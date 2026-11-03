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Olva Latino apuesta por el talento colombiano: Anny Montaño llega a Perú tras destacar en Estados Unidos

Con una importante experiencia en tres instituciones universitarias de Norteamérica, la voleibolista de 21 años se sumará al plantel de César Arrese para afrontar la temporada 2026/27

La colombiana Anny Montaño llega a Olva Latino tras destacar en el vóley universitario de Estados Unidos.
La colombiana Anny Montaño llega a Olva Latino tras destacar en el vóley universitario de Estados Unidos. Crédito: Instagram
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Olva Latino empieza a mover sus fichas para intentar cambiar el rumbo de su campaña en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El equipo sumará una nueva pieza a su plantel con la incorporación de Anny Montaño, atacante colombiana que llegará procedente de Missouri Southern State Lions, institución en la que desarrolló su última etapa en el vóley universitario de Estados Unidos. La información fue adelantada por el portal especializado ‘Puro Vóley’.

La deportista tiene 21 años y mide 1.82 metros, características que buscará aprovechar para fortalecer el ataque del conjunto que dirige César Arrese. Su llegada al cuadro de Puente Piedra representa una apuesta por el talento extranjero y por una jugadora que, pese a su juventud, ya cuenta con una experiencia importante en distintos programas universitarios estadounidenses.

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Montaño nació en Cali, Colombia, y comenzó su recorrido en el vóley de su país antes de dar el salto al extranjero. Su formación incluyó una etapa en la Liga Bolivarense y, posteriormente, inició su carrera universitaria en Arizona Western College, donde consiguió dos reconocimientos All-American de la NJCAA División I. En su primera temporada, además, fue distinguida como la mejor jugadora de su conferencia.

Luego pasó por Siena University y continuó su recorrido en Missouri Southern State University. En esta última institución disputó las temporadas 2024 y 2025. Durante su primera campaña registró 122 puntos de ataque en 77 sets, mientras que en 2025 participó en 25 encuentros y sumó 71 remates ganadores. También fue incluida en el cuadro de honor académico de la conferencia MIAA.

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Anny Montaño viene de jugar en Missouri Southern State Lions.
Anny Montaño viene de jugar en Missouri Southern State Lions. Crédito: Puro Vóley

Anny Montaño se despidió del vóley universitario de Estados Unidos

La colombiana también compartió un mensaje en sus redes sociales para despedirse de una etapa que marcó su crecimiento personal y deportivo. En su publicación recordó que llegó a Estados Unidos cuando tenía 16 años, con el sueño de desarrollar su carrera en el vóley universitario, y que se marcha con experiencias, amistades y aprendizajes que conservará durante toda su vida.

“Este deporte me dio algunos de los mejores recuerdos de mi vida y también algunas de las lecciones más difíciles. Hubo momentos de pura felicidad, victorias inolvidables, pérdidas desgarradoras, lágrimas, frustración, sacrificios, heridas, dudas, y días en los que cuestionaba todo. Pero a pesar de todo, hubo crecimiento. Tanto crecimiento”, escribió Montaño. Tras ello, agradeció a las instituciones, entrenadores, compañeras y trabajadores que formaron parte de su recorrido.

La jugadora dejó en claro que este mensaje no representa el final de su carrera deportiva. “Este es mi adiós al voleibol universitario, pero definitivamente no al voleibol en sí. Simplemente estoy pasando página, llevándome todo lo que este capítulo me enseñó y llevando ese mismo amor por el deporte a lo que sea que venga después”, expresó al cerrar su reflexión.

Ahora, su llegada a Olva Latino le permitirá afrontar un nuevo desafío en Sudamérica y continuar su crecimiento en una competencia diferente.

Anny Montaño ha recibido reconocimientos durante su etapa formativa en Estados Unidos.
Anny Montaño ha recibido reconocimientos durante su etapa formativa en Estados Unidos. Crédito: Instagram

¿Cómo le va a Olva Latino en la Liga Peruana de Vóley?

El nuevo refuerzo llegará en un momento en el que Olva Latino necesita recuperar terreno en el campeonato. El equipo de César Arrese no tuvo el comienzo esperado y registra dos derrotas en sus tres primeras presentaciones: cayó ante Atlético Atenea y Universitario de Deportes. Su único triunfo fue frente a la selección peruana sub-19.

Por ello, la incorporación de Montaño aparece como una alternativa para darle mayor profundidad al ataque y ampliar las opciones del comando técnico. La colombiana tendrá el desafío de adaptarse rápidamente a sus nuevas compañeras y al ritmo de la competencia nacional.

En la cuarta fecha de la Fase 1, Olva Latino tendrá un compromiso importante frente a Deportivo Soan, en un encuentro en el que intentará sumar una nueva victoria y dejar atrás los resultados adversos. La llegada de la atacante colombiana apunta a fortalecer al equipo para lo que resta de la primera etapa del torneo.

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