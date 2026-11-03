Lo que Paolo Guerrero le dijo a Ana Paula Consorte tras escándalo con esposa de Hernán Barcos: "Que aprenda a hacerle caso"

Giuli Cunha expresó entusiasmo por la llegada de Paolo Guerrero al cuadro blanquiazul en septiembre de 2024, cuando las parejas mantenían una buena relación amical.

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Ana Paula Consorte profundizó en los motivos detrás de su enfrentamiento público con Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, y reveló la reacción que tuvo Paolo Guerrero al enterarse de la publicación que su pareja hizo en redes sociales. La modelo brasileña, consultada por el programa ‘Desvelados’, sostuvo que el futbolista le reprochó no haber hecho caso a sus advertencias previas sobre la pareja de Barcos.

La controversia se originó tras el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, disputado el jueves 29 de octubre por el Torneo Clausura 2026, que terminó con victoria rimense por 3 a 2. En ese encuentro, Barcos anotó un gol frente a su exequipo, y horas después Consorte publicó un mensaje dirigido al delantero argentino en el que cuestionó un gesto que atribuyó a su esposa durante el partido.

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Consorte cuestiona la actitud de Giuli Cunha hacia Paolo Guerrero

La modelo acusó a Cunha de burlarse de Guerrero, quien en ese momento se encontraba en proceso de recuperación de una lesión y no participó del encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

“Paolo está regresando de una lesión y ella actuó con una actitud sucia, burlándose de un jugador que prácticamente ni había estado en la cancha”, expresó Consorte en declaraciones recogidas por ‘Desvelados’.

Reportaje que presenta declaraciones de Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, sobre el mensaje difundido en redes sociales dirigido al futbolista Hernán Barcos. A través de declaraciones por mensajes de texto e imágenes de archivo, Consorte expone los motivos de su pronunciamiento ante los gestos realizados por la esposa de Barcos durante un partido, descartando celos y señalando falta de respeto hacia un colega de profesión.

La brasileña remarcó que su reacción no respondió a celos ni a desconfianza hacia su pareja, sino a lo que interpretó como una falta de respeto profesional entre personas vinculadas al fútbol. Según explicó, el malestar surgió por la condición médica de Guerrero en el momento del episodio, no por el gesto en sí mismo.

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El dato más revelador de la entrevista llegó cuando la reportera le preguntó directamente qué le había dicho Paolo Guerrero sobre la polémica que ella generó en redes sociales. La respuesta de Consorte dejó en evidencia que el delantero ya había manifestado reservas sobre la relación con la pareja de Barcos antes del estallido mediático.

“Para que yo aprenda a hacerle caso cuando me advierte cosas sobre ciertas personas”, respondió Consorte al ser consultada sobre la reacción de Guerrero.

Una amistad que Consorte decidió sostener pese a las advertencias

La brasileña reconoció que durante un tiempo prolongado recibió comentarios negativos sobre Barcos y Cunha, pero optó por no darles crédito debido al vínculo cercano que mantenía con la pareja.

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Ana Paula Consorte cuestionó públicamente al futbolista Hernán Barcos a través de las redes sociales.

“Durante mucho tiempo me hablaron mal de ellos, pero siempre preferí no dejarme llevar por los comentarios de los demás. Incluso decidí invitarlos a cumpleaños y otros momentos especiales, porque conmigo nunca habían tenido ningún problema y no tenía motivos para tratarlos de otra manera”, señaló.

Esa confianza, según el relato de Consorte, se vio quebrada tras el episodio ocurrido en el estadio durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. La modelo había calificado previamente a Barcos y su esposa como amigos cercanos de su entorno familiar, lo que añadió un componente personal a la controversia surgida tras el gesto que le atribuyó a Cunha.

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Giuli Cunha evitó pronunciarse sobre las acusaciones

Consultada por el mismo programa televisivo sobre los señalamientos de Consorte, Cunha optó por no entrar en la disputa pública y se limitó a una respuesta breve a través de un mensaje de WhatsApp.

La modelo brasileña acusó a Giuli Cunha de enviar besos a Paolo Guerrero durante la celebración de un gol.

“No, no, está todo bien. Te agradezco la oportunidad, pero no tengo nada que decir”, respondió la esposa de Barcos ante la consulta de ‘Desvelados’.

La controversia escaló luego de que Cunha denunciara haber recibido mensajes violentos y amenazas tras la publicación inicial de Consorte, que fue eliminada poco después de su difusión en Instagram.