con consistencia quedó ilustrado con un ejemplo concreto. “Si yo a ti te pongo dos fechas por lo que sea, yo de acá a cuatro meses a Michael no le puedo poner una. Le tengo que poner dos o más. Porque yo he sentado ese precedente”, explicó uno de los panelistas. Y fue más lejos: “Si castigaste un año a Melgarejo, la recontraca… porque sentaste un precedente muy jodido”.

La percepción generalizada de inequidad también fue puesta sobre la mesa. “Estamos viviendo un momento en la historia del fútbol peruano en el que todos los hinchas y los dirigentes sienten que de alguna manera están siendo perjudicados. Todos sienten eso. Nadie cuenta la que le favorecen; todos cuentan la que los perjudica”, sostuvo otro de los voces del panel. En ese marco, la exigencia fue unánime: los plazos de resolución deben ser breves y los fallos deben construir una jurisprudencia deportiva coherente. “Si no permites que escale”, cerró uno de los analistas.

El entrenador 'blanquiazul' y el delantero 'celeste' extendieron su discusión al finalizar el duelo en las inmediaciones del estadio Alberto Gallardo. (Video: Enrique La Rosa)

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