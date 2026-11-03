Estampida de más de 60 burros sorprende a Chaclacayo: escaparon de un camal y llegaron hasta Ate y Chosica

Más de 60 burros escapan y causan revuelo en la vía pública. Testigos captaron el momento y la preocupación ante el posible destino de los animales. (Crédito: Latina Noticias)

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Más de 60 burros escaparon de un camal en Chaclacayo y protagonizaron una estampida que se extendió por varias calles del distrito, la Carretera Central y las vías del tren. Los animales corrieron sin rumbo durante varias horas, exponiendo a conductores y vecinos al riesgo de accidentes de tránsito.

El establecimiento del que habrían huido los ejemplares está ubicado cerca del depósito municipal de Lima Este. Según versiones de los residentes, recogidas por Latina Noticias, la puerta del camal presentaba daños y existe la sospecha de que los animales consiguieron salir a patadas. Las autoridades no se han pronunciado de manera oficial sobre las circunstancias exactas de la fuga.

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Una cámara de seguridad registra a un grupo de burros que corre por una calle de Chaclacayo durante la noche tras huir de un camal local. (Captura video: Latina Noticias)

Burros llegaron hasta Ate y Chosica

Los reportes ciudadanos ubicaron a los animales en distintos puntos del distrito, entre ellos las inmediaciones del grifo de Petroperú y el paradero Purina, además de los sectores California, El Carmen Estrella, Santa Inés, Los Paltos, Milagros y Peña del Sol. Cámaras de seguridad registraron parte de este recorrido inusual, según las imágenes difundidas por el citado medio.

La dispersión no se limitó a Chaclacayo. Varios ejemplares aparecieron cerca de la comisaría de Chosica y en el ingreso a Huaycán, en Ate, mientras otro grupo continuaba su marcha por distintos tramos de la Carretera Central. La presencia de los animales en una vía de tránsito intenso, por donde circulan vehículos particulares, buses y camiones de carga pesada, representó un peligro constante: cualquier maniobra para esquivarlos podía derivar en un choque.

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Dos burros corren por una vía pública tras escapar junto a decenas de ejemplares de un camal en el distrito de Chaclacayo. (Captura video: Latina Noticias)

Vecinos ayudaron a retirar a los burros de las vías

Ante la falta de una respuesta inmediata de las autoridades, fueron los propios residentes quienes actuaron para contener la situación. Algunos amarraron a los burros y les dieron alimento, mientras otros los ayudaron a retirarse de las pistas para evitar que fueran atropellados. Entre 25 y 30 burros ya habrían sido devueltos al camal, de acuerdo con los testimonios recogidos por el medio.

Pese a esas labores, un número indeterminado de animales permanecía sin ubicar al cierre del reporte. No se ha precisado de manera oficial cuántos ejemplares fueron recuperados en total, si alguno sufrió un accidente durante su recorrido o si continúa suelto en alguna zona de Lima Este.

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Un grupo de burros corre junto a una vía férrea en Chaclacayo tras huir de un camal durante la noche. (Captura video: Latina Noticias)

Alertaron sobre maltrato animal

Durante las tareas de rescate, los residentes identificaron que varios de los burros presentaban agotamiento, delgadez y posibles lesiones, entre ellas golpes en el hocico y heridas cerca de la cola. Esta situación generó preocupación adicional entre los vecinos, que pidieron verificar las condiciones en las que se encontraban los animales dentro del establecimiento.

A ese reclamo se sumó otro, de mayor alcance: el temor de que los ejemplares no recuperados terminen comercializados como carne para consumo humano, una versión que hasta el momento no ha sido confirmada por ninguna autoridad. Los moradores exigieron una investigación que esclarezca tanto el origen de la fuga como el destino final de los burros, así como la intervención de las entidades competentes para garantizar su protección.

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Un burro corre por una vía pública de Lima Este tras la huida de decenas de ejemplares de un matadero en Chaclacayo. (Captura video: Latina Noticias)